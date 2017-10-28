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Выпуск: 28.10.17 | Культура
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Фильмы, которыми можно заменить просмотр спектакля: что выбрать

Фильмы, которыми можно заменить просмотр спектакля: что выбрать
Выпуск: за 28 2017 года
Рубрика: Культура

Далеко не во всех случаях идея провести вечер в театральном зале кажется привлекательной. Всегда присутствует риск разочарования из-за плохой игры актеров, неудачной постановки и т. д. Но всего этого можно избежать, если остаться дома в комфортной обстановке и просто заменить спектакль просмотром хорошего фильма. Тем более, что современный кинематограф предлагает фильмы различных жанров.


«Последние пять лет»

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100 О чем: история любви двух талантливых людей — писателя Джейми и актрисы Кэти — это рассказ о попытках любящих найти компромисс между своими желаниями и реальностью. Расставшись, они пытаются найти способ снова быть вместе.

Кому смотреть: история их отношений интересна любителям эмоциональных, покоряющих своей искренностью фильмов. Фильм доступен для бесплатного просмотра на https://www.ivi.ru/watch/102268.

«Макбет»

О чем: история жестокого лорда Макбета и его жены, уничтожающих всех на пути к трону, вызывает у зрителей смесь восторга и ужаса. Борьба за власть, интриги и козни, предательство и ложь — ничто не помогло лорду стать королем Англии.
Кому смотреть: современная экранизация рекомендуется зрителям от 18 лет и старше. Старшеклассникам просмотр фильма позволит в понятной форме познакомиться с драмой Шекспира.

https://www.ivi.ru/watch/123560/trailers

«Визит инспектора»

О чем: на семейном торжестве богатого промышленника появляется инспектор Гулл, который обвиняет присутствующих в смерти Евы Смит. Самоубийство девушки было результатом действий членов семьи Артура Берлинга. Обнаруживаются многочисленные скелеты в шкафу, открываются тайны и секреты.
Кому смотреть: драма интересна любителям трагедий и детективных историй.

«Чем дальше в лес»

О чем: сказка — ложь, да в ней намек. Экранизация сказок братьев Гримм вызовет интерес неожиданным психологическим и философским подтекстом, попыткой найти ответ на вопросы, чем готовы платить люди за исполнение желаний и почему они готовы платить за то, чтобы мечты сбылись. Музыкальное оформление удачно сочетается с талантливой работой оператора.
Кому смотреть: фильм интересен зрителям всех возрастов.

«Ограды»

О чем: история Троя Мэксона, талантливого бейсболиста в прошлом и мусорщика в настоящем. Жена Троя Роуз борется против тирании своего мужа, разрушающего мечты сыновей. Роуз мечтает о том, чтобы желания ее сыновей осуществились, и противостоит мужу.
Кому смотреть: фильм интересен к просмотру поклонникам драм и семейных историй.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.

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description: 'Далеко не во всех случаях идея провести вечер в театральном зале кажется привлекательной. Всегда присутствует риск разочарования из-за плохой игры актеров, неудачной постановки и т. д. Но всего этого можно избежать, если остаться дома в комфортной обстановке и просто заменить спектакль просмотром хорошего фильма. Тем более, что современный кинематограф предлагает фильмы различных жанров.',

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