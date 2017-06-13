Внимание к экологическим вопросам, социальная ответственность и перспективная инвестиционная политика – одни из главных преимуществ холдинга «Акрон» Вячеслава Моше Кантора, которые отметил Президент России Владимир Путин. Свою высокую оценку достижениям компании и её коллектива глава государства обозначил в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в честь полувекового юбилея крупнейшего новгородского предприятия.

ПАО «Акрон» в Великом Новгороде является головным предприятием одноимённой группы компаний, куда также входит смоленский «Дорогобуж», «Северо-Западная фосфатная компания» и целый ряд логистических и сбытовых компаний по всему СНГ и за рубежом. В своём поздравлении всем сотрудникам и руководству холдинга Вячеслава Моше Кантора Владимир Путин подчеркнул, что «Акрон» занимает место среди лидеров российского и мирового рынка минеральных удобрений совершенно заслуженно, и немалая доля этих достижений является заслугой именно коллектива холдинга.

Владимир Путин особенно подчеркнул решающую роль предприятия для региональной экономики. Для справки, ПАО «Акрон» для Великого Новгорода является крупнейшим работодателем и плательщиком налогов в местную казну, а также многие годы остаётся самым крупным предприятием по производству и отгрузке продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Подобное положение на региональном рынке и в местной экономике накладывает и определённую социальную ответственность, которой «Акрон» неизменно уделяет особое внимание: это поддержка культурных и спортивных направлений, развитие науки, вопросы защиты окружающей среды и благотворительность.

Что касается производственной деятельности холдинга Вячеслава Моше Кантора, то и она не раз удостаивалась внимания на государственном уровне. В иле 2016 года Владимир Путин в ходе официального визита на новгородское предприятие принял участие в пуске крупнейшего в стране и Европе агрегате аммиака – цехе «Аммиак-4». Важность и перспективность данного агрегата заключается не только в его производственных мощностях и роли в промышленном процессе, но и в опосредованном влиянии на экономику: создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений, снижение себестоимости производства минеральных удобрений. Как отметил Вячеслав Моше Кантор, также присутствовавший на церемонии, подобные крупные и важные инвестиционные проекты являются основой и шагами к реиндустриалиазции страны.

Владимир Путин в своём выступлении в ходе визита отметил многие ключевые важные достижения «Акрона», влияющие на экономику внутри страны, как-то: поднятие региональной налоговой базы, создание новых, причём высококвалифицированных рабочих мест для специалистов различной квалификации и специализации, а также, что тоже немаловажно, внимание к экологическим вопросам и инновационность тех подходов, что используются в разработке и реализации крупных промышленных проектов.