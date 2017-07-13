«Камаз» и Daimler меняют льготы на завод

«Камаз» и Daimler хотят заключить с правительством специальный инвестиционный контракт под строительство в Татарстане завода каркасов кабин Mercedes-Benz, сообщили сегодня «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора «Камаза» Жанну Халиуллину.

Федеральные инвестконтракты на срок действия соглашения (до 10 лет) гарантируют стабильность условий бизнеса, налоговые и другие льготы, в том числе доступ к участию в федеральных программах господдержки отрасли и госзакупкам. Требование – инвестиции не менее 750 млн руб., индивидуальные обязательства, например по локализации, экспорту и проч. Если инвестор вкладывает больше 3 млрд руб., правительство может определить участника инвестконтракта единственным поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд (не более 30% произведенного по контракту товара).

Инвестиции в завод каркасов кабин Daimler и «Камаза» оцениваются в 400 млн евро, говорил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. По текущему курсу ЦБ это около 28 млрд руб. Вклад партнеров в проект будет паритетным, с учетом стоимости земли, конструкторской документации и проч., поясняет представитель «Камаза». Большая часть инвестиций придется на Daimler, добавляет он. Сколько каждый из партнеров инвестирует живыми деньгами, он не говорит. Но поясняет, что источниками будут собственные средства компании (в 2016 г. «Камаз» вышел в прибыль), а также заемные – кредиты, деньги, вырученные от размещения облигационных займов (общая программа на 2017 г. оценивается в 15 млрд руб.). Вся инвестпрограмма «Камаза» до 2022 г. – 100 млрд руб., говорит представитель. Среди других проектов выпуск новых двигателей, организация производства нового модельного ряда.

«Камаз» и Daimler участвуют в соглашении о промсборке (льготы на ввоз компонентов в обмен на мощности и локализацию), но примерно через два года оно закончится, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Поэтому компании и переориентируются на новую форму взаимодействия с властью, позволяющую получать льготы – специнвестконтракты, резюмирует он. Такую возможность изучают и другие автозаводы. Контракт уже подписало СП «Соллерса» и Mazda.

Как рассказала Халиуллина «Интерфаксу», завод каркасов кабин должен по проекту быть введен в эксплуатацию в I квартале 2019 году.

Кабины у завода (его мощность – 55 000 каркасов кабин в год) будут покупать и «Камаз», и его с Daimler совместное предприятие (СП) «ДК рус», которое производит тяжелые грузовики. Это же СП строит завод каркасов кабин.