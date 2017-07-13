День гнева в Иерусалиме: в связи с чем?

Сегодня в Иерусалиме, святыне трёх религий, как называют этот город, должен пройти День гнева, как пик двухнедельных акций протеста арабо-мусульманской общины против… Против чего?

Несмотря на вал публикаций в мировой прессе по поводу очередного противостояния израильских властей и крупнейших палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, которые, собственно, и назначили на пятницу, 28 июля, "день гнева", ясного ответа на вопрос, в связи с чем гневаются мусульмане, нет. Если посмотреть хронологию событий последних двух недель, то легко прийти к выводу, что триггером волнений стало убийство 14 июля в Старом городе, в районе Храмовой горы, двух израильских полицейских.

После этого инцидента израильские власти установили у одного из входов на гору, на территорию мечети Аль-Акса, металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Этой попытки ввести полицейский досмотр на третьей по значимости святыне ислама, оказалось достаточно, чтобы верующие мусульмане, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы, принялись молиться непосредственно на улицах Старого города и начались столкновения с полицией.

Найти информацию, каким образом убийство полицейских связано именно с названной мечетью мне не удалось, но, по логике, можно предположить, что спецслужбы Израиля располагали некоей оперативной информацией о планировавшихся массовых беспорядках и/или провокациях в пределах собственно мечети (к слову, в Аль-Акса одновременно могут молиться до 5000 человек) и пошли на превентивные меры, призванные воспрепятствовать проносу на территорию оружия, а также наладить видеофиксацию персонажей, уже отметившихся в акциях против израильских властей. Что-то аналогичное, в принципе, мерах предосторожности в аэропортах.

Иными словами, глядя со стороны, трудно увидеть в этих полицейских мерах покушение на веру или свободу и человеческое достоинство. Но там, внутри этого много десятилетий бурлящего котла, всё представляется, похоже, по-другому.

Как бы то ни было, после двух недель волнений (и увещеваний ряда государств), власти Израиля вчера демонтировали металлодетекторы и видеокамеры. Это было встречено арабо-мусульманской общиной с восторгом, верующие согласились вернуться в мечети, Палестина назвала отмену мер на Храмовой горе великим историческим моментом, но… вечером 27 июля на Храмовой горе с новой силой вспыхнули столкновения верующих с полицией. Они распространились на соседние районы Старого города, пострадали более 120 человек. Более того, призыв ФАТХ и ХАМАС к «дню гнева» остался в силе.

Что еще должен сделать Тель-Авив, чтобы организаторы массовых беспорядков были удовлетворены? По-видимому, признать, что именно этот город является столицей Израиля, а Иерусалим суть столица Палестины. Долгоиграющая ставка, с 1980 года, и чтобы её поднять, противники Израиля будут использовать любые поводы. Даже такие, которые, казалось бы, играют на руку отнюдь не им.

…Сегодня правоохранительные органы Израиля объявили, передает РИА Новости, что располагают данными о планах "экстремистских элементов насильственным образом нарушить общественный порядок" в день, когда в мечети Храмовой горы традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа палестинцев и израильских арабов.

"Вход на Храмовую гору будет разрешен только мужчинам 50 лет и старше, а также женщинам без возрастных ограничений", — передает местный телеканал со ссылкой на полицию.

Тысячи сотрудников правоохранительных органов стянуты в наиболее проблемные районы Иерусалима, включая исторический центр и подступы к нему, которые местами закрыты для движения автотранспорта.

Евреи – тоже упорный народ; уступив раз, легко могут наступить дважды.