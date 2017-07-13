Санкции – это не только запрет

Вопрос в связи с очередными санкциями США против России: чего так все раскричались? Так ли уж плохо, что они подготовлены и могут быть введены? По-моему, нам стоило поблагодарить администрацию Обамы, а теперь и американский конгресс за титанические усилия по продвижению России в ряд цивилизованных, высокоразвитых стран, а в тактическом плане – за создание нужной атмосферы для В.Путина перед его очередным переизбранием на должность президента РФ.

Котлеты и мухи

Поддавшись нервической атмосфере в политических и околополитических слоях российского истеблишмента, я старательно перечитал доступные на русском языке тексты, касающиеся закона о санкциях против КНДР, Ирана и России, - как собственно статьи законопроекта, так и комментарии уважаемых экспертов. Вывод может обескуражить кричащих о США, как о враге, стремящемся задушить Россию: ни одна дверь не закрыта, законопроект представляет собой классическое дышло из отечественного фольклора.

Это в том, что относится к России и её настоящим и потенциальным деловым партнерам. Другое дело – смысловая часть документа, касающаяся действующего президента США Д.Трампа. Тут из него сделали котлету. Конгрессмены явно исходили из того, что человек, возглавивший исполнительную ветвь власти, не вполне опытен в политике, чересчур импульсивен (да и вообще вульгарный чужак) и надо четко прописать, что он может и что должен делать в тех или иных ситуациях, касающихся перечисленных стран, а что не должен и не может ни при каких обстоятельствах. Но и тут, замечу, не всё фатально: отвесив Трампу очередную пощечину, тамошние элиты всё же оставили ему кое-какую свободу рук.

Если разложить по полочкам

А теперь коротенько по порядку статей законопроекта, который положили Трампу на стол.

Начнем с того, что вводить или не вводить новые санкции будет решать всё-таки именно президент, персонально, а не конгресс. То есть сам факт подписания законопроекта, превращающий его в закон, не означает, что автоматически вводятся все прописанные в нём санкции, - понадобится минимум один указ президента.

Во-вторых, далеко не по всем пунктам президент обязан выполнять, в части из них он «может» что-то предпринять, а может и не предпринимать.

Например, президент может, но не обязан, ввести санкции против любых лиц, участвующих в сделках или помогающих осуществлять их (на сумму более $10 млн) по приватизации российских активов, если эти сделки незаконно обогащают чиновников РФ, членов их семей или связанных лиц. То же относится к лицам (физикам и юрикам), которые будут участвовать в российских экспортных трубопроводных проектах на сумму более $1 млн разово или $5 млн в течение года.

А что президент обязан делать согласно новому законопроекту?

Закон о санкциях от марта 2014 года гласит, что президент США вправе вводить санкции против лиц, замешанных в коррупции в России (как участием, так и не воспрепятствованием). Теперь он обязан ввести санкции. Также добавлена обязанность президента вводить санкции против тех, кто помогает их обходить или действует по поручению лиц из санкционных списков.

Он обязан также вводить санкции против любых лиц, которые инвестируют в российские нефтяные проекты, связанные с разведкой и добычей нефти на российском шельфе, в Арктике и глубоководной добычи, в том числе против любых финансовых институтов (в любых странах), которые участвуют в упомянутых проектах или осуществляют транзакции в интересах лиц, чьи активы должны быть заблокированы.

Ну, еще Трампа обязали (вот интересно, если случится импичмент, под Пенса смягчат закон или нет?) вводить санкции против юридических и физических лиц, участвовавших в каких-либо кибератаках по поручению правительства РФ (какие именно – он сам вправе решать), а Минфин США, директора Национальной разведки и госсекретаря, каждого по своей линии, обязали готовить для конгресса отчёты:

- по олигархам и компаниям с государственным участием и/или контролем, близким к власти в РФ, об их состояниях, близости к Путину и другим членам «правящей элиты», участии в коррупции, источниках доходов и активах членов их семей и связей с иностранным бизнесом;

- по российским компаниям с государственным участием, их роли в экономике РФ, об их руководстве и бенефициариях, их связях с иностранным бизнесом, о возможном воздействии перечисленных компаний и политических лиц на отрасли экономики США;

- о возможных эффектах от введения дополнительных санкций (включая полную блокировку) против лиц, и об ущербе, который может быть нанесён экономикам РФ и США.

Последний из перечисленных пунктов весьма показателен. Дело в том, что едва ли не каждый параграф законопроекта о санкциях сопровождается уточнением «если это не противоречит интересам США». То есть, если президент сочтёт, что что-то противоречит, то санкции не только не могут, а не должны вводиться!

