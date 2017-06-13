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Выпуск: 22.06.17 | Культура
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Дети райка

Дети райка
Выпуск: за 22 2017 года
Рубрика: Культура
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"

Талантливые люди – особенно артисты и режиссеры-постановщики – это большие дети. Иногда испорченные или глупые, почти никогда – и то, и другое сразу.  Пример, на мой взгляд, - это худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.


Говорят, на его счету масса прекрасных спектаклей (не смотрел,  но осуждать не буду), что он востребован в Европе, а в России – театральная звезда первой величины. Прекрасно! Но вот дошло до прозы пошлой жизни: кто-то заподозрил, что не все ладно с финансово-хозяйственной деятельностью художественно руководимых Серебренниковым проектов, возбудили уголовное дело, началось расследование. Серебренникова ни в чем (пока, во всяком случае) не обвиняют, его просто разок пригласили для опроса как свидетеля. И дети всполошились, разом и дружно, – начали плакать, побежали жаловаться главному воспитателю и гаранту демократичных песочниц. Он ободрил, и слезы высохли в мгновение, дети  успокоились и  вернулись к ваянию своих замков.

Но пацаны из подворотни – ужасно хитрые и злопамятные существа: выждав, пока всё поутихнет, они напали снова.  21 июня был арестован  и заключен под стражу на 2 месяца Алексей Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генеральный продюсер театральной труппы «Седьмая студия» (по поводу гроссбухов которых и есть гнусные подозрения). Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, «совершенном в составе группы лиц».  Один из инкриминируемых эпизодов – спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, был поставлен только на бумаге, но оплачен как реальная постановка.

И вот что тут делать детям? Опять собираться у стен театра, зачитывать гневные обращения, собирать журналистов? Как-то уже не так без  эффекта новизны, да и фигура обиженного куда как меньшего масштаба. С другой стороны формулировка «в составе группы лиц» таит неопределенную и потому еще больше страшащую угрозу разрастания масштабов, надо купировать, что легче, если опять вовлечь  общественность. И Серебренников придумал как.

Сегодня он опубликовал на своей странице в Facebook обращение к зрителям, попросив их поделиться впечатлениями (!) от спектаклей  со следственным комитетом (СК РФ), а в перспективе, возможно и с судом. «Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить», — написал Серебренников.

Он призвал подписчиков рассказать о том, как они посещали его постановки, лекции и мастер-классы. «Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни», — отметил режиссер.

Кто-то испорченный может тут заподозрить режиссера в лукавстве и даже в попытке давления на следствие и суд, если до него дойдёт, ведь в силу презумпции невиновности бремя доказывания лежит не на нём, Кирилле Серебренниикове, и даже не на Алексее Малобродском, а на тех, кто возбудил уголовное дело – они должны доказать, что того или иного оплаченного мероприятия не проводилось.  Но я далёк от такого рода упреков в адрес мастера, - без иронии и фиги в кармане говорю: он на самом деле большой наивный ребенок.  И прекрасное доказательство тому то, что Серебренников прямо просит свою аудиторию  вспомнить именно спектакль "Сон в летнюю ночь" и даже указывает,  сколько раз надо вспомнить: его «играли на "Платформе" более 15 раз».

Ну что, вы вспомнили? Так напишите куда-нибудь об этом – Серебренникову в ленту FB, в Следственный комитет, на Красную Поляну дедушке, наконец. Я, как видите, уже написал.

Юрий Алаев.

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