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Выпуск: 24.02.17 | Бизнес
Главная » Бизнес » Почему уральская ВСМ обещает быть вдвое дешевле московско-казанской?

Почему уральская ВСМ обещает быть вдвое дешевле московско-казанской?

Выпуск: за 24 2017 года
Рубрика: Бизнес

Высокоскоростная железнодорожная магистраль "Челябинск – Екатеринбург"  обойдется, в расчете на километр пути, в два раза дешевле, чем ВСМ «Москва – Казань». 


Челябинское областное правительство подписало 22 февраля соглашение о сотрудничестве с инвестгруппой, готовой работать над проектом высокоскоростной магистрали "Челябинск – Екатеринбург", сообщил корреспондент ГТРК "Южный Урал". Предположительную стоимость всех работ оценивают в 165 миллиардов рублей.

Как известно, примерная стоимость проекта ВСМ «Москва – Казань» составляет 1,3 трлн рублей. Если учесть разность в расстояниях (примерно 210 км между двумя уральскими городами и чуть более 800 км между первой и третьей столицами России), то выходит, что в расчёте на километр пути уральская ВСМ обойдётся в два раза дешевле, чем московско-казанская.

Разумеется, тут надо иметь в виду, что на более длинной трассе понадобится больше станций и вспомогательных технических объектов, но всё же кратная разница вызывает вопросы.  Возможно, дело в том, что строительство на Урале будет вестись в рамках государственно-частного партнерства, что значительно снизит нагрузку на бюджет.

Кроме того, компания "РВМ Капитал",  готовая выступить инвестором предпроектной подготовки строительства железнодорожной магистрали, предусматривает (это прописано в соглашении) максимальное использование инвестором сырья и комплектующих, выпускаемых предприятиями региона. "Челябинская область для нас (мы видим, как правительство формирует бизнес-среду) является регионом очень интересным для дальнейшего здесь развития, присутствия, – отмечает Сергей Орлов, председатель совета директоров группы RWM Capital ("РВМ Капитал"). – Я полагаю, что скоростное движение – это начало нашего здесь взаимодействия с администрацией и с местным бизнес-сообществом".

По данным властей, высокоскоростная магистраль позволит добираться от одного областного центра до другого за час 10 минут. При этом, возможно, пути проложат через аэропорты Кольцово и Челябинск, чтобы увеличить пассажиропоток железной дороги.

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