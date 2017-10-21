Дом-3: Собчак, Навальный, Путин



Автор: Кирилл Рогов

Фото: kingtur.ru

Довольно внятный анализ политического ландшафта России в связи с вступлением в предвыборную президентскую кампанию Владимира Путина Ксении Собчак – от сотрудника Института экономики переходного периода политического обозревателя «Эха Москвы» Кирилла Рогова.

На правильной волне

Ксения Собчак — очень способная и умная девушка. Ум ее состоит в том, что она прекрасно чувствует тех, с кем она разговаривает в студии, и тех, кто смотрит этот разговор в экране телевизора. Как настоящий тележурналист, она берет чужое готовое и обращается с ним так, как будто это ее природное. Быть на одной волне с аудиторией для нее часть профессии, и если аудитория меняется, будет меняться и ее волна. Способная она и в том, что умеет играть только в выигрышные игры, не стремится продать то, что плохо или только за дешево продается.

Конечно, успехи Собчак — это не совсем ее успехи. Эти успехи в значительной мере «оплачены» ее семейными связями — ролью дочери человека, который вывел в политику Владимира Путина. В политическом смысле Ксения Собчак, конечно, не дочь своего отца — человека политической страсти, а скорее дочь Владимира Путина, его 2000х — эпохи безыдейного консьюмеризма, крепнущего непотизма и бурного обогащения новой нефтяной элиты, принявшей правила новой системы.

Как и для другого «разрешенного» фрондера Алексея Кудрина, личные отношения с Путиным являются ее главным политическим капиталом. И в этом смысле она «человек Путина» и человек «системы Путина». Ее коммерческие проекты, приносящие вполне солидный доход, — еще одна гарантия ее включенности в систему и залог лояльности ей.

Спойлер не Путина

Политическая роль Собчак в этой кампании, как и у других (еще не назначенных) кандидатов — это, разумеется роль спойлера. Но в отличие от прочих кандидатов, Собчак будет спойлером не Владимира Путина, а Алексея Навального.

Проект Навального — это попытка организации давления на власти снизу. Лишенный права выдвигать свою кандидатуру с помощью лживого судебного процесса и специально принятых поправок в законодательство, Навальный пытается организовать общественную кампанию против этих практик режима — фальшивых приговоров и волюнтаристских ограничений конституционных прав граждан: права быть избранным, права избирать, права на митинги и демонстрации, политическую агитацию и пр.

Реальная политическая цель Навального не столько участвовать в выборах, — на это надежд было мало с самого начала, — сколько сделать свой недопуск на выборы центральной политической темой президентской кампании, де-легитимизировав таким образом будущую победу Путина.

Разумеется, граждане и так знают, что выборы в России носят преимущественно фиктивный характер. Однако для того, чтобы это фоновое знание превратилось в политическое событие, необходима кампания оппозиции — политическая мобилизация, фокусирующая внимание граждан на этом факте и подрывающая легитимность будущей победы и очередного президентства Путина.

Соответственно, кампания Собчак будет устроена прямо противоположным образом. Участвуя в выборах и в основном повторяя повестку Навального в смягченной и ретушированной форме, она будет демонстрировать, что заниматься оппозиционной деятельностью в России можно, что можно участвовать в выборах, организовывать митинги, участвовать в дебатах. И таким образом работать на легитимизацию президентской кампании и будущей победы Путина.

Кампания Собчак будет построена на том же принципе, на котором построено столь многое в современной российской жизни — манипулировании законом и произволе правоприменения. Известия о том, что президентская администрация намерена ни за что не допустить Навального до выборов, а Ксения Собчак собирается в них участвовать пришли практически одновременно.

Два хайпа

Задача Навального состоит в том, чтобы выстроить политическую интригу президентской кампании вокруг противостояния Путин — Навальный. Пусть даже не на электоральном подиуме, а на подступах к нему: нападения стражей режима на штабы, запреты митингов и встреч, избиения активистов, административные дела, задержания самого Навального и прочий полицейский произвол должны стать контрастным информационным фоном президентской кампании Путина.

