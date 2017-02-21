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Выпуск: 21.02.17 | Спорт
Главная » Спорт » Казанским спонсорам надоело тратить на футбол больше всех в России

Казанским спонсорам надоело тратить на футбол больше всех в России

Выпуск: за 21 2017 года
Рубрика: Спорт
Автор: Василий Беглов.

По информации Лайфа, компания "ТАИФ" заставит футбольный клуб "Рубин" существенно поменять вектор развития.


До 1 марта в офисе холдинговой компании "ТАИФ" состоится заседание, посвящённое "Рубину". Казанский клуб возобновит весной чемпионат РФПЛ на 9-м месте, хотя потратил летом 2016 года на трансферы больше всех в России. ТАИФ, финансировавший грандиозную селекционную кампанию, таким положением вещей недоволен. По данным Лайфа, в уже утверждённой повестке заседания значатся как резкое снижение затрат, так и перемены в руководстве клуба.

Позицию гендиректора "Рубина" должен занять Рустам Саяхов. Год назад он пришёл в "Рубин" из банка "Аверс" (входит в ТАИФ) на позицию финансового директора. Теперь же полномочия Саяхова заметно расширятся.

Именно Саяхов должен осуществить операцию по "разгрузке" платёжной ведомости и оптимизации расходов. Тем временем нынешний гендиректор Ильгиз Фахриев (новая должность ему ещё не подобрана) сосредоточится на чисто спортивном функционале.

Разумеется, ТАИФ не сам затеял "маленькую революцию". Она была предварительно одобрена попечительским советом "Рубина" под началом президента республики Рустама Минниханова. Президент клуба и мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, предложил изменить систему оперативного управления, согласившись с тем, что ТАИФ должен получить больше власти.

Собственно, ТАИФ де-факто и является владельцем "Рубина" уже 8 лет. Именно эта компания стояла за всеми трансферами, пожалуй, самого эффективного тренера-менеджера РФПЛ Курбана Бердыева.

Но если невмешательство в деятельность Бердыева не сказывалось на стабильных результатах (чего стоят два титула чемпиона России), то после ухода туркменского специалиста всё пошло наперекосяк.

Вариант с возвращением Курбана Бекиевича в "Рубин" из Ростова-на-Дону при этом не рассматривается. Фахриев, который долгие годы работал в одной связке с Бердыевым, тоже, как отмечалось выше, будет отодвинут от финансовых потоков. Иначе говоря, ТАИФ не собирается воссоздавать систему, приносившую результат в 2000-х.

Василий Беглов.

Кстати

Одиннадцать игроков казанского «Рубина» вошли в Топ самых высокооплачиваемых футболистов российской премьер-лиги.

Согласно информации РБК, Алекс Сонг и Янн Мвила заняли четвертую и пятую строчку соответственно с зарплатой 4 млн евро в год. Кристиан Жонатас получает 3 млн евро, Гекдениз Карадениз – 2,5 млн евро, годичная зарплата Максима Лестьенна также составляет 2,5 млн евро, Рубена Рочина – 2,3 млн евро, Карлос Самбрано – 2 млн евро, Сергей Рыжиков в Топе представлен с гонораром в 1,8 млн евро, Олег Кузьмин – 1,8 млн евро, а замыкают казанский рейтинг Владимир Дядюн и Тарас Бурлак, чью зарплату оценили в 1,4 млн евро в год. Таким образом, общая зарплата перечисленных игроков «Рубина» составляет 26,9 млн евро.

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