Russia (Раша) – это величайшая диверсия против России

Под таким заголовком в Сети довольно длительное время гуляет текст двух ученых-лингвистов, адресованный МИД РФ, Минобрнауки РФ и ряду других инстанций. Авторы доказывают, что латинское написание названия нашего государства – Russia – есть элемент психотронного и информационно-ментального оружия, направленного против России, так как подспудно вызывает у самой многочисленной на планете аудитории владеющих английским языком негативное восприятие нашей страны. Это можно было бы воспринять, как фейк, но определенная логика в умопостроениях авторов письма есть.

Спустя менее чем 30 лет после завершения холодной войны, мы стали свидетелями нового витка противостояния между Западом и Россией (как преемницей СССР). На ближнем востоке льётся кровь и летают ракеты. Но главным театром военных действий в XXI веке стало информационно-ментальное пространство. Сегодня уже не только военные специалисты говорят о гибридной войне, психотронном и информационно-ментальном оружии.

Несмотря на всю мощь традиционных видов вооружения, любая военная операция нуждается в информационной поддержке. Надо было бомбить Ирак? Там пришлось «найти» химическое оружие. Надо кому-то назначить образ врага? Быстро найдётся террорист соответствующей национальности, который расстреляет пару десятков человек в нужном городе (или где-то в нужном месте очень кстати упадёт нужный самолёт).

Одним из трендов информационной войны против России стало формирование образа русского человека как агрессора, представляющего постоянную угрозу мирной жизни европейцев и американцев. Несмотря на очевидную абсурдность такого утверждения, эта идея является глубоко укоренённой в западном менталитете.

Сегодня информационная поддержка по созданию благоприятного имиджа России и русского человека в глазах международного сообщества становится как никогда актуальной. А между тем, эта информационная война проиграна Россией в самом первом раунде. Потому что само название страны в западном мире является символом угрозы и разрушения.

Официальное название страны – Россия. И написание и произношение являются достаточно однозначными и не содержат ни одного звука, которому бы не было близкого соответствия в английском языке (за исключением концевой «я»). Однако, по какой-то необъяснимой причине название страны на английском языке пишется Russiа, а произносится как [´rΛ∫Λ], т.е. «раша». Слово русский пишется Russian, и произносится [rΛ∫n], т.е. «рашн».

Откуда взялось такое написание в английском языке? Этому нет никаких рациональных объяснений! Кто-то может усмотреть здесь аналогию со словом Русь, но ведь слово «Русь» никогда в обозримом историческом прошлом не являлось официальным наименованием государства.

Такое специфическое произношение названия государства в англоязычном мире имеет весьма серьёзные последствия. Наиболее фонетически близким словом в английском языке является слово rush [rΛ∫] («раш»), которое имеет в английском языке комплекс общеупотребительных значений:

— стремительное движение, натиск, напор,

— ажиотаж, состязание, напряжение,

— стремительная атака, бросок, погоня,

— кайф после приёма наркотика,

— бросаться, кидаться, наброситься, схватить,

— устремиться, хлынуть, ринуться,

— взять с боем, прорываться.

Именно такой комплекс ассоциативных значений возникает в сознании англоговорящего человека, который слышит слова Russia («раша») и Russian («рашн»). Таким образом, даже для знакомого с русской историей и культурой англоговорящего субъекта слова русский и Россия на английском языке означают нечто, что может броситься, кинуться, хлынуть, взять с боем и испытать наркотический кайф.

Этот комплекс ассоциативных значений на осознанном и неосознанном уровне формирует соответствующее общее отношение к русским – подозрительность, настороженность, враждебность. Каждый русский («рашн») для англоговорящего человека с самого начала a priori предстает как агрессор и источник опасности.

Таким образом, одна из целей информационной боевой операции– создать противнику образ агрессора – успешно достигается без всяких усилий и затрат.

Кто и когда придумал писать слово Россия на английском языке именно как Russia? Предоставим историкам решать эту загадку. Мы лишь знаем, что так было далеко не всегда.

Взгляните на эту фотографию (пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность Михаилу Николаевичу Пряхину, который нашёл и прислал нам фото). На нём – команда России на церемонии открытия V Олимпийских игр в Стокгольме (1912 год). Обратите внимание, как написано название страны!

В таком варианте написания — Rossia — ближайшим фоносемантическим «соседом» названия страны в английском языке становится слово rose [rэus], т.е. «ро(у)с».

Существительное rose имеет следующие общеупотребительные значения:

— роза,

— розовый куст,

— розовое вино,

— огранённый бриллиант,

— образец совершенства.

Глагол «rose» (rise-rose-risen):

— восходить,

— возвышаться,

— подниматься,

— возрастать,

— воскресать,

— возрождаться,

— быть в состоянии справиться.

Таким образом, в фоносемантическом смысле русский человек становится не человеком-агрессором, а человеком, восходящим к совершенству, что подразумевает совсем иное осознанное и неосознанное отношение.

Разбираемая нами ситуация является классическим примером информационной диверсии. Небольшая манипуляция с буквами и фонемами в названии страны (Россию превратили в Рашу) радикально меняет семантические ассоциации, активизируемые в сознании.

Случайно ли Россия превратилась в Рашу? В это можно было бы поверить, если бы дело касалось только английского языка.

Как это ни удивительно, но в еврейском языке тоже есть слово с идентичным произношением — пишется רשע, произносится «раша».

Слово «раша» (ударение на последнем слоге) в поверхностном, словарном переводе означает «злодей». Но на самом деле смысл этого слова куда глубже. В каббалистической традиции тайный смысл слова постигается перестановкой корневых букв. Вот что пишет об этом известный израильский раввин Элиягу Эссас:

«Слово «раша» на иврите состоит из букв реш, шин, аин. Переставив их в другом порядке, реш-аин-шин — получим слово рааш, что означает — «шум». Таким образом, можно понять суть слова раша. То есть — это человек, который воюет с Небом, иначе говоря — «шумит» против Всевышнего. Тора различает несколько уровней ошибок, которые может совершать человек. Хет — промах, когда человек имел хорошие намерения, но споткнулся. Авон (более сильная форма) — это ошибка, совершённая в результате узости горизонтов, ограниченности в понимании устройства мира, в понимании задач, стоящих перед евреем. Самая сильная степень ошибки называется пеша, что подразумевает сознательное, умышленное нарушение воли Творца. В отличие от этого, понятие раша — стремление вообще «изгнать Всевышнего». Не нарушить Его указания, не сделать что-то назло, но, вообще «аннулировать» связь с Ним и Его влияние на этот мир.»

Таким образов, в еврейском языке звуковой рисунок слова Russiа — «раша» — обозначает преступника и грешника высшей меры, антихриста, который воюет против Бога.

В последнее время слово раша пытаются активно протащить и в семантическое пространство русского языка. На всю Россию сотни (если не тысячи) раз прогремела передача «Наша раша». Для тех, кто ещё не догадался – подскажем ближайшего фоносемантического соседа слова раша в русском языке – параша. Улавливаете посыл?

Слово Russia (Раша) никак нельзя считать корректным переводом названия страны. Страна называется Россия, при чем здесь «раша»?! Russia (Раша) — это не название, и не перевод названия, а прозвище, кликуха, обидное погоняло.

Удивительно, что в окружении высших российских чиновников нет людей, которые обратили бы внимание на этот вопиющий феномен, на этот позор. На высоких приемах в королевских залах объявляют: вот идёт раша Владимир Путин, а вот это – Сергей Лавров из раши. Очень вероятно, что каждый раз при этом кое-кто из знающих и понимающих прячет в усы или в бороду довольную и презрительную усмешку.