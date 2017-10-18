Что Кремль хотел и что получил от губернаторской ротации



Автор: Андрей Перцев

Фото: nk.org.ua

Администрация президента закончила череду губернаторских отставок и назначений – всего уволено и назначено было одиннадцать чиновников. Любой шаг Кремля сейчас трактуется как подготовка почвы к президентским выборам – Владимир Путин должен быть доволен явкой и результатом на них. Еще одно направление – заливка фундамента под поствыборную кадровую архитектуру. Насколько установки сработают? Об этом размышляет колумнист Carnegie.ru Андрей Перцев.

Администрация президента привлекает молодежь, анонсирует участие в кампании телеведущей Ксении Собчак, думает об образе будущего и проводит массовую ротацию губернаторов. Одиннадцать глав регионов за пару недель – почти рекорд, но единой системы увольнений и назначений нет. При всех заявках президентской администрации на технократичность вал отставок выглядит проявлением хаоса, бессмысленной случайностью, а в части регионов назначения могут жителей скорее демотивировать.

Шоу продолжается

После смены куратора внутриполитического блока в президентской администрации первые перестановки в губернаторском корпусе прошли еще весной, и тогда они подавались как шоу: один день – одно имя. Федеральные телеканалы тиражировали новости об увольнениях, на эту тему шутил даже Иван Ургант, который назвал происходящее «фестиваль врио». Для более серьезных зрителей новым главам регионов сочинили термин «молодые технократы», хотя чистых технократов из семи назначенцев было полтора, а треть составляли пожилые силовики.

Шоу продолжилось осенью, для него нашелся свой бренд – «губернаторопад», и в первых его сериях были назначены как раз «молодые технократы» на место одиозных старожилов. Кремлевская герменевтика с зимы изменилась. Прошлые «молодые технократы» имели такую легенду: перспективных чиновников обкатывают в регионах, чтобы вернуть потом на значимые посты в правительстве или госкорпорациях. У новых врио миф оказался более всеобъемлющим: региональные назначения – образ будущего (это словосочетание в президенсткой администрации сейчас очень любят), вернее, образец поствыборной кадровой политики Владимира Путина.

Кремль хочет донести до нас, что президент будет делать ставку на молодых управленцев без особых политических претензий, которые знают, что и как делать, что такое блокчейн, биткоин и аджайл, успели поработать на федеральном уровне и готовы делиться опытом с регионалами. Модные губернаторы учатся в РАНХиГС, прыгают со скал – в общем, готовые лидеры нового поколения. Вот оно будущее, и к нему можно прикоснуться уже сейчас.

Чем больше указов об отставках и назначениях подписывалось, тем точнее неологизм «губернаторопад» описывал процессы – происходящее выглядит чем-то хаотичным, случайностью без особого смысла. Это острее воспринимается на фоне того, что порядок обещал выстроиться – список регионов, где должны были произойти перемены, кремлевские источники очертили, список возможных новых врио тоже. Это были молодые или средних лет бюрократы или депутаты (те же бывшие бюрократы): замминистры экономики Глеб Никитин, Максим Акимов; депутат Госдумы Владимир Гутенев; директор «Оборонпрома» Сергей Сокол; бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров; глава ФАНО Михаил Котюков; замминистра строительства Андрей Чибис.

Первые три назначения в ряд «молодых технократов» (в кремлевском понимании) вписались, причем первые два назначенца сменили одиозных старожилов. Мэр Самары Дмитрий Азаров – самарского губернатора, бывшего главу Мордовии Николая Меркушкина, известного борьбой с Госдепом, Навальным и «планом Даллеса». Замминистра экономики Глеб Никитин пришел на смену главе Нижегородской области Валерию Шанцеву – этот варяг, выходец из мэрии Москвы времен Юрия Лужкова, за 12 лет губернаторства успел рассориться почти со всеми влиятельными силами.

