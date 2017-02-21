Почему уральская ВСМ обещает быть вдвое дешевле московско-казанской?

Высокоскоростная железнодорожная магистраль "Челябинск – Екатеринбург" обойдется, в расчете на километр пути, в два раза дешевле, чем ВСМ «Москва – Казань».

Челябинское областное правительство подписало 22 февраля соглашение о сотрудничестве с инвестгруппой, готовой работать над проектом высокоскоростной магистрали "Челябинск – Екатеринбург", сообщил корреспондент ГТРК "Южный Урал". Предположительную стоимость всех работ оценивают в 165 миллиардов рублей.

Как известно, примерная стоимость проекта ВСМ «Москва – Казань» составляет 1,3 трлн рублей. Если учесть разность в расстояниях (примерно 210 км между двумя уральскими городами и чуть более 800 км между первой и третьей столицами России), то выходит, что в расчёте на километр пути уральская ВСМ обойдётся в два раза дешевле, чем московско-казанская.

Разумеется, тут надо иметь в виду, что на более длинной трассе понадобится больше станций и вспомогательных технических объектов, но всё же кратная разница вызывает вопросы. Возможно, дело в том, что строительство на Урале будет вестись в рамках государственно-частного партнерства, что значительно снизит нагрузку на бюджет.

Кроме того, компания "РВМ Капитал", готовая выступить инвестором предпроектной подготовки строительства железнодорожной магистрали, предусматривает (это прописано в соглашении) максимальное использование инвестором сырья и комплектующих, выпускаемых предприятиями региона. "Челябинская область для нас (мы видим, как правительство формирует бизнес-среду) является регионом очень интересным для дальнейшего здесь развития, присутствия, – отмечает Сергей Орлов, председатель совета директоров группы RWM Capital ("РВМ Капитал"). – Я полагаю, что скоростное движение – это начало нашего здесь взаимодействия с администрацией и с местным бизнес-сообществом".