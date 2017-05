Глобализация идиотизма, или Кто наводит исламистов на секретного агента Израиля

Мировая пресса муссирует очередной скандал вокруг президента США Д.Трампа: он якобы поставил под угрозу жизнь израильского агента, внедренного в структуры ИГИЛ*. По моему скромному мнению под угрозу агента поставили как раз СМИ, и надо быть либо идиотами, либо ангажированными на «снос» Трампа журналюгами, чтобы винить президента США.

Проследим хронологию событий.

10 мая в ходе встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Дональд Трамп якобы поделился с ним секретной информацией о планах группировки «Исламское государство» организовать подрыв гражданского самолёта с помощью взрывного устройства, вмонтированного в ноутбук. Это был разговор off the record, без посторонних, и упрекать президента США в том, что он поставил под угрозу жизнь агента, сообщившего информацию о намерениях террористов, можно только в том случае, если поднявшие по этому поводу шум СМИ априори считают министра иностранных дел РФ Лаврова осведомителем ИГИЛ. Если нет, то нет и угрозы агенту, - и государственные чины, и разведслужбы разных стран периодически делятся друг с другом секретными данными, тут ничего необычного. Но 15 мая Washington Post опубликовала статью, в которой Дональд Трамп был обвинен в «сливе» секретной информацию российскому визави, причем с указанием, что своими действиями американский президент поставил под угрозу своего осведомителя в Сирии. Так была сделана первая наводка для контрразведки ИГИЛ. На следующий день на помощь особистам террористов пришла The New York Times, сообщившая, что источником тех секретных данных об ИГ был Израиль. Отличная работа, господа! Петля на шее агента уже почти затянута.

И «вишенка на торте»: еще в конце марта текущего года американские власти ввели запрет на пронос на борт прибывающих в США с Ближнего Востока и Северной Африки авиарейсов всех гаджетов, которые больше смартфонов; такие надлежит сдавать в багаж (запрет распространяется на международные аэропорты, находящиеся в Египте, Иордании, Катаре, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции), но о том, что возможно введение запрета провоза ноутбуков с собой, в ручной клади, на рейсах из Европы Reuters сообщил 11 мая, то есть на следующий день после встречи Трампа и Лаврова.

Кто эти люди, ставшие источниками для названных медийных ресурсов, не они ли, вместе со СМИ, стали вольными или невольными пособниками терррористов, разгласив сведения, позволяющие вычислить агента в структурах ИГИЛ?

Комментарии:



Оставить комментарий: Введите текст комментария Цитата: Комментарий*: