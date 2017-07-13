Допинг помешает Зарипову помочь «Ак Барсу»

Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов отстранен от участия в играх КХЛ до 22 мая 2019 года: хоккеист сдал положительный допинг-тест во время чемпионата 2016/17, сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Представители лиги отметили, что в прошлом сезоне допинг-пробы у игроков КХЛ брали не только российские специалисты, но и представители Международной федерации хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, к работе привлекали несколько международных агентств и лабораторий.

В пробе Зарипова нашли препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты. Кроме того, допинг-тесты не прошли еще два игрока КХЛ — защитник владивостокского "Адмирала" Андрей Конев и хоккеист "Медвешчака" из Загреба Дерек Смит.

В КХЛ подчеркнули, что регулярно сообщают клубам о препаратах, включенных в список WADA. Все спорные вопросы медики команд могут уточнить в медицинском управлении КХЛ.

"Лига продолжит планомерную работу, проводя допинг-тесты и информационное консультирование. Взаимодействие с IIHF по вопросам антидопингового обеспечения осуществляется в рабочем режиме", — добавили в пресс-службе.

Данис Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, форвард трижды становился чемпионом мира в составе российской сборной.

В прошлом сезоне Зарипов выступал за магнитогорский "Металлург". В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 45 очков (16 шайб + 29 передач), а в 18 играх плей-офф записал в свой актив 22 очка (15+7).

Комментируя информацию об отстранении Зарипова, министр спорта Павел Колобков заявил, что спортсмены-нарушители допинговых правил должны быть наказаны, независимо от регалий.

"Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!" —отметил министр.