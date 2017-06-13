Вопреки санкциям и шоку от цен на нефть, «российские финансы в очень хорошем состоянии»

После крушения малайзийского боинга против России были введены санкции, которые действуют по сегодняшний день. В интервью германскому журналу Der Spiegel экономист Крис Уифер объясняет, как Москве, несмотря на это, удалось избежать экономического коллапса.

Беньямин Биддер (Benjamin Bidder)

Катастрофа малайзийского боинга изменила все. 17 июля 2014 года ракета типа «Бук» сбила пассажирский самолет в небе над Донецком, все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Затем ЕС вслед взял новый курс: Брюссель, который долгое время медлил, несмотря на боевые действия на Востоке Украины, ввел экономические санкции против России.

Первые санкции вступили в силу 1 августа 2014 года и после были расширены. Среди санкций — оружейное эмбарго, а также запреты на продажу России гражданских технологий, которые могут использоваться и в военных целях, а также технологий для разведки новых нефтяных месторождений. Кроме того, под санкциями оказался ряд российских госконцернов, среди которых много государственных банков: им заблокировали доступ к международным рынкам капитала.

Экономические последствия санкций трудно оценить. Они совпали по времени с потрясениями на международных энергетических рынках. Цены на нефть — важнейший российский экспортный продукт — с конца 2014 года значительно снизилась.

Россия погрузилась на два года в рецессию. Но с начала года настроения в Москве улучшились. Экономика вновь показывает незначительный рост. Прогноз на 2017 год — прирост от 0,7 до 1,5%.

Эксперт по России Крис Уифер (Chris Weafer) объяснил в интервью, почему страна пережила двойной шок — падение цен на нефть и санкции — лучше, чем предполагалось, и почему Владимиру Путину все же следует, наконец, урезать власть крупных госконцернов.

Spiegel: Почему России удалось избежать коллапса, который предсказывали многие эксперты?

Крис Уифер: В 2014 году, действительно, было распространено мнение, что спад экономики может составить 10% и в 2015 году у России закончатся деньги. Этого не произошло. Основная причина — гибкий курс рубля. Российский ЦБ не снижал искусственным образом курс, когда оказался под давлением из-за падения цен на нефть, в отличие от многих других нефтедобывающих стран, у которых сегодня возникли намного более крупные проблемы.

— Каковы последствия слабого рубля?

— Значительно сократился дорогой импорт, от этого выигрывают отечественные компании. Российская экономика сегодня очень конкурентоспособна. Зарплаты упали, налоги низкие. Россия для некоторых производителей сегодня выгоднее, чем Китай. Вместе с тем, госбюджет остался стабильным, потому что цена на нефть в долларах хотя и снизилась, но и доллар стал дороже по отношению к рублю. Тем самым правительство может и дальше обеспечивать пенсии и государственные расходы

— Как обстоит ситуация с российскими финансами?

— Они в очень хорошем состоянии. Госдолг все еще значительно ниже, чем у большинства западных стран. Внешний долг сейчас намного ниже 20% объема ВВП. Резервы ЦБ вновь увеличились до 350-400 миллиардов долларов. Массовый отток капитала прекратился.

— С чем это связано?

— Путин в течение последних 15 лет поддерживал осторожную позицию министерства финансов в отношении внешнего долга. Президент считает, что иметь слишком большие внешние долги, значит, подрывать национальную безопасность. В отношении государственных расходов Кремль в ходе кризиса остался дисциплинированным, хотя парламент и хотел получить денег, чтобы дать импульс росту. Безработица тоже не стала крупной проблемой — большая часть потерянных рабочих мест пришлась на гастарбайтеров из стран Центральной Азии.

— Реальные доходы населения падали в течение почти 30 месяцев подряд. Это приводит к недовольству?

— Посыл российских СМИ за последние годы был следующим: Россия — цель экономической атаки Запада. Люди в проблемах винят, скорее, США или ЕС, а не Кремль. Поддержка правительства остается на высоком уровне.

— Рост продолжается?

— Вряд ли экономика будет намного сильнее расти. В 2017-2018 годах это будет максимум 1,5%, в 2019 и 2020 году, возможно, 2,0-2,5%. Большего с сегодняшней экономической структурой России не достичь.

— Что Вы имеете в виду?

— Правительство стремится к росту в размере четырех процентов. Чтобы этого достичь, России нужен постоянный приток прямых иностранных инвестиций. Для этого нужно убедить инвесторов, что правительство «на этот раз» действительно решительно настроено улучшить условия для инвестиций и деловой климат.

— Что препятствует развитию российской экономики?

— Сейчас заметна недостающая диверсификация. Россия оказалась чрезвычайно сильно зависимой от цен на нефть. Кроме того, страна сильно зависит от иностранного капитала. Вместе с тем, за границей вложено 750 миллиардов долларов российских денег. Российские инвесторы слишком мало доверяют собственной стране и своему экономическому будущему. Сегмент малого и среднего бизнеса в размере 20% слишком мал, доминирует сегмент государственных концернов в размере 65%. Это означает, что инновационная часть экономики крайне мала. А должно быть с точностью наоборот.

— Россия с момента вступления в должность Путина в 2000 году обсуждает фундаментальные структурные реформы.

— Кажется, на этот раз необходимость настоящих перемен поняло больше высокопоставленных чиновников, чем ранее. Без них экономика будет стагнировать, может наступить общественная ответная реакция и политические последствия. Стало понятно, что и высокие цены на нефть не приведут к успеху. Даже в 2013 году, при цене на нефть в размере 110 долларов, рост экономики составлял всего 1,3%.

— Бывший министр финансов Алексей Кудрин представил президенту проект реформ «Стратегия 2035». Приведет ли это к прорыву?

— Я уже 19 лет в России. У меня возникло твердое впечатление, что страна и правительство только тогда начинают принимать правильные меры, когда не остается никакого другого выбора или последствия бездействия еще хуже. Я думаю, Путин достиг сегодня этого момента.

— Насколько?

— Он хочет войти в историю как человек, который оставит страну в намного лучшем состоянии, чем когда он пришел к власти. Сегодня позиция России в мире намного сильнее, она вновь участвует в мировой политике. Но экономика — хотя и находится и в лучшем состоянии, чем в хаотичные 90-ые годы, тем не менее остается слабой. По данным опросов, недовольство населения растет. Если Путин сейчас не сконцентрируется на экономике, в следующий президентский срок он потеряет поддержку населения.

— Китай выиграл от кризиса между Россией и Западом?

— С 2014 года Россия попыталась открыться для Китая. Политики пропагандировали поворот в сторону Азии, чтобы заменить Запад в качестве важнейшего партнера. Китай ответил не так, как надеялись в России. В 2014 году глава госбанка Сбербанк после поездки в Пекин сказал: «Мы стояли в длинной очереди людей, которые хотели денег, и никто нас не позвал вперед».

Перевод – ИноСМИ.