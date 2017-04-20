Конфликт арабских стран с Катаром – подоплёка

Конфликт между эмиратом Катар и его соседями, в первую очередь Бахрейном и Саудовской Аравией, дошел до точки кипения. Семь арабских стран, а на ночь глядя 5 июня и Республика Маврикий, разорвали дипотношения с одним из богатейших и влиятельных государств мира, обвинив его в поддержке ИГ*, «Аль-Каиды» и других террористов. Складывается ощущение чего-то внезапного, спонтанного, но это, конечно, не так. Издание «Взгляд» предприняло попытку объяснить, с чего начался беспрецедентный дипломатический скандал и чем дело может завершиться.

Решение нескольких государств разорвать дипломатические отношения с Катаром, вероятно, не повлияет на соглашение о сокращении добычи нефти стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

Как бы то ни было, вспыхнувший в понедельник дипломатический конфликт в арабском мире уже привел к росту цен на нефть. Минэнерго России, по словам источников, обсудит ситуацию с Катаром на комитете по мониторингу ОПЕК.

В понедельник Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Катаром. К решению саудитов уже присоединились шесть государств – Египет, Бахрейн, Йемен, ОАЭ, Ливия и Мальдивы.

Речь идет не только о дипломатических мерах. Приостановлено морское и авиасообщение с Катаром (о поддержке блокады, в частности, объявили EgyptAir и Emirates). Саудовская Аравия, кроме того, прекратила наземное сообщение. Власти этих стран также запретили своим гражданам посещать Катар и закрыли въезд для жителей Катара. Саудовское правительство отозвало лицензию катарского телеканала «Аль-Джазира» на вещание на своей территории.

В чем обвинили Катар

Эмират Катар объявили виновным в поддержке терроризма, дестабилизации ситуации и угрозе безопасности региона.

В частности, Египет раскритиковал власти страны за отказ выслать лидеров «Братьев-мусульман». Временное правительство Ливии обвинило Катар в снабжении оружием ливийского отделения тех же «Братьев-мусульман» и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года. Катар «представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», заявили ливийские власти.

Йемен обвинил Катар в поддержке шиитских повстанцев-хуситов. Кроме того, эмират отстранили от участия в военной операции в Йемене (которую ведет коалиция, руководимая Саудовской Аравией). Командование коалиции обвинило Катар в поддержке террористических организаций «Исламское государство*» и «Аль-Каида».

Катар в ответ объявил, что считает решения Саудовской Аравии и других стран о разрыве дипотношений неоправданными и основанными на голословных обвинениях.

В чем значимость Катара

Катар, неожиданно оказавшийся «изгоем» для своих соседей – одна из богатейших стран мира. Эта абсолютная монархия периодически лидирует в составляемом МВФ рейтинге ВВП на душу населения. Небольшой эмират на берегу Персидского залива – третья в мире страна по запасам природного газа. Запасы катарской нефти сравнительно невелики (21-е место в мире по экспорту), но страна находится в ключевой точке на пути транспортировки аравийской и иранской нефти через Персидский залив.

В Катаре находится база ВВС США Аль-Адид – сюда из Саудовской Аравии был переведен американский центр по подготовке воздушных операций на Ближнем Востоке.

Не удовлетворяясь лишь экономическим влиянием, Катар ведет собственную политическую линию, в том числе влияя на «подшефные» вооруженные группы в воюющей Сирии. Важный инструмент «мягкой силы» Катара – уже упомянутый канал «Аль-Джазира», одно из наиболее влиятельных СМИ арабского мира с аудиторией в 60 млн человек. Именно в Катаре должен пройти чемпионат мира по футболу 2022 года.

Но «в последнее время Катар испытывает экономические сложности, связанные с падением цен на энергоносители, так как цена на газ серьезно связана с ценой на нефть», отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он отметил, что многие социальные программы из-за этого стали сокращаться. Россия также связана с Катаром, динамика роста товарооборота между странами одна из самых высоких, и есть возможные риски, связанные с российскими проектами, в которые инвестирует Катар, указал собеседник.

Внешняя реакция: США обеспокоены, Иран наблюдает

Демарш ближайшего союзника США – Саудовской Аравии – вызвал обеспокоенность в Вашингтоне. «Мы... призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия», – призвал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Глава Госдепа предложил американскую помощь в разрешении ситуации.

Страна, которую саудиты считают главным оппонентом, Иран, заняла выжидательную позицию. Разрыв рядом арабских государств дипотношений с Катаром лишь дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил в понедельник заместитель руководителя администрации президента Ирана Хамид Абуталеби.

