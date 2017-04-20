Форекс приоткрывает секреты: быстрый заработок на бинарных опционах

В современных условиях экономического кризиса многие мечтают заработать энную сумму денег, чтобы чувствовать себя более уверенно в мире финансовой нестабильности. Обрести такую уверенность им помогают бинарные опционы - относительно недавно появившийся вид инвестирования, стремительно завоевавший признание весьма успешных трейдеров.

Что из себя представляют такие опционы и в чем заключается торговля ими

По сути дела, это прогноз изменения стоимости базового актива через определенный период времени - экспирацию. Торговля опционами предполагает работу с договорами и абсолютно безопасна, потому что риск проигрыша и возможность выигрыша заранее известны, и никогда не преступают установленных границ. Такая торговля не требует больших денежных вложений и временных затрат, полностью прозрачна и легко регулируется трейдером. Ведется она круглосуточно в онлайн-режиме еженедельно в течение пяти дней. Быстрый заработок обусловлен кратким сроком исполнения договора. Главной задачей, стоящей перед трейдером (человеком, ведущим торги), является правильное прогнозирование повышения либо понижения цены на тот или иной продукт/инструмент к моменту окончания сделки.

Условия, необходимые для начала торгов

Собственно говоря, для начала получения прибыли от торговли бинарными опционами требуется совсем немного:

наличие современной удобной торговой платформы и регистрации на ней

указание суммы инвестиции

правильный выбор инструмента (драгметаллы, нефть, кофе, пшеница и т.п.)

умение верно составлять прогноз на поведение – взлет или падение – цены на него (нарабатывается с опытом, оттачивается изучением аналитики и стратегий заработка на опционах)

Виды бинарных опционов

Существует несколько видов опционов. Вот эти разновидности и краткие характеристики на некоторые из них:

«60 секунд» - делает возможным мгновенное получение прибыли по истечении одной минуты

«Пары» - торговля одновременно на двух активах, когда надо спрогнозировать, какой из них более вырастет в цене по отношению к другому

«Ступенчатые опционы» - очень высокодоходны

«Одно касание» - главные отличительные черты - простота и доступность

«Долгосрочные» - их характеристика явствует уже из самого названия: сделки заключаются на долгий период времени, риск минимален

Forex-опционы – реализация либо приобретение валютных фьючерсов по ранее зафиксированной цене

Limits-опционы - торговля с временной отсрочкой

Выгода от торгов такими бинарными опционами очевидна. Она обусловлена их краткосрочностью, что позволяет в течение дня совершать не одну, а несколько сделок, сулящих ощутимую прибыль.