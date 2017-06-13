Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

Это – следствие глобального потепления на полградуса по Цельсию, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Правда, специалисты расходятся (во всяком случае судя по обзору в Ленте.ру) на сколько всё-таки потеплело на Земле и где точка отсчёта. Например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) собирается сделать в 2018 году доклад о последствиях повышения глобальной температуры Земли на 1,5 градуса Цельсия (С) относительно доиндустриального значения, а ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK) указывают что с начала XX века средняя температура воздуха на планете уже выросла приблизительно на один градус.

Все эти наблюдения вызывают уважение, но – опять же, насколько можно судить по упомянутому выше обзору – ни в одном нет ответа (хотя бы в виде гипотезы), а какие причины ведут к глобальному потеплению? Что, - выброс CO2, озоновые дыры и растущая интенсивность солнечного облучения Земли? Может, это последствия старательно забытой экокатастрофы в Мексиканском заливе в 2010 году, когда в результате взрыва на нефтяной платформе компании BP в океан за пять месяцев вылилось около 5 миллионов баррелей нефти, что, как утверждают некоторые, сказалось на режиме течения Гольфстрим, «управляющего» климатом в Европе?

Но раз нет ответов о причинах потепления, то остается только прикинуть, чего от него ждать в дальнейшем и не несёт ли явления смертельной опасности.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годы. За это время средняя температура на Земле повысилась чуть менее чем на 0,5 градуса, причем общая температура на планете с 1980 года растет значительно быстрее.

Результаты: примерно для четверти всей поверхности суши годовой максимум увеличился на один градус, а годовой минимум «потеплел» на 2,5 градуса Цельсия; засухи стали длиннее на шесть дней для половины земной поверхности. Разумеется, суровые погодные условия по-разному проявляются в различных регионах Земли в силу антропогенных факторов, но общий вывод однозначен: наблюдаемые сегодня катаклизмы – это цветочки, ситуация в будущем может оказаться гораздо хуже.