Напомним, на саммите стран Персидского залива и США в саудовской столице Эр-Рияде все участники во главе с США осудили политику Ирана. Однако позже Катарское агентство новостей опубликовало заявление властей эмирата о необходимости улучшения отношений с Тегераном. Власти Катара попытались объяснить, что сайт был взломан, но Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн в это не поверили.

Катар оказался «виновен» в прагматизме и самостоятельности

Не так давно эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Тани заявил, что его страна должна иметь хорошие отношения со всеми государствами, в том числе и с Ираном, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Катар поддерживал отношения с Ираном, против чего всегда выступала Саудовская Аравия, указал в свою очередь главный научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

На территории Катара и Ирана находится гигантское газовое месторождение South Pars в Персидском заливе. И для властей Катара «очень смешно и нелепо следовать взглядам США на Иран», заметил в комментарии CNBC профессор Института Ближнего Востока в Национальном университете Сингапура Питер Слаглетт.

Эмир Катара также заявлял, что «Хезболлу» хотел бы рассматривать не как террористическую организацию, а как одну из сил сопротивления. Такой комплимент в адрес проиранской шиитской группировки, воюющей в Сирии на стороне Башара Асада, вряд ли мог прийтись по вкусу саудитам. При этом катарский лидер заявлял, что неплохо было бы наладить отношения со всеми странами, включая Израиль. Именно в Катаре было открыто торговое представительство Израиля, добавил Исаев.

«Это вызвало бурю возмущения в Саудовской Аравии, Бахрейне, ОАЭ», – отметил Багдасаров.

Катар всегда был enfant terrible («ужасным ребенком») в Совете сотрудничества стран Залива. И ему это никогда не прощали, подчеркивает Владимир Исаев. Последней каплей стало создание Катаром сети так называемой оппозиции в Сирии в противовес Саудовской Аравии. «Все это привело к тому, что отношения были разорваны. К этому шло все достаточно давно», – подчеркнул эксперт.

Последствия: вооружение «своих» боевиков и «перетягивание» Египта

«Сейчас будет очень сложно работать Совету сотрудничества стран Персидского залива, поскольку один из важных членов, Катар, оказался в изоляции», – указал Исаев. Кроме того, Катар будет активно вооружать ту часть оппозиции, которую считает нужным: «Ахрар аш-Шам» и других, в то время как Саудовская Аравия финансирует «Джебхат ан-Нусру» и так далее.

Кроме того, каждая из этих сторон сейчас будет воздействовать на Египет. Пока его перетянула Саудовская Аравия, но от того, как дальше поведет себя Египет, будет зависеть очень многое в этом районе, указал Исаев. При этом США вряд ли смогут оказать влияние на конфликт, поскольку они завязаны на Саудовскую Аравию, а не Катар, резюмировал эксперт.

Противостояние Катара и его соседей – «это серьезный риск-фактор для стран Персидского залива, которые производят нефть», констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Разруливать» придется американцам

Еще одна застарелая проблема связана с председателем Всемирного союза мусульманских богословов Юсуфом аль-Кардауи, который призывал к свержению власти в Саудовской Аравии и Египте, отмечает Семен Багдасаров. Египтянин Кардауи, считающийся наставником «Братьев-мусульман», широко известен своей передачей «Шариат и жизнь» на «Аль-Джазире». Из-за Кардауи у Катара уже были проблемы с Саудовской Аравией, которая даже угрожала блокадой Катару.

«Катар не в первый раз доходит до красной черты, и ранее некоторые страны Персидского залива уже рвали или замораживали дипотношения с ним», – отмечает Дмитрий Абзалов. В частности, так действовали саудиты из-за проблемы с Кардауи. «Но американцы тогда разрулили. Думаю, и сейчас разрулят, не в их интересах, чтобы были проблемы среди их союзников», – полагает Семен Багдасаров.

Давление на Катар – «это, безусловно, попытка заставить его «взяться за ум», вместо того чтобы поддерживать Иран или «Братьев-мусульман», отметил в комментарии CNBC профессор Института Ближнего Востока в Национальном университете Сингапура Питер Слаглетт.

Он отметил, что и США также важно оказать давление на страны, поддерживающие Иран, и они могут использовать для этого Саудовскую Аравию и других игроков. При этом, полагает Слаглетт, рост напряженности до эскалации конфликта маловероятен. «Не думаю, что может дойти до ожесточенной вражды», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что «Катар использует свой статус мягкой силы в качестве союзника США, на территории которого размещена американская крупнейшая военная база».

Все страны, вовлеченные в конфликт, «ориентируются на США», в свою очередь отмечает Багдасаров. Да, некоторые из стран пытаются лавировать, даже в вопросах военно-технического сотрудничества, например закупают оружие у России, хотя американцы против, добавил собеседник. «Но в целом стратегическое направление – на американцев», – резюмировал эксперт.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".