Минфин предлагает россиянам поиграть с государством, уверяя, что игры не азартные

Идея вернуться к советской практике государственных облигационных займов для населения овладела массами чиновников Минфина РФ. Но что сулит её реализация бюджету и самим гражданам, которые вольно (или невольно – к вопросу о советской практике) станут обладателями новых гособлигаций?

Сказать без экивоков – бюджету не сулит почти ничего, поскольку планируемый к выпуску в апреле объем обязательств по облигациям составит всего 25 млрд рублей, - около 15% доходной части федерального бюджета. Это при том, что на руках у населения, по подсчётам специалистов, чуть менее 4 трлн рублей.

Но и обязательства перед владельцами облигаций (а, следовательно, и доход последних) у государства весьма скромные: среднегодовая доходность оценивается на уровне 8.5%, - немногим больше, чем от банковских депозитов и меньше на 2-4%, чем средний доход от покупок выпусков ОФЗ, котирующихся на рынке.

Правда, курс на удушение монетарной инфляции может сделать облигации более привлекательными, ведь депозитные ставки уже снижаются и будут снижаться дальше. Так что среднегодовая доходность в 10,5% в горизонте трёх лет владения облигацией может показаться хорошим результатом (если инфляция в 4% годовых будет касаться и потребительского сектора, а не отражать среднее значение по экономике). Да, чуть не забыл: минимальная сумма, которую надо будет потратить на приобретение апрельского выпуска гособлигаций, - 30 тыс. рублей. Возможно, кто-то будет покупать и в складчину.

Но облигации – только часть приглашения государства населению к игре на деньги. Кроме этого, на вовлечение средств граждан в бюджет нацелен одобренный правительством законопроект, который предусматривает увеличение с 400 тысяч рублей до 1 млн. рублей размера суммы, которую можно внести на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в год открытия счета. Правда, в чём «заман» для граждан понять трудно, поскольку инвестиционный налоговый вычет (13% НДФЛ) по-прежнему можно будет получить только с 400 тысяч рублей. Разве что в том, что максимальный доход по ИИС возникает после трёх лет вклада. Но посмотрим, Дума будет рассматривать законопроект весной, возможно, увеличат и сумму, на которую предоставляется вычет. Кроме того, в ГД обсуждается идея уравнять ИИС с депозитами граждан в банках в части страхового возмещения, то есть до 1,4 млн рублей, гарантированно возвращающихся владельцу ИИС в случае отзыва лицензии у брокера. Это серьёзный стимул для притока средств на ИИС, а для профучастников рынка ценных бумаг – серьёзное основание задуматься о том, как деликатно «отбить» свои затраты, которые возрастут, поскольку фонд страхования инвестиций планируется создать и поддерживать за счёт их взносов.

По большому счёту, повторюсь, планируемые новации не будут иметь большого значения для экономики страны, в том числе и потому, что даже если граждан и приучат инвестировать в ОФЗ и ИИС на срок больше трёх лет (в настоящее время лишь каждый пятый держит деньги на депозитах в банках более одного года) и даже если половина имеющих свободные средств рискнет на такую игру – это всё же далеко не те «длинные деньги», о которых мечтают видящие инвестиционные горизонты и которые могли бы образоваться, удайся хоть какой-то из четырёх, если память не изменяет, вариантов пенсионной реформы. Но воспитание привычки к инвестированию дорого стоит само по себе, так что такая кредитно-денежная политика заслуживает положительной оценки.

Особенно, если инфляцию удастся сдержать не ценой окончательного обрушения потребительского спроса и снизить, наконец, кредитные ставки для реального сектора экономики.

Тогда во весь рост встанет вопрос, что эта экономика готова производить, есть ли реально масштабные инвестиционные проекты, не разбазарит ли наше правительство дополнительно вовлеченные в бюджет средства на выращивание очередных «белых слонов», но это будет завтра. А пока – вот так, мы делаем мелкие, осторожные шажки в правильном направлении.