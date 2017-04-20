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Выпуск: 29.05.17 | Финансы
Главная » Финансы » Полицейское начальство будет жить лучше. Рядовой состав – хуже

Полицейское начальство будет жить лучше. Рядовой состав – хуже

Полицейское начальство будет жить лучше. Рядовой состав – хуже
Выпуск: за 29 2017 года
Рубрика: Финансы
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"
Фото: doc-lab.ru

РБК опубликовал сегодня информацию о том, как будут поделены в федеральном бюджете на 2017-2019 годы дополнительные доходы, полученные в результате более высоких, чем планировалось, цен на нефть и из некоторых других источников.  Коллеги указывают, что дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение.  По оценке эксперта РБК такое распределение отражает предвыборную стратегию Кремля: мол, создаются условия для дальнейшего закручивания гаек.  На мой взгляд, это ошибочный вывод: на самом деле у полиции отбивается охота «держать и не пущать».


Если внимательно почитать пояснительную записку Минфина РФ к поправкам в бюджет на 2017–2019 годы, то обнаружится, что 1,2 трлн рублей допдоходов планируется распределить довольно странным образом.  Сказано, в частности, что МВД получит по госпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» дополнительно 11,4 млрд рублей, однако большая часть этих средств – 7,3 млрд - пойдет в зарплатный фонд руководящего состава, а вот зарплатный фонд «полевым» сотрудникам МВД будет урезан: на денежное довольствие людям, «осуществляющим оперативно-служебную деятельность», пойдет на 8,9 млрд руб. меньше, чем предполагалось.  При этом никаких масштабных сокращений в МВД не проводилось, рядовые полицейские просто увольняются сами из-за небольшой зарплаты и тяжелых условий, пояснил РБК руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин.

В настоящее время, по словам ведущего научного сотрудника Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилла Титаева, в силовых структурах выстроена неэффективная система управления: «В СКР на каждого следователя приходится один руководитель или координатор. В МВД ситуация чуть получше: на двух «земельных» работников — один координирующий, управляющий или обслуживающий».

Минуточку! Это что же получается? Представим себе, что президент Путин, в виду грядущих его выборов на фоне шаткой социально-экономической ситуации в стране, дал указание подчиненным позаботиться о том, чтобы силовики почувствовали о себе заботу правительства и в случае, если кто-то попробует навалиться, дали решительный и эффективный отпор, оборонили власть.  А подчиненные, взяв под козырёк, поступили по формуле великого Ленина – «формально правильно, а по сути издевательство».  И кто же будет защищать – полковники и генералы с талиями у подмышек?

Если добавить к этому, что согласно комментируемой пояснительной Минфина планируется урезать почти на 400 млн рублей программу «Социальная поддержка граждан», то впору подумать, что власть (или особо подготовленные чиновники в ней) сама роет себе яму.  Правда, сокращения по соцподдержке требуют уточнения, - правительство запланировало снизить пособия по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.  в связи с «уточнением численности получателей» (видимо, и по беременностям с родами удалось всё рассчитать аж до 2020 года), но сути вопроса это не меняет.

Юрий Алаев.

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