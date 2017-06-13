Спикер МИД РФ не только говорит и пляшет, она еще и пишет – песни! Мария Захарова соткана из случайностей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости об истории создания песни "Верните память", которая прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля, совпавшем с днем начала Великой Отечественной войны.

Песню "Верните память" на слова и музыку Захаровой, посвященную российским воинам, исполнила поп и рок-певица Наргиз.

"Мы все привыкли думать, что мир — это совершенно естественное состояние, состояние без войны — то, что дано нам просто по праву жизни. Мы ошибались, это не так. Мир — это рукотворное явление. Эта песня, хотя звучит 22 июня, она про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — заявила Захарова после выступления исполнительницы.

Дипломат призналась, что "стеснялась", поскольку не является музыкантом и не знает нот. "Просто пришли мелодия и текст, не могу это назвать стихами. Я когда обмолвилась Никите Сергеевичу (Михалкову), он меня силой заставил прислать песню", — рассказала она.

По словам Захаровой, она "напела на диктофон мелодию и выложила текст в социальную сеть". "Мне стали писать люди, в частности композитор Марал Якшиева, совершенно незнакомый мне до этого человек", — сообщила она.

По словам представителя МИД, Якшиева предложила создать песню. "Я ответила, что у меня есть мелодия, но я не могу это даже записать, она помогла мне сделать демо. Это услышал Макс Фадеев, тоже случайно, и предложил записать песню профессионально", — сказала Захарова.

При этом дипломат добавила, что ее песня, которая прозвучит на закрытии ММКФ, — лирическая, про любовь.

Ранее Захарова рассказала, что на создание песни ее подтолкнула трагедия с российским самолетом в Сирии, сбитым ВВС Турции. Сама Наргиз назвала произведение "непростым, глубоко пережитым автором".

Ну, и вот собственно текст:

Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл;

Про личный свой успех, для нас навек забыл.

Помянем их мольбой, чтобы простили те,

Кто нас не взял с собой, оставив на земле.

Помянем их стократ - и рюмкой, и слезой;

И горечью наград за их прощальный бой.

Помянем, стоя все, склонившись над травой -

Они ушли там, где свет прячется за мглой.

Припев:

Верните память, вернитесь сами!

Я отмолю вас всех слезами!

Земля и небо, слились навечно -

Как это больно, безчеловечно.

[Куплет 2]:

Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны;

Чей дом осиротел от ужаса беды.

Помянем их, прошу, помянем миром их -

Погибших за Страну, за честь и за своих.

Припев:

Верните память, вернитесь сами!

Я отмолю вас всех слезами!

Земля и небо, слились навечно -

Как это больно, безчеловечно.

[Кульминация]:

Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны;

Чей дом осиротел от ужаса беды.

Помянем их, прошу, помянем миром их -

Погибших за Страну, за честь и за своих.

О песне

Стихи представителя МИД РФ Марии Захаровой под названием "Верните мне память" посвящённые российским военнослужащим, погибшим в Сирии в ноябре 2015 года, текст которых она опубликовала в Facebook получили своё продолжение в новой песне Наргиз Закировой. Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие истребители атаковали Су-24 из состава российской авиагруппы, задействованной в Сирии в операции против террористов. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, однако командир экипажа был убит огнем с земли, а штурмана в итоге спасли. В ходе операции по поиску летчиков был подбит один из вертолетов, морской пехотинец Александр Позынич погиб, остальных находившихся на борту эвакуировали.

Наргиз – Верните память

Текст песни Наргиз – Верните память.

Вокал - Наргиз Закирова.

Автор слов - Мария Захарова.

Автор музыки - Максим Фадеев.

Первая дата публикации стихов - 24 ноября 2015 года.

Официальная дата релиза: Июнь, 2017.