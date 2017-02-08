Вдруг Саша

Повседневность нет-нет, да подкидывает загадки. Одна из таких для меня – внезапно проснувшийся у российских медиа интерес к писателю Саше Соколове.

Говорю о внезапности, потому что не вижу какого-то внятного повода для такого всплеска: Саша не умер, слава богу, у Саши не юбилей – 6 ноября 2016 года ему исполнилось 73 года, Саша не опубликовал ни строчки после 1985-го, когда вышла в свет его «Палисандрия», он даже не вернулся в Россию из своей любимой Канады! Правда, в 2016-м в издательстве Колумбийского университета вышла на английском повесть "Между собакой и волком", написанная Соколовым почти 40 лет назад и удостоившаяся, наконец, перевода Александра Богуславского, но это такое микроскопическое вне литературоведения событие…

Тем не менее 6 февраля на ленте ТАСС (!) появляется большое интервью с Соколовым, 11-го, в глухой ночи, как заведено для такого рода передач у Эрнста, выходит документальный фильм о Саше, в тот же день просто «Лента» публикует длинные высказыванияя Саши, не вошедшие в фильм, - о жизненном пути, о семейном и внесемейном быте, а «Газета.ру» выкладывает богато иллюстрированные, как говорят в таких случаях, «Дополнительные материалы» к фильму… Что случилось?

Складывается ощущение, что реализуется некий n-ступенчатый проект, причём не художественный (тема писательства и взаимоотношений в этой среде, Сашиных контактов с Набоковым, Бродским, Цветковым, с Профферами даётся вскользь, под сурдинку), а, скорее, пропагандистский. Предполагать такое заставляют внятно звучащие мотивы в интервью ТАСС и в фильме: Саша меланхолично отмечает имперскую поверхность американцев, их – «обычных» - бескультурье (при этом констатируя, что образованное население побережий против Трампа, а срединная часть страны – за), невиданную лживость и продажность американских и британских СМИ, а противовесом всему этому является ход событий в России, включая Крым, где «все сейчас выглядит гораздо лучше, чем, скажем, 10 или 20 лет назад. Потому что люди наверху стараются хоть какой-то порядок в стране навести. А на международном уровне все, по-моему, как нельзя лучше». Короче, по мнению Саши Россия и США поменялись местами, светоч сегодня – это мы.

Неужели весь этот шум, в одночасье поднявшийся вокруг «последнего русского писателя», вот ради этих осторожно вплетенных в ткань интервью и фильма умозаключений? Нет, не могу поверить в такую пошлость. Должно быть что-то ещё, более глубокое, значимое; подождём развития.

А фильм, кстати сказать, вышел стильным – по картинке, по музыкальному оформлению; пустоватым, строго говоря, но стильным. Врезка с песней Цоя покоробила, правда, - и по смыслу, и по темпоритму она инородная там, зато порадовали финальные титры, в которых авторы игриво, но уместно в контексте Саши Соколова, отрекомендовались уменьшительно-ласкательными: Вова, Леша, Коля, Илюша… Молодцы.

Юрий Алаев.