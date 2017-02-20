Новая старая волна. Почему новые губернаторы-технократы не помогут Кремлю

Молодости и технократизма у новых губернаторов ничуть не больше, чем у их предшественников. Поэтому громкая череда региональных назначений стала скорее грамотным пиаром Сергея Кириенко и его соратников, но никак не реальным обновлением власти, которое возможно только при пересмотре правил игры системы. Но их менять никто не собирается.

Отставка как шоу

Меньше чем за полмесяца свои посты покинули губернаторы пяти российских регионов, а на смену им пришли молодые чиновники и депутаты, которых принято сейчас называть технократами. Массовые увольнения заставили обратить на себя внимание: из выпусков новостей люди начали регулярно узнавать, что губернаторы по утрам подают заявления об отставке. В ход пошли стихи и считалочки по мотивам «Десяти негритят», шутки на тему «один день – одно имя». Об отставках отозвалась даже юмористическая передача «Вечерний Ургант» – один из ее сюжетов назывался «Фестиваль врио».

Новый состав администрации президента сумел превратить в популярное шоу то, что было уходом нескольких малоизвестных региональных чиновников. Увольнение каждого из ушедших само по себе не было чем-то необычным – Виктор Басаргин (Пермский край), Олег Ковалев (Рязанская область), Александр Худилайнен (Карелия), Сергей Митин (Новгородская область) давно считались кандидатами на вылет, а срок их полномочий истекал в этом году. Все они были варягами и до назначения в регион никакого отношения к нему не имели. Виктор Басаргин и Александр Худилайнен довели до кипения конфликты с местными влиятельными группами, причем в протестной Карелии Худилайнен практиковал силовые методы решения – против почти всех его противников были возбуждены уголовные дела. Не ладили с местными и Ковалев с Митиным, но увольнение первого давно ожидалось по состоянию здоровья, а второй был одним из самых возрастных губернаторов.

Однако, несмотря на ожидаемость каждого из этих решений, за счет пакетного увольнения администрация президента повысила цену и вес отставок хромых уток. Для ухода губернаторов-аутсайдеров нашли новую форму. С одной стороны, увольнение стало более-менее почетным – о своем уходе чиновники стали объявлять сами: кто-то – на пресс-конференции, кто-то – через сообщения пресс-службы. Каждый из пятерки признался, что сделал все, что мог, но заявил о необходимости «обновления». С другой стороны, накануне увольнения информация-анонс о нем появлялась в СМИ. Так уход губернаторов автоматически попадал в топ новостей, в том числе и телевизионных: создавалось ощущение тотальной и неожиданной замены глав регионов, а информация о том, что у них истекал срок полномочий, оказывалась на втором, а то и третьем плане.

Внутриполитический блок президентской администрации под руководством Сергея Кириенко, который долго держал паузу, вдруг стал решительно действовать – такое впечатление должна была оставить (и оставила) волна губернаторских отставок. Неизбежные шаги по замене стариков-неудачников были обставлены как волевые решения. Череда отставок повлекла волну назначений, и здесь президентская администрация тоже успешно продолжила линию на демонстрацию «новой воли».

Различий больше

Прежних губернаторов стали заменять относительно молодые чиновники – лет сорока-пятидесяти, вроде бы имеющие отношение к региону, поработавшие на федеральных должностях. Новой волне подобрали и слово – «технократы». Картина нового стиля управления Сергея Кириенко была дорисована – самого первого замглавы президентской администрации называли технократом, так же характеризовали и руководителя администрации Антона Вайно. По формальным признакам новые врио губернаторов очень похожи на свежий призыв высокопоставленных кремлевских чиновников. Средний возраст, работа на чиновничьих, а не политических должностях. Подобные приводят к власти подобных – такая точка зрения должна свидетельствовать об удаче команды Кириенко. Переход к «новому мышлению» должна была дополнительно подтвердить информация, что на губернаторские посты велся придирчивый кастинг, а все кандидаты проходили мудреные тесты.

Однако если сопоставлять карьеры врио, их отношение к региону (местный – чужак), то обнаружится больше различий, чем сходства. Если бы назначения проходили с лагом хотя бы в неделю, каждое из них обсуждалось бы отдельно, но массовость позволила сгладить различия и создала впечатление, что Кириенко учел ошибки своих предшественников на посту куратора внутренней политики – Володина и Суркова.

Общим знаменателем для свежих врио стал их относительно молодой возраст – 40–50 лет. Главной претензией к уходящим губернаторам было то, что сами они не из тех регионов, которые возглавляли: варяги, как правило, начинают ссориться с местными политиками и приводят свои команды.

Первый миф новой губернаторской волны, как работы над ошибками предшественников, – теперь назначают местных. На деле местных среди пяти чиновников меньше половины – Максим Решетников (Пермь) и Артур Парфенчиков (Карелия) действительно родились в регионах, куда были делегированы, и долгое время там работали. Они представляют расклад сил и ситуацию на территории. Почему-то к «местным» относят нового главу Бурятии Алексея Цыденова, хотя родился он в Забайкалье, быстро стал работать в федеральных структурах, а к республике отношения не имел. Считается, что его адаптации должен помочь этнический принцип – Цыденов по национальности бурят и должен быстро найти общий язык с национальным населением региона. При этом большинство (67,8%) населения Бурятии составляют русские, для которых новый врио чистый варяг. Два назначенца – Андрей Никитин (Новгородская область) и Николай Любимов (Рязанская область) – совсем варяги.

