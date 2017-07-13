Российская молодежь голосует за Сталина

Сенсационные результаты принес очередной опрос социологов ВЦИОМ: почти 80% молодых граждан РФ выступили за установку памятных знаков в честь Сталина. Примечательно, что главным аргументом для выбора такого ответа стал довод о соблюдении исторической правды.





Больше половины россиян (62%) согласны с тем, что доски, бюсты и другие атрибуты, рассказывающие об успехах Иосифа Сталина, нужно размещать в публичных местах. При этом 65% граждан против установки знаков, напоминающих о его преступлениях, говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

По данным опроса, 31% респондентов высказался против установки памятников об успехах Сталина, затруднились ответить 7% опрошенных. При этом активнее «за» высказывается молодежь: установку поддержали 77% молодых людей (18–24 года), среди пожилых людей (60 лет и старше) согласились с утверждением 63%.

С другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях. 28% опрошенных поддержали установку таких атрибутов, 7% также затруднились ответить. Больше других против размещения памятников — людей в возрасте 25–34 года (70%).

Информация нейтрального характера, например посещение какого-либо города, выступление с речью, по мнению 59%, также необязательна к размещению на памятных знаках.

Социологи отмечают, что главным мотивом согласия с установкой атрибутов, содержащих ту или иную информацию о Сталине, стал довод о соблюдении исторической правды. Среди тех опрошенных, кто поддержал размещение знаков об успехах бывшего главы СССР, большинство (57%) проголосовали за то, что «люди должны знать всю правду». Аналогичный ответ выбрало большинство (39%) тех респондентов, кто высказался за размещение знаков о преступлениях и неудачах Сталина.

Ранее в Московской государственной юридической академии (МГЮА) им. О.Кутафина произошел скандал, напоминает РБК, после того как руководство университета установило в главном здании памятную доску в честь Сталина. В МГЮА объяснили появление памятного знака тем, что оно исполняло постановление Совета министров РСФСР 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

В начале июля глава СПЧ Михаил Федотов направил руководству университета письмо, в котором призвал ректора МГЮА убрать доску. Он пояснил, что СПЧ был в «недоумении», когда узнал об установке мемориального знака в честь Сталина в здании университета. Позднее из-за установки памятной доски из университета ушел адвокат Генри Резник. Также сотрудники кафедры конституционного и административного права ВШЭ заявили, что не будут участвовать в любых мероприятиях Московской юридической академии, пока висит этот памятный знак.