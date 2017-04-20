Представители «гражданского общества» по определению должны относиться к органам правопорядка как к чему-то враждебному и неустанно их изобличать и травить (по крайней мере так, судя по всему, думают эти самые представители), но истерика, поднятая в СМИ и соцсетях по поводу вчерашнего задержания 9-летнего пацана в центре Москвы выходит за всякие границы.

Тональность задали заголовки в таких ресурсах, как Газета.ру и Republic: мальчика задержали за чтение стихов! И понеслось! «Рыжым», сатрапы, в какой стране мы живём, доколе, всех уволить и под суд (и заборный мат в пабликах, конечно, а как же без него, слов, ведь, уже нет).

Первоначально нарисованная картинка и в самом деле шокирует. Как это описали упомянутые и некоторые другие СМИ, мальчик читал на площади стихи, мама в это время читала на лавочке в 20 метрах от него книжку, вдруг набежали «менты», скрутили ребёнка, швырнули в машину, отбились от подбежавшей на выручку мамы и увезли мальчика в отделение полиции.

Правда, с ростом числа сообщений начали проясняться некоторые странности. Например, мама оказалась мачехой – первое уточнение. Потом появилось видео, снятое «мачехой», которая, визжа и матерясь, несколько раз кричит «ментам», что она «знакомая» мальчика (уточнение от неё же – «соседка»). Потом появился снимки, вот эти,

на которых видно, что мальчик читал стихи не просто так, похоже, а в расчёте на денежное вознаграждение, имея под ногами сумку для сбора подаяний (и не забыл её, кстати, когда его взяли за шкирку). На языке права это называется попрошайничеством, и полиция, в рамках закона и своих полномочий, просто обязана была задержать мальчика и установить, собственная ли это его инициатива или есть кто-то, кто вовлек несовершеннолетнего в такое занятие (неважно, посторонний человек или родитель, важно, что это уголовное преступление, предусмотренное 151-й статьёй УК РФ).

Конечно, тут важен эмоциональный фон, то, как происходило задержание. Понятно, что мальчишка испугался, начал кричать «спасите меня», но также понятно, что истерическое его состояние было подогрето истерикой мадам, последовательно превратившейся из мамы в мачеху, а затем и знакомую соседку. Если посмотреть упомянутое выше видео, то без труда можно заметить, что в какие-то моменты мальчишка спокойно сидит в полицейской машине, а вновь начинает кричать «вы не имеете права» и прочее, в резонанс с воплями «соседки». Кстати, и она мгновенно переключается в спокойный режим, когда надо ответить кому-то на звонок.

Конечно, смотреть всё это тяжело, конечно, пацана жалко, но кто довел его до, условно говоря, этой площадной ситуации? В одной из публикаций СМИ приводятся слова отца мальчика – мол, он, читая на площади монолог Гамлета, так свои комплексы снимал. Вот так, ходил где ни попадя без мамы и папы и снимал комплексы? Возможно, но трудно представимо, хотя бы с точки зрения любящих и заботящихся о своём чаде родителей.

И тут, в связи со всей этой историей, у меня возникает кощунственная для представителей гражданского общества мысль: а нет ли тут элемента провокации? И/или: эта дама, сидевшая с книжкой в 20 метрах от места чтения мальчиком стихов – она случайно там оказалась или присматривала за ним?

Сегодня поступили сообщения, что полиция извинилась перед отцом мальчика. "Ребенок дома. Отцу принесены извинения замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО. Протокол будет аннулирован", — написала адвокат Татьяна Соломина на своей странице в Twitter. Примечательно, что сообщившее об этой записи РИА Новости, не упомянуло об извинениях из полицейских структур. Начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Александр Князев сообщил тому же агентству буквально следующее: "Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошёл 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40. Результаты проверки будут доведены до общественности". По словам Князева, в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

Будем надеяться, что оценки и выводы не заставят себя ждать.