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Выпуск: 08.07.17 | Экономика
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Приготовьтесь к снижению цен активов на 50-75 процентов

Приготовьтесь к снижению цен активов на 50-75 процентов
Выпуск: за 08 2017 года
Рубрика: Экономика
Фото: online.zakon.kz

Количество прогнозов о близком обвале на рынке акций и облигаций, как следствии очередного  глобального экономического и финансового кризиса, растёт пугающими темпами.  С оригинальных позиций неизбежность краха (в том числе и цен на недвижимость) обосновывают  владелец вебсайта SRSrocco Report Стив Анжело  и эксперты PeakProsperity.com в статье, опубликованной  Peakprosperity.com: они делают выводы на основе динамики потребления энергии.


Ощущение процветания в сегодняшней экономике основано на лжи, заявляет Стив Анджело. Как и мы здесь в PeakProsperity.com, Стив фокусирует свое внимание на секторе энергетики. Он разделяет наши воззрения о том, что чистая выработка энергии на душу населения все последние годы снижалась, а значит будущий рост экономики будет иметь ограничения.

Так же, как и мы, он заявляет, что “экономический рост,” случившийся в последние несколько десятилетий, не был основан на приросте чистой выработки энергии. Вместо этого он был основан на росте долга – то есть на воровстве процветания у будущего.

Любой третьеклассник с карандашом в руке легко докажет вам, что эта афера не может длиться вечно. И это действительно так. Как только придет время, когда консервную банку уже нельзя будет пнуть дальше по дороге, случится следующий экономический и/или финансовый кризис. Стив полагает, что сегодняшние чрезмерно высокие цены активов очень быстро рухнут на 50-75%:

Мы имеем полностью манипулируемый рынок, основанный на долге. Выработка энергии не приводит к позитивному экономическому росту. Таким образом, вместо реального экономического роста у нас есть экономический рост, основанный на инфляции цен активов.

Когда в 1970-х годах в Америке доход на инвестиции в секторе энергетики начал снижаться, нам пришлось размещать производственные мощности в других странах, чтобы поддерживать жизненные стандарты граждан США. Мы не смогли позволить себе содержать производственный сектор, потому что наши доходы от инвестиций в нефтедобычу снизились. Производство переместилось в другие части мира, где труд был дешевле. И мы начали покупать больше домов, больше разнообразных товаров и прочих вещей. И делая это, мы влезали в долги.

Если вы посмотрите на внешнюю сторону жизни, вам покажется, что все идет, как и прежде. Люди перемещаются туда и обратно, они покуют много всяких вещей, множество людей путешествует – но все это основано на очень большом количестве долгов. Когда долговой пузырь лопнет, мерзкая сущность всей этой аферы предстанет перед глазами американских граждан. Я не думаю, что многие готовы увидеть это.

Когда экономический рост начнет снижаться, я думаю, что мы увидим значительное падение валюаций активов. Здесь можно только гадать, насколько стремительным окажется это падение, но, судя по тому, на что я обращаю внимание, мы увидим резкое снижение цен недвижимости на 50% в очень короткий промежуток времени. Я не говорю, что это произойдет за день, но первая волна снижения цен на недвижимость на 30-50% будет очень стремительной, когда рынки начнут обрушаться. Эти рынки уже находятся на краю обрыва, и я полагаю, что цены отвесно рухнут, потом попытаются восстановиться, но затем упадут еще сильнее. Я полагаю, что в следующие 5-10 лет мы легко можем увидеть снижение цен недвижимости на 75%, а то и больше.

Как все это отразится на акциях и облигациях? Все то же самое. Если мы войдем в режим быстрой дезинтеграции, вы увидите настоящий крах валюаций акций, бондов и недвижимости – и этот крах будет куда масштабней, чем кто-либо может себе представить.

Перевод finview.ru

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