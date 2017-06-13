Волгу очистят за три года

С таким заявлением, согласно «Известиям», выступил на заседании президиума правительства РФ 28 июня министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, представивший проект «Оздоровление Волги». Ну да, зас-ли 50 лет, а очистят за 3, как же! Но деньги на столе неплохие – более 250 млрд рублей, есть за что побороться.

В соответствии с паспортом проекта, к 2020 году Волга станет чище в девять раз (!) благодаря комплексу мероприятий по сокращению сброса в реку загрязненных сточных вод (аккурат в девять раз), ликвидирации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Проект призван также обеспечить сохранение биоразнообразия и сберечь уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги.

Актуальность задачи не вызывает сомнений: на территории Волжского бассейна сосредоточено 45% промышленных предприятий и 50% сельскохозяйственного потенциала страны, Волга является источником питьевого водоснабжения для 60 млн человек. Нагрузка на ее ресурсы в восемь раз выше, чем в среднем по России, — сообщил министр, уточнив, что ежегодно в водные объекты Волжского бассейна сбрасывается более 6 куб. км сточных вод, из которых 90% (5,5 куб. км) — без очистки или недостаточно очищенные. 60% из них приходится на долю организаций системы ЖКХ.

По словам Сергея Донского, важнейшая задача проекта — снижение антропогенного воздействия и сокращение объемов загрязненных сточных вод. Этой проблемой будет заниматься не только федеральное ведомство, но и 15 субъектов Поволжья — ими будут подготовлены аналогичные региональные проекты. (Татарстан – внимание!)

Согласно проекту к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами. Еще одно направление — строительство или реконструкция самих объектов очистки сточных вод. За три года благодаря федеральной целевой программе (ФЦП) в отрасль уже привлечено более 100 млрд рублей, и этот показатель, по словам главы Минприроды, будет расти и дальше.

Рейтинг опасности

Как рассказал «Известиям» директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Дмитрий Кириллов, на первом этапе выделено 69 таких объектов, ведется работа по формированию перечня первоочередных к реализации, так называемый «рейтинг опасности». Всего на сегодняшний день определено 200 крупнейших загрязнителей рек Волжского бассейна, формирующих порядка 90% загрязненных стоков.

— Необходимо свести на нет шламохранилища, отходы нефтеперерабатывающих производств, — уточнил Дмитрий Кириллов. — Сюда же относится и подъем судов, которые представляют опасность для экологии. На первом этапе необходимо убрать хотя бы те, которые затонули с большим запасом топлива.

Что касается сохранения биоразнообразия — предполагается строительство новых рыборазводных заводов, сохранение нерестилищ на Нижней Волге, расчистка мелких рек, впадающих в Волгу, а также восстановление болот и экосистем.

Кроме того, в ходе реализации проекта будет создан специальный фонд, наделенный функциями центра компетенций и финансового института. Его средства направят на субсидирование процентных ставок по займам, грантовую поддержку разработки проектной документации, софинансирование на льготных условиях инвестиционных проектов и поддержку разработки технологий. Предлагается предусмотреть выделение на его деятельность дополнительных средств федерального бюджета на 2018 год в объеме 5 млрд рублей и далее ежегодно по 10 млрд на весь период реализации проекта, который уже запланирован до 2025 года (75 млрд рублей).

По мнению завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова, высказанному «Известиям», для решения проблемы нужны экономические механизмы, а также радикальное улучшение экологического образования и искоренение экологического нигилизма — когда сами же местные жители не думают о последствиях сделанного. И это не только сбросы грязной воды, но и мусор вдоль берегов, даже брошенный в воду окурок. Думаю, все эти проблемы балансов, штрафов или преференций и должна решить новая программа, - заключил учёный-эколог.