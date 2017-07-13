Политика
Экономика
Бизнес
Финансы
Закон и право
Общество
Культура
ТВ и кино
Спорт
Техно
Авто
Недвижимость
English Digest
Расширенный поиск...
О сайте
Выпуск: 28.07.17 | Общество
Главная » Общество » Российская молодежь черпает новости из Первого канала

Российская молодежь черпает новости из Первого канала

Российская молодежь черпает новости из Первого канала
Выпуск: за 28 2017 года
Рубрика: Общество
Автор: Юрий АЛАЕВ, "ВиД"
Фото: Miumi.ru

Согласно обнародованным сегодня результатам опроса, проведенного социологами  «Левада-Центра», более половины молодых россиян смотрят новости на Первом канале ТВ. Теперь становится понятнее вывод коллег из ВЦИОМ, обнаруживших, что почти 80% молодых граждан РФ выступают за установку памятных знаков в честь Сталина. 


Но это, как говорится, полбеды: «Левада-центр» по сути подтвердил выводы и другого, июньского опроса ВЦИОМ, показавшего,  что большинство граждан страны (67%) не интересуются ни постами блогеров в социальных сетях, ни видеороликами на популярных YouTube-каналах, предпочитая получать информацию из традиционных СМИ.  Выходит, несколько лет уже гуляющее по тем же СС и в ряде СМИ утверждение, что ТВ и традиционные масс-медиа молодежь не интересуют, потому как она вся пользуется другими источниками в  Сети, - это преувеличение,  мягко говоря, а проще сказать – наглый самопиар?  Интересно…

Ну, и подробности о последнем по времени опросе «Левада-Центра».

Большинство россиян (72%) предпочитают смотреть новости на «Первом канале». Среди молодежи (от 18 до 24 лет) новости на первом канале смотрят 54%. Не смотрят новости по телевизору 26% опрошенных.

На втором месте по популярности телеканал «Россия 1», новости на нем смотрят 46%. На третьем — НТВ (40%).

Среди негосударственных каналов самым популярным источником новостей стал РБК (7%). Реже всего, чтобы узнать новости, россияне смотрят Russia Today и «Настоящее время» (проект «Радио Свобода»). Из новостных каналов самую высокую позицию занял «Россия 24» (34%).

Опрос проводился «Левада-центром» 31 марта-3 апреля 2017 г. среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов в форме личного интервью.

Юрий Алаев.

Комментарии:

Автор Комментарий
Автор Комментарий

Оставить комментарий:

Комментарий*:
   
Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Нравится

Авторизация
Введите логин/пароль!
 
Вы ввели неверную пару логин/пароль!
 
Вы не подтвердили регистрацию. Выслать подтверждение повторно
 
Повторное подтверждение выслано на E-mail
 
Логин:
Пароль:
   Запомнить   
  Регистрация | 
    Электронная подписка
Новости on-line
В Татарстане думают использовать дорожный битум с острова Тринидад
от 13.07.2017 13:23
Жильцы могут возмещать моральный вред за некачественные коммунальные услуги
от 13.06.2017 12:54
Никита Михалков набирает будущих звёзд
от 20.04.2017 19:10
АИЖК улучшило условия программы «Перекредитование»
от 20.04.2017 19:09
все новости
Архив выпусков
«    Июль, 2017  →  »
     12
34679
10111416
181920212223
242930
31      
Пн ВтСрЧт ПтСбВс
Peклaмa
Главная | Политика | Экономика | Бизнес | Финансы | Закон и право | Общество | Культура | ТВ и кино | Спорт | Техно | Авто | Форум | Статьи | Полезно
E-mail: vid@e-vid.ru
Телефон: +7 917 287-29-96
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅRSS