Россияне поровну разделились в оценке Октябрьской революции 1917 года

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Россияне по-прежнему расходятся в оценках результатов Октябрьской революции: число тех, кто считает, что она произошла в интересах большей части общества, примерно соответствует числу тех, кто думает иначе; в то же время большинство россиян оценивают последствия революции для страны в целом положительно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленные в среду на пресс-конференции.

Как выяснили социологи, 46% опрошенных считают, что революция произошла в интересах большей части общества, однако столько же процентов с этим не согласны.

Последствия Октябрьской революции для страны в целом оцениваются скорее положительно: 38% респондентов заявили, что "она дала толчок социальному и экономическому развитию страны", 23% — "открыла новую эру в истории России". Социологи отмечают следующую особенность: такие ответы склонно давать не только старшее поколение, но и молодежь.

Наибольшие симпатии из числа действовавших в то время партий вызывают большевики – их могли бы поддержать 32% сегодняшних респондентов. Однако здесь социологи фиксируют перекос в сторону людей пенсионного возраста. В то же время более трети опрошенных не выступили бы на стороне ни одного из политических течений.

Опрос показал, что россияне считают новую революцию недопустимой для страны

Опрос ВЦИОМ также выявил ослабление крайних позиций во взглядах на понятие "революции в целом": она все больше воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты. Данные опроса 2016 года показали, что 57% респондентов характеризовали революцию как историческую неизбежность, четверть — как потрясения и жертвы, еще 11% — как обновление общества.