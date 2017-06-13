Спикер МИД РФ не только говорит и пляшет, она еще и пишет – песни! Мария Захарова соткана из случайностей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости об истории создания песни "Верните память", которая прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля, совпавшем с днем начала Великой Отечественной войны.
Песню "Верните память" на слова и музыку Захаровой, посвященную российским воинам, исполнила поп и рок-певица Наргиз.
"Мы все привыкли думать, что мир — это совершенно естественное состояние, состояние без войны — то, что дано нам просто по праву жизни. Мы ошибались, это не так. Мир — это рукотворное явление. Эта песня, хотя звучит 22 июня, она про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — заявила Захарова после выступления исполнительницы.
Дипломат призналась, что "стеснялась", поскольку не является музыкантом и не знает нот. "Просто пришли мелодия и текст, не могу это назвать стихами. Я когда обмолвилась Никите Сергеевичу (Михалкову), он меня силой заставил прислать песню", — рассказала она.
По словам Захаровой, она "напела на диктофон мелодию и выложила текст в социальную сеть". "Мне стали писать люди, в частности композитор Марал Якшиева, совершенно незнакомый мне до этого человек", — сообщила она.
По словам представителя МИД, Якшиева предложила создать песню. "Я ответила, что у меня есть мелодия, но я не могу это даже записать, она помогла мне сделать демо. Это услышал Макс Фадеев, тоже случайно, и предложил записать песню профессионально", — сказала Захарова.
При этом дипломат добавила, что ее песня, которая прозвучит на закрытии ММКФ, — лирическая, про любовь.
Ранее Захарова рассказала, что на создание песни ее подтолкнула трагедия с российским самолетом в Сирии, сбитым ВВС Турции. Сама Наргиз назвала произведение "непростым, глубоко пережитым автором".
Ну, и вот собственно текст:
Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл;
Про личный свой успех, для нас навек забыл.
Помянем их мольбой, чтобы простили те,
Кто нас не взял с собой, оставив на земле.
Помянем их стократ - и рюмкой, и слезой;
И горечью наград за их прощальный бой.
Помянем, стоя все, склонившись над травой -
Они ушли там, где свет прячется за мглой.
Припев:
Верните память, вернитесь сами!
Я отмолю вас всех слезами!
Земля и небо, слились навечно -
Как это больно, безчеловечно.
[Куплет 2]:
Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны;
Чей дом осиротел от ужаса беды.
Помянем их, прошу, помянем миром их -
Погибших за Страну, за честь и за своих.
Припев:
Верните память, вернитесь сами!
Я отмолю вас всех слезами!
Земля и небо, слились навечно -
Как это больно, безчеловечно.
[Кульминация]:
Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны;
Чей дом осиротел от ужаса беды.
Помянем их, прошу, помянем миром их -
Погибших за Страну, за честь и за своих.
О песне
Стихи представителя МИД РФ Марии Захаровой под названием "Верните мне память" посвящённые российским военнослужащим, погибшим в Сирии в ноябре 2015 года, текст которых она опубликовала в Facebook получили своё продолжение в новой песне Наргиз Закировой. Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие истребители атаковали Су-24 из состава российской авиагруппы, задействованной в Сирии в операции против террористов. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, однако командир экипажа был убит огнем с земли, а штурмана в итоге спасли. В ходе операции по поиску летчиков был подбит один из вертолетов, морской пехотинец Александр Позынич погиб, остальных находившихся на борту эвакуировали.
Наргиз – Верните память
Текст песни Наргиз – Верните память.
Вокал - Наргиз Закирова.
Автор слов - Мария Захарова.
Автор музыки - Максим Фадеев.
Первая дата публикации стихов - 24 ноября 2015 года.
Официальная дата релиза: Июнь, 2017.