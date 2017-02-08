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Выпуск: 19.02.17 | Экономика
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Такие дураки эти американцы: хотят улучшать инфраструктуру за счёт бюджета

Такие дураки эти американцы: хотят улучшать инфраструктуру за счёт бюджета
Выпуск: за 19 2017 года
Рубрика: Экономика
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"
Фото: photowebexpo.ru

Пару занимательных цифр о плане Трампа по инфраструктурному развитию США.  


Предполагаемые расходы – 1 трлн долларов.  В том числе $180 млрд на развитие железнодорожных и автобусных систем, $65 млрд - на развитие портов, аэропортов и водных путей, $110 млрд - систем водоснабжения и канализации, $100 млрд - на развитие энергетической инфраструктуры и $20 млрд - на поддержание инфраструктуры в городских и сельских регионах.

Из цифири следует, что там, за океаном, они тоже кое-что подзапустили, и теперь намерены исправиться.  Забавно, что президент Обама также неоднократно пытался провести через конгресс планы инфраструктурного развития, но их последовательно гробили республиканцы. Теперь то же предлагает президент-республиканец и, что совсем уж забавно, демократическое меньшинство в конгрессе и сенате готово Трампа в этих начинаниях поддержать.



Единственное, что беспокоит тамошних законодателей, - это то, что в бюджете США нет искомых  средств, а значит, решать проблему придётся через рост госдолга,  который, в результате, может превысить ВВП США в три раза.  Противники трамповых новаций (такие есть, разумеется) указывают, что федеральное правительство не может себе это позволить и что государственные и местные органы власти должны взять на себя больше ответственности за проводимые улучшения.  То есть, понимаете, - все согласны, что без денег федерального правительства программа не реализуема, спорят лишь о доле нагрузки.

Решение, предлагаемое критиками проекта Трампа, сильно напоминает политику финансово-экономического блока российского правительства, берегущего ажур федеральной казны и всё большее бремя возлагающего на регионы. Понятное дело – либералы, сэр. Но странно, что они – наши либералы – до сих пор не указали администрации США на то, что она затевает гигантскую глупость в принципе: это же, с точки зрения наших либералов, ни в какие ворота не лезет, финансировать сооружение объектов инфраструктуры за счёт федеральной госказны! А как же частные инвестиции (в том числе иностранные), малый и средний бизнес, в конце концов?  Согласно учебникам, они должны вкладываться, пусть даже в режиме частно-государственного партнерства, но они, не госбюджет!

В общем, дураки эти американцы, ничего не понимают в реальной экономике!

Юрий Алаев.

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