Наглядный пример гибкости заокеанских законодателей там, где могут быть ущемлены интересы Америки, - авиакосмическая отрасль: поскольку США зависят от поставок российских ракетных двигателей, а корпорация Боинг – от поставок титановых чушек, то эти позиции исключены из санкционного списка.

Более того – к вопросу о сохраняющейся относительной свободе рук президента США – санкции могут быть отменены, если подсанкционные лица (физические или юридические) всего лишь сделают что-то или заявят, что сделают, для «существенного сокращения запрещенной активности».

Ну, и наконец, под «интересы США», а значит под исключение из под санкций, легко подпадают, как заметил экономист Андрей Мовчан, все, с кем США ведут переговоры (то есть все первые лица государства и персоны, реально влияющие на политику), все компании, которые представляются стратегически важными для поддержания стабильности в России. Да, это не оговорка: конгресс США печётся (по крайней мере по букве данного законопроекта) о стабильности России. Всё-так ядерный потенциал, знаете ли…

Кто и как пострадает, если механизм будет запущен по полной - экономика

Больше всего сейчас говорят об угрозе, которую санкции несут газопроводу «Северный поток-2» и завязанных на поставки из РФ газопроводы в Европе. Ну да, версия о том, что США намерены выдавить Газпром с этого рынка, заместив дефицит поставками собственного сжиженного газа, - вполне реальная (и в духе «нашего Трампа», кстати). Кроме того, Штаты не собираются, похоже, оставлять попечением Украину, и смысл блокирования «Северного потока-2», лишающего незалежную статуса страны-транзитера с потерей, как следствие, около $2 млрд в год, состоит и в этом – помощи украинцам. Но комментируемый законопроект прямо указывает, что санкции США, затрагивающие интересы ЕС, будут реализовываться по согласованию с союзниками, и не факт, что Германия, Австрия, Франция, а также другие государства «старой Европы» готовы покупать вдвое более дорогой газ из США, подрывая конкурентоспособность собственных экономик со всеми вытекающими социальными последствиями. Так что тут вся борьба впереди.

Закон также устанавливает запрет на поставки товаров, услуг и технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на шельфах, в Арктике и глубоководной добычи, в случае, если в них участвуют компании из санкционного списка – напрямую или косвенно – с долей в проекте более 33%. В краткосрочной перспективе это угроза с нулевым эффектом: при текущем ценовом нефтяном тренде упомянутые работы просто не имеют смысла и заморожены до лучших времён. Конечно, тут вопрос перенятия технологий и компетенций, изоляция усугубляет отставание России, но в то же время, - что такое ограничение для компании долей в 33%? Ну, будут свежесозданные компании с долей по 11%, - как говорится, вода дырочку найдёт.

Минфин США – помимо президента и конгресса – может, согласно новому закону,

налагать ограничения на российские госкомпании, работающие в железнодорожном, металлургическом и горнодобывающем секторах. Судя по цифровым и описательным параметрам законопроекта под санкциями может оказаться «Алроса», но под них не попадают крупнейшие частные российские производители металлов, руды и угля.

Куда более опасными представляются не прямые запреты и ограничения на поставку технологий и участие в российских инвестиционных проектах, а денежная удавка: период, на который можно предоставить кредиты российским нефтегазовым предприятиям, сокращен до 60 дней вместо нынешних 90, а для банков – с 30 до 14 дней. Законодатели подумали и о пресечении вариантов обхода этих ограничений: они распространяются и на авансирование экспортных сделок, частное размещение акций и отсрочки платежей для импортеров. Помимо прочего, это означает, что банки-кредиторы, подстраховываясь, будут устраивать длительные проверки структуры собственности, доступ к внешним финансовым ресурсам может стать ещё более затруднительным, чем сегодня.

Наконец, ещё одна новация законопроекта, которая должна вызвать сильную головную боль у Минфина и Центробанка РФ: законопроектом предусмотрена возможность распространения санкций на суверенный долг и российские деривативы. В первом приближении это может означать, например, запрет на приобретение ОФЗ РФ, но открывает, насколько я понимаю, и возможность замораживания финансовых средств, размещенных в США. Таких, в том числе в виде вкладов в суверенные бонды, на сегодня около $110 млрд, и если Штаты решат их заморозить, как сделали в свое время с иранскими авуарами, тут уж действительно недалеко до «горячей» войны. Но и попытка вывести эти средства из-под ФРС, даже осторожная, может вызвать сильнейшую волатильность на глобальном финансовом рынке, что России также ни к чему (не говоря уж о том, что в этом варианте введение санкций по полной программе станет неизбежным).

