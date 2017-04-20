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Выпуск: 06.06.17 | Бизнес
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КамАЗ в Иране принуждают купить предприятие-банкрот с долгом $15 млн

КамАЗ в Иране принуждают купить предприятие-банкрот с долгом $15 млн
Выпуск: за 06 2017 года
Рубрика: Бизнес
Фото: iran.ru

КамАЗ столкнулся с серьёзными проблемами в Иране. Продажа автомобилей российского предприятия в стране под угрозой из-за желания властей провинции Восточный Азербайджан заставить челнинцев выкупить по завышенной цене местное предприятие Taymaz Khodro Azarbaijan, имеющее долги на сумму в $15 млн. Также КамАЗу навязывают дополнительных рабочих, соообщает Ильдар Ахмадиев из Life.


Российский автогигант КамАЗ столкнулся с проблемной ситуацией в Иране. Произошла она из-за партнёров челнинцев по сборке автомобилей — местной компании Taymaz Khodro Azerbaijan. Власти провинции Восточный Азербайджан (в частности, региональный Минюст) принуждают российский бизнес к выкупу предприятия по завышенной цене и к найму избыточного количества сотрудников. Об этом Лайфу сообщил источник в Минпромторге.

По его словам, на текущий момент сотрудничество КамАЗа и Taymaz Khodro Azarbaijan расторгнуто. К тому же иранский партнёр россиян является банкротом и имеет долговые обязательства на $15 млн, добавил источник. Между тем у челнинцев есть договорные обязательства перед местными дилерами Brilliance Industrial Company of Aras Free Zone и KoumeshRun Diesel Motor Parsian, через сети которых КамАЗ реализует свою продукцию в Иране.

Компания не планирует безосновательно расторгать отношения с этими фирмами и возобновлять отношения с партнёром, обременённым финансовыми и репутационными рисками. Поэтому КамАЗ обратился к иранской стороне с компромиссным предложением — вовлечь производственные мощности Taymaz Khodro Azarbaijan в коммерческие отношения россиян с действующими дилерами в Иране. Однако данное предложение не было поддержано местными властями.

В ноябре 2016-го ситуация усугубилась, так как Минюст провинции Восточный Азербайджан обратился в адрес Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана с просьбой о наложении запрета на производство, импорт и продажу автомобилей КамАЗ действующими дилерами с предоставлением этого исключительного права только Taymaz Khodro Azarbaijan.

— Иран — сложный вопрос. Мы рассчитывали, что снимем все юридические проблемы и наконец-то вернёмся на рынок Ирана, где мы всегда присутствовали. Рынок очень большой. Недофинансирование, старый парк. Мы рассчитываем, что у нас получится всё, что касается возвращения на этот рынок. У завода, который был нашим партнёром по производству на территории Ирана, появился новый владелец, который решил финансовые проблемы, и мы сможем приступить к сборке и поставке в Иран наших автомобилей, — прокомментировал гендиректор КамАЗ Сергей Когогин накануне на экономическом форме в Санкт-Петербурге тему сотрудничества с Ираном.

Иранская сторона пока не ответила на запросы Лайфа.

Ранее, в августе 2016 года, директор завода Taymaz Khodro, комментируя возобновление работы предприятия после четырёх лет лет простоя из-за санкций, говорил о том, что "видит будущее компании многообещающим".

В 2017 году КамАЗ намерен поставить в Иран 300 единиц автотехники и сборочных комплектов деталей. Эта страна станет пятым по объёму экспортным рынком предприятия. Такие данные были представлены на презентации КамАЗа в рамках конференции "Автопром-2016", проводимой "АСМ-холдингом".

По состоянию на 2015 год у КамАЗа было три дилерских центра в Иране, следует из годового отчёта компании. Тогда на экспорт была отправлена 6591 единица автомобилей и сборочных комплектов деталей. При этом более 70% экспорта продукции КамАЗа обеспечили три главных рынка: Казахстан (37,8%), Туркмения (22%) и Вьетнам (11,3%).

С 2005 года КамАЗ поставлял в Иран полнокомплектные автомобили. С весны 2007 года на сборочном производстве в Табризе, созданном совместно с иранской компанией Rakhsh Khodro Diesel Co, началась сборка грузовиков из камазовских комплектов деталей, прекратившаяся с введением международных санкций против Ирана. Мощности производства позволяли выпускать до трёх тысяч грузовиков в год.


В качестве спойлера от публикатора: на снимке – машины ведущего иранского производителя грузовых автомобилей и автобусов Iran Khodro Diesel с долей 70% местного рынка.

Ежегодно Iran Khodro Diesel производит 20 000 единиц продукции, включая грузовые транспортные средства, шасси для грузовых автомобилей, автобусы и микроавтобусы.

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