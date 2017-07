Выпуск: 05.07.17 | Бизнес Главная » Бизнес » Чубайс – Минниханову: что-то там булькало, переливалось… сногсшибательное впечатление!

Чубайс – Минниханову: что-то там булькало, переливалось… сногсшибательное впечатление! Выпуск: за 05 2017 года

Рубрика:

Автор:

Фото: Михаил Фролов Рубрика: Бизнес Автор: Юрий АЛАЕВ , "ВиД"Фото: Михаил Фролов Неделю с небольшим назад на площадке «Химграда» в Казани было запущено производство нанокомпозитных покрытий. Местная пресса отреагировала в мажорных тонах, что понятно: Чубайс, Минниханов, «первое в мире производство SDN материалов», мы зальём ими всю Россию… Но неспешное чтение тех материалов плюс короткий сеанс «гугления» вызывают ощущение, что придыхания как минимум преждевременны, и вообще не очень понятно, на что и зачем в Татарстане потратились по этому проекту.

Вот как вспоминал о зарождении идеи наладить производство нанопокрытий в России Анатолий Борисович Чубайс: «Когда мы 6 лет назад в США в Кремниевой долине увидели то, что сделала Эльмира Анатольевна Рябова (автор проекта — прим. Ю.А.), на нас это произвело какое-то сногсшибательное впечатление. Правда, на тот момент это было несколько баночек, в которых что-то там переливалось, булькало и кипело и выглядело не очень эффектно. Но содержание того, что там происходило, суть ноу-хау, которое там было создано этим человеком, производит просто сильнейшее впечатление на специалистов». Это, значит, было в 2011 году – запомним дату, а в июле 2016-го состоялся визит в США делегации Татарстана во главе с президентом Р.Миннихановым, которого счастливый случай (а, возможно, и президент и гендиректор Rusnano USA, Inc. Дмитрий Аханов, помогавший татарстанцам ориентироваться в тамошних реалиях) также свёл с Эльмирой Рябовой, и она сумела произвести на Рустама Нургалеевича не менее сильное впечатление, чем на Анатолия Борисовича пятилеткой раньше. В результате Рябова и основанная ей в Калифорнии компания Advenira Enterprises inc. решили продолжить бизнес в России (превратившись в ООО Advenira), причем не в новомосковском Троицке, где с 2016 года тестировала свою продукцию и технологии на площадке Нанотехнологического центра «ТехноСпарк», а в Казани – и не в экспериментальным уже, а масштабируемым до промобъемов производстве. Как следует из распространенного 26 июня пресс-релиза, общий объем инвестиций в проект на «Химграде» весьма скромный — всего $2,5 миллиона, или, примерно, 150 млн рублей, причем первая очередь, - вот та, которую запустили глава Роснано и президент РТ, обошлась всего в 50 млн рублей, а ещё 70 млн рублей планируется инвестировать во вторую. После этого производство должно выйти на проектную мощность в… 300 тонн нанокомпозитных покрытий в год. Такие нанообъёмы. Между тем, в 2016 году г-н Аханов заверил президента Р.Минниханова, что компания будет «закрывать большую часть спроса рынка нанокомпозитных покрытий в России». Тут чувствуется некая осторожность (скорее всего, с татарстанской стороны) и при внимательном рассмотрении нюансов проекта надо признать, что для этого есть некоторые основания. Начнем с того, что предложенный Эльмирой Рябовой метод - так называемый SDN® (от англ. Solution Derived Nanocomposites – решение для нанокомпозитных покрытий) действительно пионерский, автор получила на него в 2012 году патент в США. Однако пионерскость сама по себе мало что значит. Надо иметь в виду, что Рябова работала над своим изобретением в Калифорнии с конца 2008 года, в лучших традициях тамошних стартаперов ставя эксперименты в гараже и на кухонном столе, взяв кредит под залог дома и назанимав у друзей (то, что в Штатах называают fool family friends). В 2010 году она начала процесс регистрации компании, но не потому, что продуктом заинтересовались местные инвесторы, а в результате знакомства в 2009 году с бизнес-ангелом из России, в роли которого выступил Анатолий Чубайс. Глава Роснано приехал в октябре того года в Штаты в поисках партнеров по профилю деятельности госкорпорации, и Альбина Рябова оказалась в числе приглашенных на одну из его встреч с местной публикой – в Стенфорде. Как вспоминала об этом сама Эльмира Анатольевна в интервью изданию «Коммерсант Review» тремя годами позже, её поразила точность визуального образа презентации Чубайса, представившего Россию, как автомобиль, у которого снято одно колесо. «Я сразу записалась на их сайт. Так и начались наши отношения», - поделилась с журналистами Рябова. История умалчивает, побывал ли Чубайс или кто-то из его доверенных лиц в гараже или на кухне Э.