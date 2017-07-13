Российская молодежь черпает новости из Первого канала

Согласно обнародованным сегодня результатам опроса, проведенного социологами «Левада-Центра», более половины молодых россиян смотрят новости на Первом канале ТВ. Теперь становится понятнее вывод коллег из ВЦИОМ, обнаруживших, что почти 80% молодых граждан РФ выступают за установку памятных знаков в честь Сталина.

Но это, как говорится, полбеды: «Левада-центр» по сути подтвердил выводы и другого, июньского опроса ВЦИОМ, показавшего, что большинство граждан страны (67%) не интересуются ни постами блогеров в социальных сетях, ни видеороликами на популярных YouTube-каналах, предпочитая получать информацию из традиционных СМИ. Выходит, несколько лет уже гуляющее по тем же СС и в ряде СМИ утверждение, что ТВ и традиционные масс-медиа молодежь не интересуют, потому как она вся пользуется другими источниками в Сети, - это преувеличение, мягко говоря, а проще сказать – наглый самопиар? Интересно…

Ну, и подробности о последнем по времени опросе «Левада-Центра».

Большинство россиян (72%) предпочитают смотреть новости на «Первом канале». Среди молодежи (от 18 до 24 лет) новости на первом канале смотрят 54%. Не смотрят новости по телевизору 26% опрошенных.

На втором месте по популярности телеканал «Россия 1», новости на нем смотрят 46%. На третьем — НТВ (40%).

Среди негосударственных каналов самым популярным источником новостей стал РБК (7%). Реже всего, чтобы узнать новости, россияне смотрят Russia Today и «Настоящее время» (проект «Радио Свобода»). Из новостных каналов самую высокую позицию занял «Россия 24» (34%).

Опрос проводился «Левада-центром» 31 марта-3 апреля 2017 г. среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов в форме личного интервью.