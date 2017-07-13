Вкладчику на заметку. Пять признаков того, что банк должен рухнуть

Крах банка «Югра» можно было предугадать давно. Как? Об этом рассказало издание Republic .

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» – 30-м в России по величине активов и 15-м по величине вкладов физлиц. Долгое время банк считался неприкосновенным – СМИ писали, что за его владельцем бизнесменом Алексеем Хотиным стоят интересы силовиков, называя в числе его покровителей Бориса Грызлова.

По данным ЦБ, отчетность банка оказалась недостоверной. Кроме того, есть признаки вывода активов и манипуляций с вкладами. Регулятор уже обратился в правоохранительные органы. О том, что у «Югры» далеко не все в порядке, было понятно уже давно. Например, еще в апреле прошлого года ЦБ ввел ограничение на привлечение банком средств физлиц. Тем не менее банк продолжал активно рекламировать свои услуги, не отражая средства новых вкладчиков в балансе. В мае «Югра» не подтвердила предписание ЦБ о досоздании резервов на 40 млрд рублей, а в июне основной владелец банка фактически простил кредиты на $300 млн.

Все это должно было как минимум насторожить клиентов, и тем не менее крах «Югры» может стать крупнейшим в российской истории – на момент ввода временной администрации в банке оставалось почти 170 млрд рублей застрахованных вкладов.

Republic решил напомнить, по каким еще признакам можно предугадать, что ваш банк на краю банкротства.

Признак №1. Отсутствие у банка рейтингов «большой тройки»

У «Югры» не было рейтингов от агентств «большой тройки» – S&P, Fitch или Moody’s. На сайте банка говорится только о рейтинге BBB+ (достаточная кредитоспособность, первый уровень) от Национального рейтингового агентства.

«Для такого крупного банка отсутствие рейтингов “большой тройки” крайне нетипично, – говорит замдиректора “Интерфакс-ЦЭА” Алексей Буздалин. – Это свидетельствует о том, что банк изначально не хотел, чтобы его рейтинговали из-за проблем с отчетностью».

Признак №2. Отсутствие займов на межбанковском рынке

У банка была низкая ликвидность, и он восполнял ее за счет вкладов физлиц под высокие ставки, говорит старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов. Хотя такие крупные банки, как «Югра», как правило, привлекают деньги с межбанковского рынка: это обходится им дешевле, чем средства вкладчиков. Но у «Югры» не было займов на межбанковском рынке, банк не выпускал бонды. Учитывая, что на рынке сейчас неплохо обстоят дела с ликвидностью, эта модель выглядит странной, считает Данилов. Она может говорить о том, что у банка уже сформировалась репутация ненадежного, и другие банки закрыли лимиты для его кредитования.

Признак №3. Отсутствие вкладов юридических лиц

Общий объем вкладов в «Югре» на 1 июня составлял 181,5 млрд рублей. Из них около 170 млрд рублей застрахованы в системе страхования вкладов – это средства физлиц, чьи вклады (объемом не более 1,4 млн рублей) защищены АСВ. На вклады юрлиц приходится совсем незначительная для такого большого банка сумма, говорит Буздалин.

Средства юрлиц – это бесплатные пассивы, которыми пользуется большинство банков. Проблема в том, что вклады юрлиц никак не защищены АСВ, поэтому компании понимают, что все риски в случае проблем с банком они будут нести сами, поясняет аналитик. Если юрлица упорно не размещают средства в таком крупном банке, значит, риски действительно оцениваются как высокие.

Признак №4. Претензии ЦБ: ограничение вкладов, требования по докапитализации

Это самые явные признаки, что у банка проблемы. В начале 2016 года банк, по рекомендации ЦБ, ввел ограничение на прием вкладов.

Во второй половине мая ЦБ потребовал от банка создать резервы более чем на 40 млрд рублей. На 1 мая капитал банка составлял 51,7 млрд рублей, то есть банк должен был его фактически удвоить. До этого ЦБ уже требовал от «Югры» увеличить резервы, и банк тогда потратил на это 29 млрд рублей, и на такую же сумму акционеры простили ему векселя и депозиты.

Кроме того, ЦБ ограничил банку операции с активами и пассивами. Но, хотя банк и отчитывался перед регулятором о выполнении предписаний и формировании резервов, на деле он резервы расформировывал, пишут «Ведомости».

Признак №5. Прием вкладов экзотическими способами

Несмотря на то что с апреля прошлого года банк не может принимать вклады, его рекламная кампания по вкладам не прекращалась.

По некоторым признакам, банк обходил запрет на прием средств от населения, делая их своими миноритарными акционерами – при открытии вклада акции банка шли в подарок. Объем таких нарушений предположительно составляет около 1,9 млрд рублей.

На это обратил внимание методолог RAEX Юрий Беликов – по его словам, у банка наблюдались незначительные обороты по счетам учета уставного капитала, притом что сам капитал оставался неизменным. Фактически банк мог дробить пакеты акций и передавать их вкладчикам, другого экономического смысла у таких операций для компании, которая не торгуется на бирже, не было.

По такой схеме в свое время обходил предписание ЦБ Мособлбанк, ставший рекордсменом по объему забалансовых вкладов – порядка 70 млрд рублей, указывает «Коммерсантъ».

Находящийся в процессе санации банк «Траст» тоже предлагал крупным вкладчикам альтернативу депозитам – субординированные ноты, за счет которых он увеличивал свой капитал. Всего банк выпустил нот на 140 млрд рублей. Часть бывших вкладчиков впоследствии утверждали, что даже не понимали сути этой операции.

Анастасия Якорева