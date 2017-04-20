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Выпуск: 12.05.17 | Экономика
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Похолодание и переувлажнение почвы резко ухудшили состояния сельхозкультур в Татарстане

Похолодание и переувлажнение почвы резко ухудшили состояния сельхозкультур в Татарстане
Выпуск: за 12 2017 года
Рубрика: Экономика
Фото: tatar-inform.ru

Национальный союз агростраховщиков провел космический мониторинг озимых в Республике Татарстан по состоянию на 10-11 мая. Вывод неутешительный: на всей территории, за исключением Апастовского района, показатели вегетационного индекса оказались почти вдвое ниже по сравнению с прошлым, урожайным, годом. Более того, они на 20-30% ниже относительно средних многолетних значений.


«Татарстан – не единственный из регионов Приволжья, где в этом году посевные площади  могут значительно пострадать от воздействия холодных арктических масс, охвативших территорию в конце апреля - начале мая, - говорит президент НСА Корней Биждов. – Похолодание сказалось на развитии культур: насколько хорошо оно начиналось в это же время  в прошлом году, настолько же плохо растения развиваются сейчас».

Так, если в прошлом году вегетация началась в начале апреля, и развитие культур происходило устойчиво, без провалов, то в этом году признаки вегетации растений отсутствовали вплоть до конца апреля. Активный рост был зафиксирован только в первых числах мая, но на сегодняшний день он уже остановился. Все это происходит на фоне переувлажнённой почвы – на количество влаги в ней повлиял высокий снежный покров зимой и осадки в третьей декаде марта и середине апреля. Показатели накопительных осадков почти на всей территории Республики выше средних многолетних значений и максимально близки к показателям прошлого года.

Основная причина снижения темпов роста сельскохозяйственных культур – низкий температурный фон, наблюдавшийся во второй декаде апреля, и большая амплитуда колебания температур (от +10-12оС днем до 0оС и даже отрицательных показателей ночью). Резкое понижение температурного фона до +2–0оС в период с 4 по 7 мая, причем в ночь на 7 мая температура местами опускалась до отрицательных значений, также сказалось на развитии культур, рост которых на данном этапе практически приостановился.

«НСА настоятельно рекомендует сельхозтоваропроизводителям, застраховавшим посевы, оценить состояние озимых культур и своевременно уведомить свою страховую компанию о выявленных отклонениях в развитии. Также следует учитывать особенности сложившейся метеорологической ситуации при проведении агротехнических мероприятий в период весенне-полевых работ. Своевременное взаимодействие со страховщиками поможет аграриям избежать крупных финансовых потерь. По данным  ЦБ РФ и НСА, в период с 2012 по 2016 год сельхозпроизводители Татарстана получили от страховщиков более 3 млрд рублей страховых выплат. Причем около 2,5 млрд рублей из них – по договорам с государственной поддержкой», - комментирует президент НСА Корней Биждов.

 По данным космического мониторинга, в ближайшее время, 12-19 мая, на территории Республики ожидается пониженный температурный фон. Ночные температуры будут от +2 до 0оС, на юго-востоке они опустятся до отрицательных значений – до - 2-3оС. Днем температура не будет превышать +5-7оС, а на юго-востоке - не более +2-3оС. Похолодание будет сопровождаться осадками – дождём и снегом. На севере региона 17-18 мая ожидаются осадки от 5 до 10 мм, на востоке и юго-востоке 16-17 мая - от 10 до 20 мм. Не исключено образование ледяной корки на посевах озимых культур.

«Особенности погоды необходимо учитывать при проведении весеннего сева яровых, - говорит Корней Биждов. – НСА также рекомендует аграриям тщательно обследовать посевы, чтобы при необходимости провести превентивные агротехнические мероприятия», - цитирует Биждова пресс-служба НСА.

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