Второй миф – технократическое происхождение новичков. Технократический подход подразумевает, что определенные участки работы поручаются экспертам в этой области. Технократов среди назначенцев также ровно половина. Из числа технократов сразу выпадает Артур Парфенчиков (Карелия), работавший в прокуратуре, а потом возглавлявший службу судебных приставов. Алексей Цыденов (Бурятия) работал в Министерстве транспорта, поэтому экспертом в управлении регионом, в чью компетенцию входят политические навыки, также никак не может считаться. Переходное положение у Андрея Никитина (Новгородская область), руководившего государственным Агентством стратегических инициатив (АСИ). АСИ было создано в 2011 году как путинский противовес медведевскому «Сколкову», и должность руководителя агентства подразумевала некоторую публичность, отличную, впрочем, от публичности политической.

Идеальным технократом-губернатором выглядит только Николай Любимов (Рязанская область), поработавший в Калуге на всех ступенях политической лестницы. Технократом можно считать и Максима Решетникова, который в нулевых годах руководил администрацией бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова.

Большие вопросы вызывает и позиционирование новых глав как эффективных управленцев: одно дело работа в АСИ, другое – в депрессивном регионе с бурной политической жизнью. А должность в Министерстве транспорта совсем не означает понимания проблем национального региона. Но в назначениях все искали общее и нашли – Парфенчикова и Решетникова объединяет местное происхождение, Решетникова, Никитина и Цыденова – опыт работы на федеральном уровне, Решетникова и Любимова – региональный опыт. Так сложился усредненный портрет молодого чиновника-технократа, выходца из региона, которому каждый отдельный назначенец не соответствует.

Старые технократы

Если вспоминать историю большинства ушедших глав, то ситуация с новой губернаторской волной выглядит еще интереснее. Трое из пяти отставников, если следовать широкому пониманию технократизма, – чистые технократы. Сергей Митин (экс-глава Новгородской области) был и депутатом Госдумы, и замминистра экономики, и замминистра сельского хозяйства. Вячеслав Наговицын (бывший руководитель Бурятии) прошел карьерную лестницу в Томской области, Виктор Басаргин (экс-губернатор Пермского края) руководил Министерством регионального развития.

У каждого из них был свой особенный плюс: у Митина – опыт публичной политики, у Басаргина – федеральные и региональные связи. Но оказалось, что успехам на ниве губернаторства ничто из этого не помогло. Возраст во время назначения у уволенных глав также был довольно молодой (для чиновника) – в районе 50 лет. Работа на посту главы региона превратила считавшихся перспективными управленцев в сбитых летчиков, теперь это одиозные отставники, неудачники. Эксперименты по призыву технократов в руководители субъектов проводились и оказались не особенно удачными.

Для новых врио губернаторство тоже станет проблемой и почти гарантированно проваленным стресс-тестом. Денег в бюджете стало меньше, чем в начале нулевых, – сейчас не до управленческих экспериментов, которые помогли бы снискать славу и вернуться на федеральный уровень на более высокую позицию. Влиятельные местные группы в регионах тоже остались. Любой глава сталкивается с дилеммой: с одной стороны, вражда с местной элитой бьет по рейтингу (у каждого обиженного влиятельного депутата или бизнесмена есть свои СМИ и сторонники), с другой – дружба с ней не поощряется Кремлем.

Наконец, почти все «технократы» (кроме Николая Любимова) явно не привыкли к кислой среде региональной политики и экономики, причем кислой ее сделали правила, спущенные из центра. В федеральной структуре ты четко вписан в вертикаль, у тебя есть подчиненные и понятный бюджет – если средств недостает, то это проблема нижестоящих получателей денег (как правило, тех же регионалов). На посту губернатора чиновник попадает в зависимое положение – от федералов, от силовиков, от местных нотаблей. «Технократы», успевшие получить назначение еще до прихода Сергея Кириенко в президентскую администрацию, – Дмитрий Овсянников (Севастополь) и Антон Алиханов (Калининградская область) – уже горят на работе.

Можно рассуждать о том, что новая волна (а на самом деле совсем не новая) назначений в регионах идет в рамках подготовки к новому сроку Владимира Путина: привычного и, кажется, вечного президента окружает молодежь, которая призвана вернуть интерес к политике и создать впечатление обновления. Однако до выборов осталось чуть больше года – за это время эффект новизны уже пропадет, а завышенные ожидания от разрекламированных технократов-управленцев не оправдаются просто потому, что они завышенные.

Реальным экспериментом можно было бы считать одновременное привлечение амбициозной молодежи на губернаторские посты и распределение бюджетных полномочий в пользу регионов. В этом была бы и определенная новизна, и интерес для самих назначаемых чиновников развиваться и расти дальше. Пока же новая губернаторская волна стала по большей части грамотным пиаром Сергея Кириенко и его соратников. Обновление власти, пусть даже в рамках достаточно ограниченного проекта «молодая команда старого президента», возможно только при пересмотре правил игры системы, которые менять никто не собирается.

Андрей Перцев.