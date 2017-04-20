Фонд для обманутых создается в Татарстане. Не обманет ли он ожидания?

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал сегодня указ о «О республиканском фонде поддержки», нацеленный на оказание помощи двум категориям граждан: пострадавшим от кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных на территории РТ, и пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Документ вселяет надежды, но оставляет вопросы.

О надеждах чуть позже, а пока о вопросах, без прояснения которых деятельность фонда может оказаться существенно затрудненной, хотя бы в силу возможностей разного толкования юридических нюансов.

Самый простой вопрос, нуждающийся в уточнении: указ покрывает только жителей Татарстана или распространяется на всех граждан России? Очевидно же, что среди пострадавших вкладчиков обанкротившихся татарстанских банков есть жители и других регионов. Сколько их, каков объем их претензий, подлежащих удовлетворению (и кто, кстати, будет определять все претензии удовлетворять или часть)? От этого зависит, какие ресурсы необходимы для работы фонда. Второй нюанс: я говорю о жителях, но в преамбуле указа речь идёт о «лицах», без уточнения, физические ли только имеются в виду или юридические тоже; понятно, что и это может существенно отразиться на объемах средств, которые нужно будет мобилизовать в фонд.

Далее. Фонд учреждается в соответствии с Законом РТ №69-ЗРТ от 27 декабря 2004 года «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан». Этим законом предусмотрено создание для реализации целей закона специализированных организаций (каковой и является рассматриваемый фонд), которые вправе оперировать в том числе освоением земельных участков, включенных в состав государственного резерва земель Республики Татарстан. То есть схема понятна и логична применительно к обманутым дольщикам жилищного строительства: участки из госрезерва выводятся на рынок, купившие их застройщики выделяют часть квартир в новых домах для дольщиков и/или на средства, вырученные от продажи земельных участков, фонд (скорее, его исполнительный орган) обеспечивает ввод в эксплуатацию замороженных объектов.

Это, повторю, более-менее понятно. Но как, по каким правовым основаниям фонд, создаваемый в рамках реализации закона о развитии жилищного строительства, будет компенсировать потери вкладчикам банков и других финансово-кредитных организаций (уже потерпевших крах или в будущем, чего нельзя исключать)?

В связи с этим особо интересны поправки, внесенные в Земельный кодекс РТ (Р.Минниханов подписал соответствующий закон 11 мая). Их смысл в том, что какие-то привлекательные земельные участки будут передаваться инвесторам с тем, чтобы часть средств, вырученных в результате реализации инвестпроекта, пошли «на удовлетворение требований лиц, пострадавших от действий финансовых, кредитных организаций и недобросовестных застройщиков». (Цитата из выступления первого замминистра земельных и имущественных отношений РТ Сергея Демидова на заседании профильной комиссии Госсовета РТ 4 мая). Новация здесь на самом деле одна: целевое выделение земель «под обманутых», так как норма, позволявшая предоставлять инвесторам земельные участки без проведения торгов - на основании распоряжения Президента РТ – существовала в ЗК РТ и ранее.

И вот тут возникает сущностный вопрос: а какими земельными участками, способными привлечь солидных инвесторов, располагает республика?

Помнится, когда велись разговоры о спасении «Татфондбанка», рассматривался вариант о выделении банку 7 тыс. га из земель сельхозназначения. Одним росчерком пера они могли превратиться в земли под гражданское строительство с удорожанием с 50 млн до 500 млн рублей и быть предъявлены ЦБ как активы, вводящие в норму показатели ТФБ и снимающие, таким образом, вопрос о банкротстве. Фокус с кроликом из шляпы не получился по понятным причинам, но мог получиться, в принципе. Однако там шла речь именно о бумажных манипуляциях, а тут надо кому-то реально продать земли и не на полмиллиарда, а куда как побольше. Что – некое подобие «дальневосточного гектара», без инфраструктуры? И кто готов взять и под какой проект? Республиканский бюджет – явно нет. Нефтехимия? Но и там кошельки не бездонны, во-первых, а во-вторых, предприятия нефтехимического комплекса все акционерные, и не все акционеры покладисты…

Тем не менее, надежда есть – в любом случае лучше что-то пытаться сделать, чем не делать ничего. И знаете, какая надежда главная у ряда местных экспертов? Она та, что совет фонда обманутых, утвержденный тем же указом президента РТ, возглавил помощник Р.Минниханова Айрат Нурутдинов: он головастый, говорят, он на несколько шагов вперёд рассчитывает, он что-нибудь придумает. Такая репутация у человека, - дорогого стоит.

Но нелегкая это работа – из болота тащить…