Рябовой в 2009 году (сам Анатолий Борисович, напомню, восхитился чем-то булькающим и переливающимся в Advenir’e в 2011-м, по ходу следующей поездки в США), но факт, что Advenira Enterprises уже в 2010-м, до первозданного восхищения, до защиты метода патентом, стала портфельной компанией АО «Роснано», и средства госкорпорации, вложенные в стартап, составили почти миллиард рублей. В шесть раз больше цены проекта в Казани, - к слову сказать. По совпадению именно в 2010 году была учреждена Rusnano USA, Inc., в задачи которой входит «поиск проектов в сфере нанотехнологий для инвестирования РОСНАНО, а также содействие программам фонда инфраструктурных образовательных программ и поддержка его деятельности на территории США и Канады». Чем же занималась Advenira Enterprises до 2016 года, когда к компании Рябовой и Чубайса подвели президента Татарстана? (На снимке Р.Минниханов и Э.Рябова, справа, в офисе Advenira Enterprises в июле 2016.) Сказать трудно: в открытых источниках очень немного информации как о компании, так и о самой Рябовой. Например, на сайте Advenira последняя представлена как «доктор Эльмира Рябова, ученый-физик, отмеченный наградами», «Коммерсант Review» в интервью с Эльмирой Анатольевной, опубликованном 17 сентября 2012 года, ограничился характеристикой «гендиректор Advenira», где-то упоминается, что она выходец из СПб, защитник окружающей среды… Что касается деятельности компании, то, отвечая «Коммерсанту» на соответствующий вопрос, Э.Рябова сообщила, что на данном этапе «мы собираемся выпускать три вида машин, которые будут наносить покрытие на основу разных видов. Типы нанопокрытий везде примерно одни и те же, но, чтобы наносить его, например, на стекло и на пластик, нужны разные машины. Мы получили деньги, чтобы построить по одной полноразмерной машине в качестве образцов и уже с ними искать покупателей. Когда будут покупатели, будет и следующий раунд инвестиций — на строительство завода. Сейчас мы уже закончили первую машину, строим вторую и третью». Признаться, вот это сообщение озадачило меня больше всего: выходит, для использования изобретенных Э.Рябовой покрытий нужны какие-то специальные машины?! То есть это вот не то что распылил краску, упрощенно говоря, на какую-то конструкцию, покрытие застыло через две минуты, и всем радость и выгода? Насколько можно понять из реляций с пуска предприятия в Казани, ни о каких машинах речь не идёт; возможно, за 4 с небольшим года технология радикально изменилась, и теперь всё именно так будет – нанёс, застыло, всем радость? Но нет, на официальном сайте Advenira в сообщении об открытии в 2016-м году производства в Троицке, говорится, в частности, что оно «обладает технологическим оборудованием для прецизионного, равномерного нанесения тонких плёнок толщиной от 3 до 10 мкм и более толстых покрытий (до 150 мкм) на плоские подложки и детали со сложной геометрией. В центре используется необходимое оборудование для подготовки поверхности перед нанесением покрытий и лабораторные приборы для контроля характеристик покрытий». Н-да… Посмотрим, в реакторах на «Химграде» уже что-то булькает и переливается. Юрий Алаев. P.S. Анатолия Чубайса в России принято ругать, обвинять в жульничанье и вообще во всех наших бедах. На мой взгляд, далеко не все эти инвективы рациональны и справедливы: проблема Анатолия Борисовича в том, что он чрезвычайно увлекающийся и слишком стремящийся ко всему новому человек. Вот посмотрите, что он говорил РИА Новости в декабре 2011 года, как раз когда увлекся Advenir'ой: «Россия намерена совершить инновационный прорыв и в течение пяти лет выйти на лидирующие позиции в мире в области нанотехнологий. Темпы роста отрасли по масштабам вполне сопоставимы с тем, что происходит в ведущих странах мира. А к 2015 году Россия должна прорваться в число мировых лидеров наноиндустрии». Ну? Чисто кремлевский мечтатель! Ю.А. Версия для печати Предыдущая | Следующая Комментарии:

Оставить комментарий: Введите текст комментария Цитата: Комментарий*: Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь