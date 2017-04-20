Анализ рынка Форекс по методологии VSA

Спрос и предложение являются базовыми силами рынка. Также это касается и Forex. Грамотный анализ данного рынка – это обязательная работа любого профессионального трейдера. Выполняя ее можно разобраться не только в существующем спросе и предложении, но и что более важно, определить будущую краткосрочную тенденцию.

С чего начинается работа на Форекс

Сегодня биржа Форекс – очень популярный вид заработка, особенно в нынешние кризисные времена, когда курсы валют постоянно меняются. Чтобы разобраться в этой работе, нужно изучать специальную литературу, пройти курсы подготовки, следить за мировыми политическими происшествиями. Однако для начала можно просто просмотреть Форекс прогноз на сегодня. На таких сайтах собрана вся нужная информация для начинающих и опытных трейдеров: прогнозы валют, познавательные видео уроки, учебные торговые платформы и прочее.

Анализ восходящего и нисходящего тренда

При заработке на котировках валют важно обращать внимание на работу профессиональных операторов. Именно они определяют будущее краткосрочное поведение рынка. Так если они преимущественно покупаю, то график покажет движение вверх. А если продажи превысит купленные активы, то начнется тренд нисходящий. Но не всегда такой анализ позволяет точно определить поведение рынка. Например, профессионалы рекомендуют совершать покупки при нисходящих барах, хотя это и не соответствует классическому поведению трейдера. Проследить за их работой и стать участников этой успешной игры можно на сайте www.maximarkets.ru. Каждый желающий сможет зарегистрироваться у брокера и попробовать свои силы на демо счете.





Работа на Форекс по методологии VSA

Игроку на финансовом рынке помогают сориентироваться базовые принципы фундаментального и технического анализа. Однако дополнительно следует пытаться создавать их более продвинутые комбинации. Такая методика получила название VSA. Главная ее задача - анализ ценового графика, определение причин стремления цены к падению или взлету. При этом на графике используется лишь три переменных: размер колебания свечи, цена во время закрытия торгов и их объем. С помощью них удается правильно обозначить спрос и предложение, а также дальнейшее краткосрочное направление их поведения. Это может быть одна из четырех фаз: сбор активов профессиональными трейдерами, повышение цены, сбыт по розничным ценам и понижение стоимости. При помощи определения объема можно оценить заинтересованность операторов на конкретной свече. Если он большой, то значит работают крупные игроки. При незначительном объеме, очевидно, что в деле лишь розничные трейдеры.

По мнению аналитиков, метод VSA – это универсальный инструмент и может успешно использоваться не только на рынке Forex, не обращая внимание на диапазоны цен и временные интервалы. Он указывает, что, например, если будет преобладать пятиминутное предложение, то очевидно, что после него начнется движение вниз. В любом случае цена всегда будет снижаться, когда количество предложений увеличивается. Начинающим трейдерам стоит изучить и пользоваться методом VSA, так как тот, кто разбирается в анализе, всегда сумеет распознать признаки, когда нужно покупать или быстро уходить.