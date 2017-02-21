Массаж скальпа изнутри

Научного объяснения эффекта АСМР пока нет. Но на нем уже зарабатывают миллионы, а один из каналов с 3D-шепотом догнал по аудитории BBC.

Вы когда-нибудь встречали людей, от голоса которых приятно щекочет и становится тепло в затылке? Если да, то вы знаете, что такое акустико-тактильная синестезия. Синестезия – это нейробиологический феномен, при котором раздражение одной системы (например, зрительной, сенсорной или когнитивной) откликается в другой. Ее также называют «межчувственной связью». Акустико-тактильная синестезия не так широко распространена, в отличие от, например, той, когда человек воспринимает каждую цифру в определенном цвете. Но именно с ней связывают феномен, названный АСМР, который приносит сотни миллионов просмотров довольно странным на первый взгляд Youtube-каналам.

Микрофон в мозг

Аббревиатура АСМР (ASMR) расшифровывается как «автономная сенсорная меридиональная реакция» и звучит как строгое научное понятие. На самом деле это неологизм, жизнь которому дал интернет – лишь в 2010 году профильное сообщество в Facebook сформулировало это название. К тому моменту в интернете уже множество людей делились друг с другом впечатлениями о чувстве приятного озноба или ощущения щекотки в холке во время просмотров видео, герои которых шепчут или шуршат различными материалами в кадре.

Живущая в США эмигрантка из России Мария (свою фамилию она скрывает) наткнулась на подобные ролики – «whisper video» – в 2009 году, когда боролась с депрессией и искала в интернете любые возможности улучшить свое состояние – от видео с массажем до гипноза. Почувствовав приятный эффект от видео с шепотом, Мария стала смотреть их каждый день по несколько часов и в итоге увлеклась настолько, что начала сама их записывать. Открыв на YouTube канал под названием GentleWhispering, она полностью погрузилась в мир АСМР и стала самым популярным шепчущим блогером в мире. Сейчас аудитория GentleWhispering в Youtube сравнима с показателями, например, официального канала BBC News: у Марии, каналу которой 6 лет, 870 тысяч подписчиков и 290 млн просмотров, а у BBC 1,1 млн подписчиков и около 300 млн просмотров, хотя каналу 11 лет. Чуть менее популярный ASMR-блогер Fairy Char ведет свой канал уже 8 лет, и у нее около 300 тысяч подписчиков и почти 68 млн просмотров, – это меньше, чем у GentleWhispering, но все равно внушительно. Чем же так привлекает людей АСМР?

АСМР-ролики записывают следующим образом: как правило, актриса смотрит прямо в камеру – будто зрителю в глаза – и, записывая звук на бинауральный 3D микрофон, либо шепчет, либо трогает различные предметы. Она может шелестеть бумагой, открывать картонные коробочки, стучать ногтями по поверхностям или причмокивать губами – делать все, что способно завораживать зрителя и вызывать у него эффект синестезии. Кто-то смотрит такие видео, а кто-то просто слушает.

Хотя главное в роликах – звук, картинка тоже очень важна. Авторы плавно жестикулируют, ласково улыбаются и трогают камеру так, что зрителю кажется, что трогают его самого. Зритель – непосредственный участник таких роликов. К нему обращаются с экрана, в зависимости от тематики видео актриса может общаться с ним (и даже делать паузы, будто слушает его ответ), успокаивать, если он разнервничался, рассказывать ему о своих путешествиях или косметике или просто молчать, отдавая зрителя по власть звуков, извлекаемых из предметов в ее руках. Популярность подобных блогов заставляет их авторов придумывать все больше сценариев для своих видео, и теперь на Youtube можно найти не только ролики с нашептываниями и шорохом бумаги, но и видео, в которых автор предстает в роли врача (ЛОРа или зубного) или, например, визажиста.

Надо предупредить: АСМР проявляется у всех по-разному, а кто-то вообще не способен его почувствовать. Поэтому не удивляйтесь, если обнаружите, что подобные видео не только не вызывают у вас приятных ощущений, но даже пугают и кажутся жуткими. Бинауральный микрофон позволяет записывать звук так, что, кажется, будто диктор говорит вам прямо в ухо – вы слышите звук в 3D, так, будто он настоящий. К тому же такой микрофон очень чуток и записывает даже самое слабое дыхание.