Кто и как пострадает, если механизм будет запущен по полной – политика

Однако помимо «чисто» финансово-экономических мер воздействия на российские власти (точнее, то, что называется «режим Путина») в законопроекте прописаны процедуры и меры, нацеленные на выявление и учёт активов, принадлежащих так называемым российским элитам. Те, кто более-менее внимательно прочитал предыдущий текст, заметили, конечно, упоминания в законопроекте о «незаконно обогащающихся» чиновниках РФ и связанных с ними лицах (причём тут, в отличие от нашего законодательства в категорию связанных включаются и жены, и дети, и тещи-снохи, родители, сватья и так далее). На практике это означает, что власти США, распространяющие свою юрисдикцию по всему миру всеми доступными им способами (а доступно им, понятно, многое) составят окончательный реестр активов наших предприимчивых и удачливых нуворишей с угрозой их блокирования либо безвозмездного изъятия. Как справедливо заметил главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков, это принципиально новый уровень давления на российскую элиту. А через неё, добавлю, на Владимира Путина.

То, что наши «партнеры», как их любит называть Владимир Владимирович, спят и видят, как бы его убрать от кормила России, давно не тайна; обозреваемый законопроект вводит эти устремления в практическую жёсткую плоскость. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть пару показательных порок, в результате которых весьма уважаемые в пределах Отечества персоны могут в одночасье лишиться всех своих вилл, яхт, «секретных» счетов в банках (в том числе и в офшорных юрисдикциях) и прочих атрибутов успеха по-русски. Уточню: речь не о каких-то щуках, слямзивших пяток-другой миллиардов рублей (хотя и о них тоже), ставки куда как повыше. Таким образом наши нувориши оказываются перед буквально судьбоносным выбором: сплотиться вокруг национального лидера, но лишиться размещенного непосильным трудом за пределами Отчизны, или сохранить всё это нажитое, но тем или иным способом утвердить во главе государства другого человека. Да, «партнёры» Путина делают ставку на дворцовый переворот, на народ России они уже махнули, кажется, рукой: уж слишком терпелив по их меркам.

Очень любопытно посмотреть, каков тут будет «исторический выбор», и мне кажется, почему-то, что самого пристального внимания президента РФ – с точки зрения лояльности – заслуживают как раз те, кто громче всех в эти дни призывает дать решительный отпор, ударить как следует, ответить со всей силой и прочая, и прочая.

Турбины под наперстком

На самом деле вот в этом самая большая проблема России постсоветского формата (и её лидера, разумеется, он же плоть от плоти): кем себя ощущают отечественные элиты - представителями великой страны или временщиками, сбившимися в некую сомнительную компанию, в которой считается нормой «брать на слабо», «на предъяву» и просто напёрсточничать.

Пока, к сожалению, мы даём немало поводов для того, чтобы с нами вели себя, как со временщиками, как с ловкими ребятами, с которыми надо держать ухо востро, но не более того.

Два простых примера, один из которых стал непосредственным поводом для принятия американцами законопроекта о новых санкциях против России.

Наши официальные лица, СМИ, разного калибра политологи не устают говорить, что США не представили ни единого доказательства вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию Клинтон – Трамп, а демарш с высылкой 35 наших дипломатов и изъятием двух имущественных комплексов никак не был объяснен американской стороной. Вероятно, в это верит значительная часть населения России (хотя, скорее, сочувственно хихикает, приговаривая насчёт дыма и огня), но мы, ведь, те же речи адресуем и вовне – тому же Госдепу: а предъяви! Ну какую это может вызвать реакцию, кроме раздражения и желания наказать и огородиться как следует на будущее?

Из того, что нашему МИДу не предъявляют детальных доказательств, не следует, что их нет у противной стороны, просто детализация позволит вычесть каналы и источники утечки, а они, вполне вероятно, в правительства и спецслужбах РФ; кто же будет губить агентов такого уровня? Между тем, поразительно единодушное двухпартийное голосование по законопроекту о санкциях авторитетные аналитики объясняют как раз тем, что всем пятистам с чем-то там конгрессменам и сенаторам были разосланы спецслужбами США конкретные, убедительные отчёты по поводу наших хакерских усилий. Между тем в конце прошлого года (совпадение с предвыборной кампанией в США случайно) по обвинению в госизмене были арестованы несколько сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ, одного из которых называли куратором хакерской группировки «Шалтай-Болтай». В чём состояла госизмена? Не эти ли ребята слили нечто коллегам из ЦРУ, АНБ или ФБР?