В портретах Азарова и Никитина нашли сходство – оба с начесом и узких очках, в ход пошли шутки, что в Кремле запустили конвейер по производству чиновников. Третье назначение заставило задуматься: замминистра экономики Александр Цыбульский возглавил Ненецкий автономный округ – регион хоть нефтяной, но маленький и не сказать, чтобы очень богатый. Высокий федеральный чиновник оказался на посту фактически сельского района с небольшим городком в центре.

Неприятные неожиданности

Дальше началось брожение: в отставку должен был отправиться политический ветеран, глава Красноярского края Виктор Толоконский (варяг для края, он много лет руководил Новосибирской областью). Об увольнении он объявил публично, но указ об отставке все не появлялся. При этом кремлевские источники уже назвали основных претендентов на должность врио – главу «Оборонпрома» Сергея Сокола (креатуру Сергея Чемезова, гендиректора «Ростеха») и руководителя ФАНО Михаила Котюкова (считается близким к братьям Ковальчукам).

Назначения пришлось ждать три дня, и оно всех удивило – вместо «молодых технократов» врио стал спикер заксобрания края Александр Усс. Усс, которому 62 года, участвовал еще в губернаторских выборах 1999 года, в первом туре обошел главу Таймыра Александра Хлопонина, но во втором проиграл. Подковерная борьба за богатый регион явно зашла не туда, и ситуацию пришлось спасать назначением стороннего игрока – в истории назначений глав регионов это первый скандальный случай.

Судя по всему, то же самое произошло в Дагестане, где место Рамазана Абдулатипова, также анонсировавшего уход с поста, должен был занять относительно молодой силовик – замглавы Росгвардии Сергей Меликов. С Абдулатиповым в непростых отношениях был руководитель Чечни Рамзан Кадыров, но с силовиками отношения у него еще сложнее. Почему сорвалось фактически решенное назначение Меликова, не очень понятно, но его место занял глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев, тоже силовик, но отставной и уже немолодой.

Неожиданности продолжились назначениями в Орловскую область главы фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова и свердловского справоросса из Госдумы Александра Буркова в Омскую область. Обоих системных оппозиционеров можно назвать настоящими политиками-популистами, а вольные интерпретации двух назначений связаны с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Клычков якобы был сослан от греха подальше как возможный конкурент Собянина на выборах главы столицы в следующем году, Бурков получил благодарность за отказ от участия в выборах свердловского губернатора, чтобы не мешать собянинскому ставленнику Евгению Куйвашеву.

И то и другое вполне допустимо; и то и другое может быть лишним свидетельством неуверенности власти в целом. Андрей Клычков – политик с перспективами, но общегородской известности у него нет, а бренд КПРФ в столице скорее тянет вниз (как пример – результаты муниципальных выборов этой осенью). На выборах мэра Екатеринбурга 2013 года Александр Бурков занял только третье место. Если от таких политиков на всякий случай откупаются губернаторскими постами, то можно себе представить, какова в восприятии власти вероятность этого всякого случая.

Сложную для власти Новосибирскую область с традициями политической борьбы и мэром-коммунистом Новосибирска Анатолием Локотем в комплекте возглавил вологодский сити-менеджер Андрей Травников, который честно признался, что ждал назначения в другой регион.

В анонсированный технократический ряд более-менее вписалось назначение главы Росморпорта Андрея Тарасенко губернатором Приморского края. А вот переход замминистра экономики Станислава Воскресенского, специализировавшегося на связях с восточными странами, в Ивановскую область тоже вызвал недоумение.

Завершились перестановки уходом псковского губернатора Андрея Турчака – наверх, на пост врио главы генсовета «Единой России». Отправив Владимира Васильева руководить Дагестаном, президентская администрация открыла для себя окно возможностей для перестановок в партии власти, которая полностью контролируется спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Володину пришлось выбирать – усиливать контроль за думской фракцией в «ЕР» либо попробовать удержать и партию и фракцию.

