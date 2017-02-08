Политика
Экономика
Бизнес
Финансы
Закон и право
Общество
Культура
ТВ и кино
Спорт
Техно
Авто
Недвижимость
English Digest
Расширенный поиск...
О сайте
Выпуск: 11.02.17 | Политика
Главная » Политика » Вдруг Саша

Вдруг Саша

Вдруг Саша
Выпуск: за 11 2017 года
Рубрика: Политика
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"
Фото: Первый канал

Повседневность нет-нет, да подкидывает загадки. Одна из таких для меня – внезапно проснувшийся у российских медиа интерес к писателю Саше Соколове.


Говорю о внезапности, потому что не вижу какого-то внятного повода для такого всплеска: Саша не умер, слава богу,  у Саши не юбилей – 6 ноября 2016 года ему исполнилось 73 года, Саша не опубликовал ни строчки после 1985-го, когда вышла в свет его «Палисандрия», он даже не вернулся в Россию из своей любимой Канады!  Правда, в 2016-м в издательстве Колумбийского университета вышла на английском повесть "Между собакой и волком", написанная Соколовым почти 40 лет назад и удостоившаяся, наконец, перевода Александра Богуславского, но это такое микроскопическое вне литературоведения событие…

Тем не менее 6 февраля на ленте ТАСС (!) появляется большое интервью с Соколовым, 11-го, в глухой ночи, как заведено для такого рода передач у Эрнста, выходит  документальный фильм о Саше, в тот же день просто «Лента» публикует длинные высказыванияя Саши, не вошедшие в фильм, - о жизненном пути, о семейном и внесемейном быте, а «Газета.ру» выкладывает богато иллюстрированные, как говорят в таких случаях, «Дополнительные материалы» к фильму… Что случилось?

Складывается ощущение, что реализуется некий n-ступенчатый проект, причём не художественный (тема писательства и взаимоотношений в этой среде, Сашиных  контактов с Набоковым, Бродским, Цветковым,  с Профферами даётся вскользь, под сурдинку), а, скорее, пропагандистский. Предполагать такое заставляют внятно звучащие мотивы в интервью ТАСС и в фильме:  Саша меланхолично отмечает имперскую поверхность американцев, их – «обычных» - бескультурье (при этом констатируя, что образованное население побережий против Трампа, а срединная часть страны – за), невиданную лживость и продажность американских и британских СМИ,   а противовесом всему этому является ход событий в России, включая Крым,  где «все сейчас выглядит гораздо лучше, чем, скажем, 10 или 20 лет назад. Потому что люди наверху стараются хоть какой-то порядок в стране навести. А на международном уровне все, по-моему, как нельзя лучше». Короче, по мнению Саши Россия и США поменялись местами, светоч сегодня – это мы.

Неужели весь этот шум, в одночасье поднявшийся вокруг «последнего русского писателя»,  вот ради этих осторожно вплетенных в  ткань интервью и фильма умозаключений? Нет, не могу поверить в такую пошлость. Должно быть что-то ещё, более глубокое, значимое; подождём развития.

А фильм, кстати сказать, вышел стильным – по картинке, по музыкальному оформлению; пустоватым, строго говоря,  но стильным.  Врезка с песней Цоя покоробила, правда,  - и по смыслу, и по темпоритму она инородная там, зато порадовали финальные титры, в которых авторы игриво, но уместно в контексте Саши Соколова, отрекомендовались уменьшительно-ласкательными: Вова, Леша, Коля, Илюша…  Молодцы.

Юрий Алаев.

На снимке: кадр из фильма «Последний русский писатель».

Комментарии:

Автор Комментарий
Автор Комментарий

Оставить комментарий:

Комментарий*:
   
Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Нравится

Авторизация
Введите логин/пароль!
 
Вы ввели неверную пару логин/пароль!
 
Вы не подтвердили регистрацию. Выслать подтверждение повторно
 
Повторное подтверждение выслано на E-mail
 
Логин:
Пароль:
   Запомнить   
  Регистрация | 
    Электронная подписка
Новости on-line
Аэропорты Татарстана – среди лучших в России
от 08.02.2017 18:52
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
от 07.02.2017 10:39
Какие продукты подорожали за год более всего
от 10.01.2017 20:33
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам казанского Интехбанка
от 23.12.2016 09:43
все новости
Архив выпусков
«    Февраль, 2017  →  »
  345
612
13141516171819
20212223242526
2728     
Пн ВтСрЧт ПтСбВс
Peклaмa
Главная | Политика | Экономика | Бизнес | Финансы | Закон и право | Общество | Культура | ТВ и кино | Спорт | Техно | Авто | Форум | Статьи | Полезно
E-mail: vid@e-vid.ru
Телефон: +7 917 287-29-96
Главная страницаНапишите нам письмоКарта сайтаRSS