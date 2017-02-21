Политика
Экономика
Бизнес
Финансы
Закон и право
Общество
Культура
ТВ и кино
Спорт
Техно
Авто
Недвижимость
English Digest
Расширенный поиск...
О сайте
Выпуск: 28.02.17 | Финансы
Главная » Финансы » Китай запускает собственную цифровую валюту

Китай запускает собственную цифровую валюту

Китай запускает собственную цифровую валюту
Выпуск: за 28 2017 года
Рубрика: Финансы
Фото: indiabitcoin.com

Народный банк Китая сделал первые шаги запуску собственной цифровой валюты, сообщил «Expert Online» со ссылкой на Bloomberg. 


Создание исследовательской группы, которая специализируется на технологиях blockchain и big data, позволит китайскому центробанку стать первым регулятором в мире, который будет выпускать собственную криптовалюту для покупки любых товаров: от лапши до автомобиля.

Для китайцев, которые уже пользуется транзакциями через свои ноутбуки или смартфоны, криптовалюта Народного банка Китая, вероятно, не будет сильно отличаться от существующих способов оплаты, таких как Alipay или WeChat. 

Изменения затронут продавцов, так как они будут получать криптовалюту непосредственно от покупателей, без посредников. За счёт этого снизятся операционные издержки.

В то же время, пока центробанк Китая намерен ввести свою криптовалюту, регулятор пристально изучает bitcoin и другие частные цифровые валюты. Власти КНР не хотят, чтобы взорвался пузырь bitcoin, а поскольку исторически всю валюту в стране выпускает государство, а не частные игроки, они не хотят уступать этот рынок компаниям, которые не контролируются государством. 

Следует также напомнить, что центробанк Китая в последние месяцы пытается поставить заслон на пути оттока капитала с помощью bitcoin.

Жители Китая активно используют онлайн-платежи для расчета при любых операциях, они сканируют QR-коды своими смартфонами, чтобы купить даже маленькую банку колы, предпочитая цифровые транзакции традиционным расчетам.

Центробанк КНР решил руководствоваться проверенной стратегией: если не можешь победить это, присоединись к этому.

Выпуск цифровой валюты позволит Народному банку Китая контролировать риски в финансовой системе и отслеживать транзакции в масштабах всей экономики, считают эксперты, пишет «Эксперт», но дело, думается, не ограничится внутренней экономикой. Понятно, что глобальное распространение криптовалюты в потенции может сделать Китай лидером на этом рынке. И – также в потенции – устранить доллар США как главную резервную валюту планеты.

Комментарии:

Автор Комментарий
Автор Комментарий

Оставить комментарий:

Комментарий*:
   
Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Нравится

Авторизация
Введите логин/пароль!
 
Вы ввели неверную пару логин/пароль!
 
Вы не подтвердили регистрацию. Выслать подтверждение повторно
 
Повторное подтверждение выслано на E-mail
 
Логин:
Пароль:
   Запомнить   
  Регистрация | 
    Электронная подписка
Новости on-line
Минский тракторный завод локализует в Татарстане 50% производства
от 21.02.2017 14:59
Кремль назвал президента Татарстана «идеальным губернатором»
от 20.02.2017 09:09
Аэропорты Татарстана – среди лучших в России
от 08.02.2017 18:52
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
от 07.02.2017 10:39
все новости
Архив выпусков
«    Март, 2017  →  »
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Пн ВтСрЧт ПтСбВс
Peклaмa
Главная | Политика | Экономика | Бизнес | Финансы | Закон и право | Общество | Культура | ТВ и кино | Спорт | Техно | Авто | Форум | Статьи | Полезно
E-mail: vid@e-vid.ru
Телефон: +7 917 287-29-96
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅRSS