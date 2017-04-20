Казанский авиазавод начал производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2

Казань. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Казанский авиационный завод приступил к изготовлению лонжерона для первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Сегодня знаменательный для завода день - осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов - комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена", - сказал Ю.Борисов журналистам в ходе посещения завода.

Он отметил, что Минобороны подтверждает ранее заявленные сроки: вылет первого самолета намечен на 2018 год, а начало серийного производства - на 2021 год.

"Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая достаточно в короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2", - заявил Ю.Борисов.

"Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно", - сказал Ю.Борисов.

Ранее генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу-АВН", что опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 появится в 2019 году.

"По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов", - заявил А.Конюхов. Он отметил, что боевая эффективность модернизированного самолета будет существенно выше, чем у его предшественника. "Сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие", - сказал гендиректор "Туполева".

О планах Минобороны РФ параллельно с разработкой перспективного авиационного комплекса Дальней авиации получить от промышленности несколько десятков стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 Ю.Борисов сообщил в прошлом октябре.

Россия восстанавливает парк стратегической авиации, налажено производство двигателей для модернизированного бомбардировщика Ту-160М2, сообщил в марте в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Если говорить о ВКС, проводится огромная работа по восстановлению парка стратегических бомбардировщиков - Ту-160, Ту-95", - отметил Д.Рогозин.

О создании модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 Д.Рогозин сказал: "Самолет мы перевооружим и с точки зрения современного ракетного вооружения, и с точки зрения силовой установки, автоматизированных систем управления, связи. Это узнаваемый облик самолета с глубокой модернизацией".