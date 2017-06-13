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Выпуск: 05.07.17 | Общество
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Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Выпуск: за 05 2017 года
Рубрика: Общество
Фото: Topazwoolenwick / Wikimedia

Это – следствие глобального потепления на полградуса по Цельсию, утверждается в исследовании, опубликованном в  журнале Nature Climate Change.


Правда, специалисты расходятся (во всяком случае судя по обзору в Ленте.ру) на сколько всё-таки потеплело на Земле и где точка отсчёта.  Например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC)  собирается сделать в 2018 году  доклад о последствиях повышения глобальной температуры Земли на 1,5 градуса Цельсия (С) относительно доиндустриального значения, а ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK) указывают что с начала XX века средняя температура воздуха на планете уже выросла приблизительно на один градус. 

Все эти наблюдения вызывают уважение, но – опять же, насколько можно судить по упомянутому выше обзору – ни в одном нет ответа (хотя бы в виде гипотезы), а какие причины ведут к глобальному потеплению?  Что, - выброс CO2, озоновые дыры и растущая интенсивность солнечного облучения Земли? Может, это последствия старательно забытой экокатастрофы в Мексиканском заливе в 2010 году, когда в результате взрыва на нефтяной платформе компании BP в океан за пять месяцев вылилось около 5 миллионов баррелей нефти, что, как утверждают некоторые, сказалось на режиме течения Гольфстрим, «управляющего» климатом в Европе?

Но раз нет ответов о причинах потепления, то остается только прикинуть, чего от него ждать в дальнейшем и не несёт ли явления смертельной опасности.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годы. За это время средняя температура на Земле повысилась чуть менее чем на 0,5 градуса, причем общая температура на планете с 1980 года растет значительно быстрее.

Результаты: примерно для четверти всей поверхности суши годовой максимум увеличился на один градус, а годовой минимум «потеплел» на 2,5 градуса Цельсия; засухи стали длиннее на шесть дней для половины земной поверхности.  Разумеется, суровые погодные условия по-разному проявляются в различных регионах Земли в силу антропогенных факторов, но общий вывод однозначен: наблюдаемые сегодня катаклизмы – это цветочки, ситуация в будущем может оказаться гораздо хуже.

Этому выводу соответствуют результаты другого исследования, опубликованного в том же Nature Climate Change в июне 2017 года. Климатологи спрогнозировали, что к концу XXI века три четверти населения Земли будут страдать от сильнейшей жары. Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты. В настоящее время, согласно оценкам авторов, от жары страдает всего треть человечества.

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