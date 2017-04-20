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Выпуск: 09.06.17 | Бизнес
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Регионы обогнали столицу по росту объемов онлайн-торговли

Регионы обогнали столицу по росту объемов онлайн-торговли
Выпуск: за 09 2017 года
Рубрика: Бизнес
Фото: Domopt96.ru

Ассоциация Компаний Интернет Торговли представила информацию о том, что по темпам роста онлайн-торговли регионы страны обогнали столичный рынок. Динамика Центрального федерального округа оказалась самой слабой:  московский сегмент уже насыщен, тогда как виртуальная коммерция в других регионах  пока еще растет - за счет распространения Интернета и инвестиций здесь в крупные проекты. Например, рост доли в ПФО составил 25,4%. Заметный вклад в эту динамику вносят в последнее время казанские интернет-магазины.


Потребители стали охотно брать на вооружение услуги интернет-магазинов, во многом в свете клиентоориентированности площадок.

Удобство подобных площадок, прежде всего, состоит в том, что делать здесь заказы на любые суммы можно дистанционно, в любое время суток, выбирая оптимальные для себя способы оплаты и получая при этом хорошие гарантии качества. Также здесь не приходится заботиться о доставке приобретений на дом: все хлопоты по транспортировке берут на себя сотрудники магазинов.

Следует также  обратить внимание на возможности выбора оптимальных по всем параметрам товаров. В рамках одной торговой точки, такой, например,  как интернет-магазин постельного белья Kazan-Postel.ru, может быть представлено несколько производителей, как отечественных, так и зарубежных. В свете такого положения дел разброс цен, технических и эстетических характеристик оказывается очень широким. Товары выпускаются из самых разнообразных материалов, общими свойствами которых являются отличная воздухопроницаемость и способность быстро и качественно отводить влагу от тела.

Если говорить о постельном белье, то оно предлагается на сайтах в самых разнообразных размерах, что позволяет в одном месте подобрать идеальное решение для конкретной кровати, одеяла и подушек. Для почитателей традиционных решений приготовлены 2-спальные комплекты, а также наборы для полутораспальных кроватей. В более современном формате изделия получают увеличенные параметры, подходящие для просторных спальных мест, больших одеял. Здесь предлагается постельное белье Евро и Евро-макси. При выборе продукции стоит обращать внимание на варианты застежек наволочек и пододеяльников, которые могут быть представлены кнопками, молниями, запахами, пуговицами, а также на наличие или отсутствие резинок на простынях.

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