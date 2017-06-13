Печальные прогнозы NASA: Дождливое будущее для всей Земли

Увеличение количества осадков на Земле является печальной составляющей глобального потепления. Об этом тенденции сообщило авторитетное научное издание Nature Communications, ссылаясь на свои источники в NASA.

Последние четыре десятилетия наша планета сильно нагревается, а это вызывает смещение потоков воздуха и резкое уменьшение количества высотных облаков. Последние, по утверждению экспертов, улавливают атмосферное тепло. Без этих воздушных образований происходит существенное увеличение дождей на Земле.

Планета греется

Ученые все чаще и все громче заявляют об опасности, которую несет будущему человеческой расы глобальное поднятие температуры на нашей планете.

Прошедший 2016 года оказался самым жарким за последние 140 лет. Примерно столько времени проводятся официальные наблюдения за температурой поверхности Земли. Показатели, которые были зафиксированы в минувшем году, почти на целый градус превышают средние значения прошлого столетия. Еще одной особенностью указанного процесса является его регулярная повторяемость. К примеру, «разогрев» наблюдаемый в 2016 году фиксировался уже на протяжении трех лет. К тому же, почти каждый месяц прошлого года становился рекордсменом по температуре.

В конце прошлого года ученые из Дании сообщили международному сообществу о беспрецедентном поднятии температуры в Арктике. «Тепловой» рекорд на Северном полюсе обновлялся несколько раз подряд. Опасения представителей научного мира, прежде всего, связаны с тем, что среднее значение температур для данного региона земли повысилось почти на 9-12 градусов. И если нормальной здесь считается погода при минус 20 по Цельсию, то рекордным значением является повышение до 0 градусов.

Данные погодные процессы выходят за обычные рамки для Северного полюса. Более того, в зимние месяцы должно начинаться намерзание ледяного покрова. Но вместо этого метеорологи констатируют, что арктический ледяной щит стремительно уменьшается. Основными причинами происходящего здесь называют потоки теплого воздуха, поступающего из Европы и Африки.

Не менее приятная картина наблюдается и на противоположной части земного шара в Антарктиде. В этой части мира учеными фиксируется резкое увеличение трещины, образовавшейся на шельфовом леднике Ларсена. В 2016 году она за полгода увеличилась на 22 километра. Успокаиваться тем фактом, что разлом рос и раньше нельзя, потому что скорость этих изменений значительно увеличилась. Совсем скоро от ледника может отделиться гигантский айсберг, сравнимый по площади с небольшим государством в Европе. Ученые прогнозируют, что он будет занимать около 6000 квадратных километров.

Голубые озера

Дополнительным негативным симптомом называется и возникновение нескольких тысяч голубых озер. Они образовываются в тот момент, когда происходит нагревание поверхности ледников и значительно увеличивают процесс образование трещин и быстрого таяния. И если раньше подобное наблюдалось только на поверхности Гренландии, то теперь оно коснулось территорий вокруг Южного полюса, которые прежде были известны своей стабильностью. Дальнейшее сокращение льда на полюсах земли чревато тем, что резко уменьшиться количество отраженных в атмосферу солнечных лучей. Это будет вызывать поднятие температуры мирового океана, который будет поглощать избытки тепла.

Как остановить эти процессы?

Мировым сообществом в данный момент рассматриваются три основных пути борьбы с потеплением.

Основным и необходимым требованием, без которого невозможно будет остановить глобальные изменения, является резкое и глубокое сокращение количества выбросов в атмосферу Земли парниковых газов. Для этой цели требуется подписание определенного международного соглашения, способного регулировать эти процессы. Но уже на этом этапе возникают непреодолимые трудности, вызванные различной трактовкой происходящих в мире природных явлений.

К примеру, некоторые эксперты утверждают, что отсутствуют научные доказательства взаимосвязи увеличения выбросов углекислого газа и глобального потепления. Такая позиция грозит тем, что руководители некоторых стран заявляют о своем выходе из глобальных договоров.

Вторым вариантом является искусственное отражение солнечных лучей. Ученые подсчитали, что уменьшение потока энергии, которую получает земная поверхность всего на один процент, способно понизить показатели средней температуры на один градус. Но в этом случае существуют некоторые риски. Потому что, судя по математическим моделям, это вызовет резкое падение количество осадков. Особенно больно они будут ощутимы в регионах, которые зависят от сезонных муссонов. В Индокитае это вызовет другую катастрофу, напрямую связанную с засухой. Также указанный метод не способен устранить основную причину глобального потепления, а потому неизвестны сроки его прекращения.

Третьим способом, который предлагают ученые, является удаление накопившегося избытка углекислого газа из атмосферы. Для этой цели планируется использовать самые разные технологии. Некоторые исследователи предлагают собирать газ из атмосферы и консервировать его на неопределенный срок, либо направлять в различные сферы деятельности. При взаимодействии углекислого газа с минералом оливин, возникает безвредное соединение диоксида кремния.

В любом случае решение вопроса глобального потепления требует объединения мировых сил и вкладывания необходимых финансовых и интеллектуальных ресурсов. Только благодаря общим усилиям, возможно предотвратить будущую катастрофу и сохранить планету для следующих поколений