Россияне предпочли бы поменьше слышать о терактах

Почти половина россиян выступают за то, чтобы ограничить освещение в СМИ терактов, потому что это именно то, чего добиваются террористы, свидетельствует очередной опрос, проведенный исследовательским центром Superjob .

СМИ, излишне активно распространяя информацию о террористических актах, количестве жертв, биографиях террористов, об организациях, взявших на себя ответственность за террористические акты, прямым образом способствуют нагнетанию в обществе атмосферы страха, с одной стороны, а с другой — доносят сами идеи терроризма до тех групп населения, которые террористические организации хотели бы рекрутировать в свои ряды. Такой позиции придерживаются 46% опрошенных Исследовательским центром Superjob россиян.

Респонденты отмечали, что активность и подробность освещения терактов, по их мнению, во многом продиктованы стремлением средств массовой информации повысить показатели собственной успешности за счет резонансного повода, а не решить общественно значимую проблему. Только 22% опрошенных не согласны с тем, что современные медиа, широко освещая теракты, идут на поводу у террористов, почти каждый третий (32%) респондент затруднился ответить.

Предлагается:

1. Ввести законодательный запрет на любое распространение информации о террористических актах в РФ и за ее пределами, в том числе, возможно, включая информацию о самом факте террористического акта. Должен существовать полный запрет на распространение информации о личностях террористов, их биографиях, организациях, которые берут на себя ответственность за террористические акты.

2. Законодательно ввести меры воздействия на СМИ: предупреждение, штраф, лишение лицензии на вещание, блокировка через реестр запрещённых ресурсов.

4. Ввести контроль за соблюдением законодательства через Роскомнадзор.

5. Информацию, необходимую населению (пострадавшим и их родственникам), распространять только через горячую линию МЧС или МВД. Горячая линия МИД — в случае теракта за рубежом, в котором пострадали россияне.

6. В исключительных случаях, когда требуется экстренное информирование всего населения для предотвращения ущерба и гибели людей, СМИ распространяют официальную информацию, поступающую от силовых структур. Любые дополнения и комментарии «экспертов» к этой информации не допускаются.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 376. Время проведения: 25—29 мая 2017 года.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет