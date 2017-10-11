О каких рисках умалчивают адепты криптовалют



Автор: Алексей Панферов

Фото: novostidni.mirtesen.ru

На вчерашнем совещании в Сочи по поводу перспектив криптовалют в России президент РФ В.Путин высказался по принципу «и хочется, и колется»: с одной стороны абсолютно анонимный рынок криптовалют даёт России шанс свести к нулю последствия санкций США и ЕС, а в пределе стать центром новой глобальной финансовой структуры, а с другой – учитывая отечественную ментальность – очень велики риски головокружительных мошенничеств и да, конечно, - роста финансирования террористов и криминальных секторов экономики. Как можно и нужно отрегулировать криптовалютные системы рассказал РБК заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Алексей Панферов.





Фанаты новой криптоэкономики хотят обойтись без централизованного регулирования. Но надзор необходим, так как является базисом рыночных отношений, ведь рынок стоит на трех китах: кредитор, заемщик и арбитр

Тема децентрализованной эмиссии ценных бумаг и перехода на совершенно иной уровень транспарентности финансовых транзакций сейчас в центре внимания по всему миру. И самое главное, что в этот лихорадочный водоворот вокруг криптовалют и ICO оказались вовлечены тысячи простых обывателей, которые не могут полностью оценить все риски вложений в такие инструменты.





Невыученные уроки



После интернет-лихорадки вокруг доткомов в начале 2000-х на инвестиционном рынке долго не было идей для быстрых заработков такого уровня. Но с 2016 года этот вакуум был закрыт распространением цифровых валют, функционирующих на базе распределенного реестра (blockchain), — Bitcoin, Ethereum, Ripple и пр. Здравая идея уйти от центрального регулирования эмиссии, упростить и снизить стоимость платежей нашла свое продолжение в различных производных криптопродуктах.

Высокотехнологичные компании в начальной стадии своего развития не имеют возможности публично привлекать капитал. Для получения инвестиционных вливаний они, как правило, используют частные контакты с одним или группой венчурных инвесторов, работают с институтом инкубаторов. При этом классические публичные размещения для этих компаний недоступны по целому комплексу причин. Так что идея упростить имеющийся стандарт публичного размещения (IPO) для высокотехнологичных компаний понятна.

Но именно уровень раскрытия информации об эмитенте и оценка его состоятельности со стороны третьих лиц (аудиторы, рейтинговые агентства, инвестбанки и пр.) и являются тем самым маяком, который позволяет широкому кругу инвесторов вовремя узнать о рисках, связанных с предстоящей инвестицией. Более того, неквалифицированные инвесторы, как правило, не имеют возможности самостоятельно совершать операции с данными инструментами и передают свои портфели в управление профессиональным консультантам.





Цифровые суррогаты



Все это абсолютно не релевантно, когда речь заходит об инвестициях в цифровые суррогаты (токены, коины) размещаемые через ICO. Есть целый ряд фундаментальных вопросов, на которые не могут или не хотят отвечать потенциальным инвесторам главные промоутеры и евангелисты криптоэкономики.

— Детализация работы механизма конвертации токенов в нечто материальное (товары, права собственности, акции и пр.) в привязке к четким срокам. Что делать, если эта конвертация не происходит?

— Каков полный перечень рисков инвестора? Почему Whitepaper (приблизительный аналог проспекта эмиссии для ICO) не содержит финансовую модель и оценку стоимости компании?

— Каков материальный уровень ответственности привлекающих инвестиции предпринимателей и кто является легитимным, уполномоченным надзорным институтом, следящим за соблюдением прав инвесторов и обязанностей эмитентов криптоактивов?

— Какими исходными документами подтверждаются права на полученные суррогаты и какова перспектива судебных разбирательств на базе таких документов? Если это записи на электронных кошельках, то какова реальная состоятельность таких цифровых аккаунтов? Что делать, если запись исчезнет, например в результате хакерской атаки?

— Где и как можно легально проводить арбитраж сделок в случае претензий от участников этих сделок, будучи уверенным в должной юридической силе вынесенных решений?



И в целом нужен критический взгляд на карту рисков всей инфраструктуры: частные майнеры, подтверждающие проводки, вновь образованные биржевые площадки, электронные кошельки.

При этом также следует помнить, что прямой конверсии токенов в фиатные деньги не предусмотрено. Таким образом, любой инвестор в токены также подвержен курсовому риску криптовалюты, связанной с конкретным ICO, а с учетом высочайшей степени волатильности всех ведущих цифровых валют и высокой стоимости их конверсии в фиатные деньги (до 7%, а иногда и более от суммы обмена) риски возрастают многократно.





Всех в стойло?



Встает закономерный вопрос о возможности регулирования публичных привлечений высокотехнологичных компаний. Или же просто стоит ввести полный запрет на их проведение вне признанного стандарта? Так, например, недавно американский SEC приравнял ICO к стандартам IPO, а Китай с 30 сентября 2017 года ввел полный запрет на функционирование криптовалютных биржевых площадок. По тому же пути пошла Южная Корея: 29 сентября комиссия по финансовым услугам страны объявила о запрете всех форм размещения токенов (ICO).

Для многочисленных фанатов новой цифровой экономики чужда сама идея классического централизованного регулирования. Но централизация надзора неизбежна, так как является базисом рыночных товарно-денежных отношений. Рынок стоит на трех китах: кредитор, заемщик и арбитр. У любого актива должен быть владелец-эмитент, который несет по нему обязательства перед кредитором-инвестором, а заверять их двусторонние отношения должен арбитр-регулятор. И когда дело дойдет до крупных убытков, обязательно возникнут две фигуры: тот, кто отдал деньги, и тот, кто их получил, а потом потерял или украл. И если не появится третьей стороны, которая бы выступила арбитром, нас ждут старая добрая анархия и «Дикий Запад», а этого, надеюсь, не хочет никто.





Правильное регулирование