Спикер, видимо, выбрал последнее. Депутатами-единороссами будет руководить проверенный володинец Сергей Неверов. Турчак Володину тоже не чужд – в нулевых руководил «Молодой гвардией ЕР», которую в партии давно курировал Володин, но псковский губернатор менее управляемая фигура. Его кресло в регионе занял замполпреда в Северо-Западном округе, молодой, но опытный аппаратчик и политик Михаил Ведерников.

Демотивация от администрации

Из ряда отставок можно вывести несколько следствий. Во-первых, выстроить некий порядок назначений в соответствии с объявленной устами источников и лояльных экспертов программой у администрации президента не получилось. Посыл был таков – назначаем молодых перспективных специалистов, которые умеют и любят развивать экономику и привлекать инвестиции. В итоге средний портрет получился таким – среднего возраста политик. Какую-то систему для губернаторских назначений Сергей Кириенко и его команда попытались ввести впервые, и не их вина, что выстроить стройные ряды молодых технократов, которые символизируют образ будущего, не вышло.

Время такое – остается только догадываться, до какого предела накалилась ситуация с назначением главы Красноярского края, что ее пришлось гасить назначением ветерана Александра Усса. При этом группировки, лоббировавшие свои кандидатуры, вряд ли остались довольны, и пик схватки за край оказался просто отложенным.

Попытки придать региональной кадровой политике системность заслуживают уважения – ни Владислав Сурков, ни Вячеслав Володин ничего подобного не делали, кадровый хаос в губернаторских назначениях царил всегда: спикеров заксобраний сменяли мэры и главы районов, федеральных инспекторов – депутаты Госдумы, и так далее. Единственным исключением можно считать делегирование кадров Юрия Лужкова в субъекты в 2005 году (уже помянутый Валерий Шанцев, Георгий Боос и Михаил Мень), но это скорее свидетельство лоббистских способностей мэра Москвы.

Сейчас пропагандистский эффект от рекрутирования молодых чиновников на губернаторские посты (а расчеты на него никто не скрывает) может быть очень сомнительным. «Молодые технократы» уходят туда, где их ждут, потирая руки, силовики, где царят социальные проблемы и лютуют местные влиятельные группы. Чиновники попрыгали со скалы, поучились современным методикам и приходят к региональной разрухе, где вся их перспективность будет стерта и уничтожена (исключением может служить разве что Нижегородская область).

Большой вопрос, послужат ли новые назначения росту явки и результата Владимира Путина на президентских выборах во многих регионах. Новосибирская область славна местным патриотизмом и политической борьбой и вряд ли примет варяга из небольшой Вологды, особенно если тот начнет приводить земляков и сослуживцев по «Северстали». Самой корпорации свалившийся на голову непрофильный актив тоже не сильно-то и нужен. Новосибирцев назначение Андрея Травникова удивило, но и они могут удивить Владимира Путина и Кремль явкой или протестным голосованием.

Жители Орловской области варягов уже повидали, и очередной назначенец, пусть и публичный коммунист, может их и не порадовать. То же самое можно сказать и об Александре Цыбульском в НАО, и об Александре Буркове в Омской области. В Красноярском крае обсуждается, что Александр Усс – кандидатура временная, а варяг-губернатор приедет после президентских выборов. Ожидание обмана со стороны Москвы не увеличивает доверия к власти, скорее наоборот.

Проект, который продуман медийно: похожая внешность части новых врио, учеба, эффектные жесты вроде прыжков со скалы, – кажется, так и останется вещью в себе. Вчера, под занавес отставок, Кремль объявил о старте нового проекта – «Лидеры России», который должен рекрутировать талантливую молодежь на новые посты. Видимо, губернаторская ротация должна была стать превью и рекламным роликом этого проекта – эффект от этого получился весьма и весьма сомнительный. Для молодых карьеристов назначения походят скорее на антирекламу: пройдешь обучение, поработаешь немного и поедешь спасать Ивановскую область от бюджетного дефицита.

Кремль может столкнуться еще с одним неприятным сюрпризом. Политики Бурков и Клычков могут получить школу реальной политической борьбы в сверхсложных условиях и выдержать ее. И этот проект явно не входит в планы президентской администрации.