Минсельхоз РФ урежет программу развития села

Ткачёв и Ко считают, что можно сократить строительство жилых домов и дорог, но при этом почти втрое увеличить на селе количество рабочих мест. Где тут логика и арифметика – понять невозможно.

Министерство сельского хозяйства намерено изменить программу развития сельских территорий до 2020 года. Из-за сокращения финансирования по программе Минсельхоз изменил целевые показатели: снизились запланированные объемы ввода жилых помещений и строительства дорог. Приоритетным направлением станет увеличение количества рабочих мест, сообщили сегодня «Известия».

По данным издания, Минсельхоз планирует внести изменения в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», проект изменений вынесен на публичное обсуждение. Ведомство предлагает изменить целевые показатели, в частности, по вводу жилья для сельских жителей, которые проживают в неудовлетворительных условиях. Изначально предусматривалось, что к 2020 году в общей сложности будут компенсированы затраты на приобретение или строительство 3,6 млн кв. м жилья, в соответствии с изменениями предлагается 2,9 млн кв. м. Для молодых семей предусматривалось 2,5 млн кв. м жилья, теперь планируется 1,8 млн кв. м. В ведомстве уточняют, что в соответствии с изменениями планируется ввести «75,6 тыс. кв. м жилых домов, построенных с использованием продукции деревянного домостроения». В итоге, если изначально жилищные условия планировалось улучшить для 11,1% семей, то теперь Минсельхоз ориентируется на цифру в 7,9%. Что касается молодых семей, то вместо 20,5% жилищные условия планируется улучшить для 14%.

При этом, пишут «Известия», министерство планирует в два с половиной раза нарастить количество рабочих мест в селах — вместо 25,4 тыс. до 71,9 тыс.

Причина, по которой Минсельхоз снова скорректировал показатели по программе, — снижение объемов финансирования. Предусматривалось, что его совокупный объем составит 252,5 млрд рублей, но в итоге он снизился до 194,4 млрд рублей. Предполагалось, что из средств федерального бюджета будет выделено 139,2 млрд рублей, из средств бюджетов субъектов РФ — 74,5 млрд рублей, из внебюджетных источников — 38,8 млрд рублей. Суммы сократились до 99,1 млрд рублей, 62,1 млрд рублей и 33,2 млрд рублей, соответственно.

Из-за недофинансирования Минсельхоз планирует снизить показатели не только по строительству жилья, но и дорог. Вместо изначально запланированных 4,05 тыс. км автодорог в итоге хотят построить 3,39 тыс. км.

Ну, это по-нашенски: доехать в деревню или выехать из неё хоть зачем хотя бы в райцентр невозможно, жить большинству сельчан придётся по-прежнему в древних постройках, а молодым, вдруг решившим остаться на селе, и вообще негде, и вот в такой ситуации количество рабочих мест должно чудесным образом возрасти в разы.

Свинья под дубом...

Впрочем, посмотрим, к чему приведёт публичное обсуждение инициатив ведомства г-на Ткачева: не исключено, что вброс информации об идиотской, если называть вещи своими именами, инициативе есть попытка вызвать массовое возмущение и побудить Путина надавить на Минфин и вернуть финансирование ФЦП на первоначально запланированный уровень.