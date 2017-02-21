Китай запускает собственную цифровую валюту

Народный банк Китая сделал первые шаги запуску собственной цифровой валюты, сообщил «Expert Online » со ссылкой на Bloomberg.

Создание исследовательской группы, которая специализируется на технологиях blockchain и big data, позволит китайскому центробанку стать первым регулятором в мире, который будет выпускать собственную криптовалюту для покупки любых товаров: от лапши до автомобиля.

Для китайцев, которые уже пользуется транзакциями через свои ноутбуки или смартфоны, криптовалюта Народного банка Китая, вероятно, не будет сильно отличаться от существующих способов оплаты, таких как Alipay или WeChat.

Изменения затронут продавцов, так как они будут получать криптовалюту непосредственно от покупателей, без посредников. За счёт этого снизятся операционные издержки.

В то же время, пока центробанк Китая намерен ввести свою криптовалюту, регулятор пристально изучает bitcoin и другие частные цифровые валюты. Власти КНР не хотят, чтобы взорвался пузырь bitcoin, а поскольку исторически всю валюту в стране выпускает государство, а не частные игроки, они не хотят уступать этот рынок компаниям, которые не контролируются государством.

Следует также напомнить, что центробанк Китая в последние месяцы пытается поставить заслон на пути оттока капитала с помощью bitcoin.

Жители Китая активно используют онлайн-платежи для расчета при любых операциях, они сканируют QR-коды своими смартфонами, чтобы купить даже маленькую банку колы, предпочитая цифровые транзакции традиционным расчетам.

Центробанк КНР решил руководствоваться проверенной стратегией: если не можешь победить это, присоединись к этому.