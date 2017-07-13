Бензин и мозги

Общаясь вчера с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, президент РФ объяснил очередное повышение цен на бензин: рынок, мол, будем искусственно сдерживать рост, бензин утечёт за бугор. Ну, типа, как мозги 2 десятка дет утекают из-за аховых зарплат, да?

Да. Рассуждения о свободном рынке и нашей, России, вовлеченности в глобальные экономические процессы опасны тем, что любой легко может продолжить логическую цепочку, и станет видна либо не очень большая компетентность, либо лукавство ссылающегося на игру рыночных стихий. Ну, в самом деле: власти знают, как сохранить для внутреннего рынка достаточный объем моторного топлива, - надо позволить ему найти равновесную рыночную цену (пусть даже при этом она оторвётся от стоимости в облака). А почему этот принцип не распространяется на оплату труда «бензиновой», назовём её так ради аналогии, то есть наиболее квалифицированной часть трудоспособного населения РФ? Мозги и «золотые руки» стране менее нужны, чем бензин?

Путин, впрочем, отметил, что проблему нужно решать не снижением цен, а повышением уровня зарплат и благосостояния людей, но опять слукавил, не сказав, кто будет повышать упомянутый уровень. Неявно в рассуждениях присутствует государство, власти, но как разнится их роль в двух комментируемых случаях: в части роста цен на бензин государство позволяет их рост, кивая на свободный рынок; с случае с зарплатой не принуждает работодателей к её повышению, кивая на тот же рынок. (И не принуждает к снижению тарифов – через снижение издержек, например, в сфере ЖКХ.) По сути, наши власти занимают в этих случаях позицию, близкую к идеологии либертарианства, но в других ситуациях и сферах вмешиваются более, чем настойчиво, памятуя, видимо, что государство в основе своей – это институт принуждения, регулирования.

На самом деле, известна – и активно используется во многих вполне себе продвинутых странах – масса инструментов для балансировки потребительского и других рынков, вопрос только в наличии грамотных управленцев, которые есть и легко проявят себя, если будет на то политическая воля. То есть, если власти будут руководствоваться в первую очередь идеей сбережения народа, а не ставить самоцелью ажуры в гроссбухах и ублажение нуворишей.

В связи с этим – ещё одно весьма примечательное высказывание главы государства на встрече с коллективом ЛГОК: «В некоторых странах производителях газа, допустим, держат очень низкие цены на газ. Но это полностью перевернутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут делать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера», — заключил Путин.

Обратите внимание: власти там, «в некоторых странах», боятся отпускать цены из-за неизбежных последствий «в том числе социального характера». У нас – не боятся. Это потому, что власти так сильны? Или потому, что народ так слаб?