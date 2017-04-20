Регионы обогнали столицу по росту объемов онлайн-торговли

Ассоциация Компаний Интернет Торговли представила информацию о том, что по темпам роста онлайн-торговли регионы страны обогнали столичный рынок. Динамика Центрального федерального округа оказалась самой слабой: московский сегмент уже насыщен, тогда как виртуальная коммерция в других регионах пока еще растет - за счет распространения Интернета и инвестиций здесь в крупные проекты. Например, рост доли в ПФО составил 25,4%. Заметный вклад в эту динамику вносят в последнее время казанские интернет-магазины.

Потребители стали охотно брать на вооружение услуги интернет-магазинов, во многом в свете клиентоориентированности площадок.

Удобство подобных площадок, прежде всего, состоит в том, что делать здесь заказы на любые суммы можно дистанционно, в любое время суток, выбирая оптимальные для себя способы оплаты и получая при этом хорошие гарантии качества. Также здесь не приходится заботиться о доставке приобретений на дом: все хлопоты по транспортировке берут на себя сотрудники магазинов.

Следует также обратить внимание на возможности выбора оптимальных по всем параметрам товаров. В рамках одной торговой точки, такой, например, как интернет-магазин постельного белья Kazan-Postel.ru, может быть представлено несколько производителей, как отечественных, так и зарубежных. В свете такого положения дел разброс цен, технических и эстетических характеристик оказывается очень широким. Товары выпускаются из самых разнообразных материалов, общими свойствами которых являются отличная воздухопроницаемость и способность быстро и качественно отводить влагу от тела.