Задача Собчак, напротив, состоит в том, чтобы открыть для Путина и Навального второй фронт «оппозиции лайт», событийная канва которого размоет картину мрачного противостояния «стареющего диктатора» и «молодого борца с коррупцией».

Как и Навальный, Собчак будет строить свою кампанию на хайпе. Но ее хайп будет лишен брутальности и политической жесткости кампании Навального. Членам ее штаба не будут взламывать аккаунты, бить трубой по голове, впаривать административные правонарушения и уголовные дела. (Напротив, члены штаба смогут даже неплохо заработать.) Собчак не будут запрещать митинги, на этих митингах будет царить креативная атмосфера и будут появляться разные знаменитости. Собчак будет с ними ездить непосредственно по тем же городам, по которым ездил Навальный. Поток новостей с ее митингов будет размывать и оттеснять картинку того, как сторонников Навального запихивают в автозаки. Есть, мол, у нас и такое, и сякое — важно быть на правильной стороне улицы.

За мальчика или за девочку?

Разумеется, наиболее политизированные и упертые сторонники Навального не клюнут на Собчак. Но ее задача не переубедить их, ее задача — предложить альтернативу для той более «стайной» части молодежи, которую сейчас грозит увлечь предложенный Навальным тренд хайповой политизации. Ее задача расколоть этот тренд на два потока. Увести часть людей с неразрешенных властями митингов Навального на разрешенные властями свои митинги Собчак.

Навальновский поток будет мрачнеть, звереть и политически леветь. Как и сам Навальный, стремясь дистанцироваться от непотисткого и коммерциализованного проекта Собчак.

Собчак своя в тех немногих СМИ, которые сочувствуют Навальному или ориентируются на «аудиторию Навального». Прежде всего — это «Дождь» и «Эхо Москвы». Вполне способна она составить конкуренцию Навальному и в социальных сетях. Соответственно, на этих площадках нас ожидает бесконечная полемика — «Собчак или Навальный?», которая должна отодвинуть в глубокую тень противостояние «Навальный — Путин», на которое у аффектированной публики просто не будет оставаться времени. Публика будет полностью поглощена выяснением отношений между собой — ты за мальчика или за девочку? А задорный интерактив, вроде коллективного составления повестки оппозиции, добавит разнообразия в этот сюжет.

В общем, проект «Дом-3: Собчак, Навальный, Путин» — это, безусловно, яркая и сильная придумка команды Сергея Кириенко. С большой вероятностью имени Ксении Собчак, как и Алексея Навального, в результате и вовсе не кажется в избирательном бюллетене. Намек на это можно увидеть в ее отождествлении себя с кандидатом «против всех». Под занавес кампании для нее будет найден более или менее изящный способ выхода из игры. «Дом-3» — это не жизнь, а ее имитация под телекамерами. Выборов, в общем, не будет, но хайпа, склоки и креатива будет столько, сколько нужно, чтобы держать людей у экрана.

«Эффект Медведева»

В политическом смысле у этого красивого проекта «нейтрализации Навального» есть, пожалуй, лишь одна слабая сторона. Эту слабую сторону можно назвать «эффектом Медведева». «Эффект Медведева» — это когда повестка нарочно вложенная в уста достаточно слабого политического персонажа, оказывается сильнее самого персонажа.

Тот факт, что Ксении Собчак придется формулировать и популяризировать повестку оппозиции, да при этом еще, получив определенные ресурсы (безусловно, значительно превосходящие те, которыми располагает Навальный), объективно будет способствовать продвижению этой повестки среди российского обывателя. Стремясь снизить градус оппозиционности, заданный Навальным, и выдвигая Собчак как промоутера облегченной версии той же повестки, Кремль рискует серьезно укрепить влияние этой повестки в общественном мнении, сделать ее своего рода общим местом, в особенности среди молодежи.

В облегченной аранжировке популярной телеведущей эта повестка может стать слишком «своей» для тех групп населения, для которых аранжировка Навального выглядит слишком радикальной и тревожной. Наконец, легализация этой повестки устами «разрешенной» и получившей личное неформальное благословение Путина Собчак будет способствовать легализации этой повестки среди части элит.