Заработать шепотом

АСМР – новое название, но явление известно давно, хотя научные знания по этой теме крайне скудны. Единственное серьезное исследование было опубликовано в 2015 году психологами из Университета Суонси (Великобритания) Ником Дейвисом и Эммой Барратт. Примерно тогда же их коллегами из Университета Шеффилда было начато другое исследование, но его результаты пока неизвестны.

Барратт и Дейвис сделали вывод, что у тех, кто увлекается просмотром роликов АСМР, наблюдаются временные улучшения морального состояния при депрессии и хронических болях. Из того, что среди исследуемых любителей АСМР превалировали синестетики, ученые заключили, что между синестезией и способностью чувствовать АСМР есть связь. Возможно, приятный эффект зрителям подобных роликов доставляет именно состояние потокового сознания, в которое его погружает монотонный голос и подробная проработка одного процесса на видео (например, когда актриса на видео долго и тщательно что-то выводит ручкой на листе бумаги). Некоторые АСМР-видео составят из повторяющихся движений актера, которые будто приводят зрителя в транс.

Большинство участников исследования Барратт и Дейвиса рассказывали, что используют АСМР для того, чтобы успокоиться, расслабиться или заснуть. Лишь 5% связали АСМР с сексуальным возбуждением, а 84% строго отвергли такой эффект подобных видео. Для кого-то эффект АСМР бывает насколько сильным, что их тело будто парализует – однако это стоит воспринимать лишь в том смысле, в котором наше тело может «парализовать» медитация. И действительно, кажется, АСМР имеет схожую с медитацией природу.

Несмотря на явное наличие эффекта, который такие видео производят на человека, ученые предупреждают, что он еще не доказан, а его природа неясна. «Нам необходим баланс скепсиса и открытости этому феномену при его изучении. Есть большой риск того, что в отсутствие необходимых доказательств кто-то возьмется использовать эти видео в псевдонаучных целях», – предупреждают психологи из Университета Шеффилда.

Кто-то рассказывает, что для них эффект от АСМР выражается в чувстве, подобном массажу скальпа – только изнутри. Действительно, бинауральный наушник способен обманывать наш слух – звуки на такой записи будто звучат у нас в голове, а когда актриса на видео касается микрофона, мы будто бы чувствуем ее касание на себе. Кстати, мы неспроста говорим лишь об актрисах. АСМР-блогер-мужчина – нечто из ряда вон выходящее, ведь, как однажды объясняла VICE Мария из GentleWhispering, «вряд ли можно так посадить мужчину шептать на камеру в микрофон, что это не покажется никому жутким».

Профессиональный бинауральный микрофон, без которого хорошая АСМР-запись неосуществима, – вещь недешевая. Например, модели известного бренда 3Dio стоят от $499 до $5499. Чтобы расширять аудиторию, АСМР-блогерам надо придумывать и покупать новые материалы, способные издавать правильный звук. Но эти расходы оправданы заработками, которые приносят им YouTube каналы.

Отвечая на вопрос VICE о своем доходе от АСМР-канала, Мария сказала, что он ей приносит «немного денег», и добавила, что им она занимается не ради них, а ради идеи. По данным Smart Asset на январь 2015 года плата за тысячу кликов на YouTube (в рамках партнерской программы) составляла от $7, в зависимости от раскрученности канала. Даже если канал GentleWhispering оценивался по минимальной черте, к шестому году его существования Мария может зарабатывать на нем больше $330 000 в год, что эквивалентно зарплате в $28 тысяч в месяц.

Помимо этого блогеры, как правило, зарабатывают еще и на частных пожертвованиях зрителей. В этом им позволяет кнопка PayPal, расположенная прямо в профиле их канала на YouTube. Ее можно, например, найти у Fairy Char, у которой, напомним, более 300 тысяч подписчиков. Если бы каждый из них пожертвовал всего по доллару, только это обеспечило бы ей доход в $3,5 тысяч в месяц на протяжении чуть более чем семи лет существования канала.

Спрос на АСМР-контент вряд ли будет падать: тех, кто способен реагировать морально и физически на эти приятные звуки, много, а большинство людей, возможно, еще не открыли это явление. Вероятно, в связи с растущей популярностью АСМР ученые станут проводить больше исследований в этой области и наконец смогут однозначно ответить на вопрос о том, что такое АСМР, почему она доступна только части людей, и возможно ли ее применение в психотерапии.

Анастасия Зырянова

Источник.