Второй пример - история с турбинами Siemens для наших электростанций в Тамани, оказавшимися в результате в Крыму, вопреки условиям контракта и гарантиям на самом высоком уровне. Когда махинация вскрылась, начались, было, оправдания, что это, мол, уже и не сименовские турбины, мы их переделали, так что это наше, импортозамещённое… Что – шильдики поменяли, статор подмотали, что там нашего? А нет ответа. Примечательно, что в результате скандала против гендиректора «Силовых машин», партнера Siemens в РФ, Романа Филиппова (уже бывшего, сняли) было возбуждено уголовное дело по статье о разглашении гостайны (ещё не госизмена, но рядом). Вскоре, однако, дело, по данным «Интерфакса», переквалифицировали на «халатность». Понятно: концерн-то частный, вроде, какая тут гостайна может быть?

И вот так Россия ведёт дела с одним из главных своих партнеров, а по некоторым позициям – по тем же газопроводам – и союзником, с лидером ЕС. Попросту сказать – стыдобища, но это чувство нашим эффективным менеджерам неведомо, кажется, но хоть бы к калькулятору обратились: мы что в результате гешефта с этими несчастными четырьмя турбинами выиграем? Кто-то подсчитал, во что обойдется приостановка или разрыв контрактов по госпоставкам оборудования Siemens в различные отрасли российской экономики? О репутации не говорю, нет смысла.

О ловушках ответов, лежащих на поверхности

Но что случилось – то случилось, вопрос в том, как реагировать. Первая реакция последовала от президента Путина, во время официального визита в Финляндию. Характеристики эмоциональные – «политическое хамство», «в извращенной форме», «ведем себя терпеливо и сдержанно», но рано или поздно придется ответить. Ответили скорее рано, чем поздно, не дождавшись даже, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях: «в ответ» на высылку в канун 2017 года 35 наших дипломатов из США и изъятие двух посольских резиденций предписали уравнять количество сотрудников дипмиссий США в РФ с составом наших дипмиссий в Штатах. Ответ, вопреки обычной дипломатической практике такого рода, вышел не зеркальным (35 на 35, резиденцию на резиденцию), а куда более жестким: в прессе мелькают сообщения, что американцам придётся эвакуировать более 500 человек (без учёта семей). Естественно – и по форме, и по существу, что посольство США в РФ выразило глубокое разочарование и протест. Однако, говорят нам с высоких трибун, это только начало, последуют новые «удары». Какие?

Некоторые ура-патриоты предлагают вывести «из ФРС» наши финансовые активы и прекратить поставки в США ракетных двигателей, титана, алюминия и компонентов ядерного топлива, другие указывают на возможность увеличения объемов поставок вооружений движению Талибан в Афганистане (поставляем, оказывается, - такая «ответка» на поддержку Штатами душманов во время афганской кампании СССР), на создания для Штатов новых очагов напряжения на Ближнем Востоке (в Ливии, например), находятся даже такие «стратеги», которые указывают, что мы могли бы устроить кое-что в Венесуэле (60% мировых запасов нефти), мелькают рассуждения о том, что теперь у нас «развязаны руки» на Украине, а самые глубокие мыслители советуют извести в России под корень сеть Макдональдс.

Что сказать? Отвлеченно рассуждая, значительная часть из этого списка мер в какой-то степени может послужить инструментом в торге после того, как закон об антироссийских санкциях вступит в силу, и настанет время объяснять заокеанским партнерам, в чём и как могут пострадать их национальные интересы и, соответственно, где и почему надо бы обойтись без санкций. Но меры эти очень острые, если не сказать обоюдоострые, и критически важно не поддаться эмоциям «ущемленных в своём величии». И дело не только в том, насколько серьёзный ущерб мы можем нанести США очередными «контрсанкциями»; гораздо важнее не угодить в ловушку «свободных рук», особенно на Украине.





…Эти горестные заметки уже были готовы к выкладке на сайт, но тут, в субботу, последовало весьма любопытное заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он сообщил миру, что «почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США». И далее: «Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится и необходимости в этих санкциях не будет». В переводе на обычный язык это означает, по-моему, примерно следующее: ребята, мы готовы перевернуть мрачную страницу в наших отношениях и обсуждать положительную повестку, но вы хоть пообещайте, что ли, что будете вести себя покорректнее. Разумеется, тут же последовала отповедь: "Заявление госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего кроме недоумения", "в Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений". Привычная риторика, одно вселяет некоторую надежду: реакция последовала не от министра иностранных дел РФ (равная по статусу госсекретарю фигура), а от посольства РФ в Вашингтоне. Такой дипломатический нюанс.

Юрий Алаев.

P.S. В журналистских текстах пока не принято, слава богу, ставить смайлики и другие пиктограммы-подсказки, но я надеюсь, что читатель и без них поймет интонации.