Зачем банкам и почте системы биометрического опознавания клиентов

Некоторое время назад – в пору активного внедрения биометрических паспортов граждан РФ (точнее, в основном загранпаспортов) общественность активно обсуждала их опасность как с точки зрения тотального контроля каждого человека, так и в контексте попадания данных в руки иностранных спецслужб и/или отечественных преступников. Но вот – новый поворот: на прошедшем в Москве с 24 по 26 октября IX инвестиционном форуме «Россия зовет!» о намерении в ближайшее время внедрить системы опознавания клиентов по лицам, сразу на входе в офис, можно сказать, заявили представители «Почты России» и ряда российских банков. Зачем им это? На этот вопрос попытался ответить специалист в области кибернетики и систем управления писатель Валерий Филимонов

По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова идентификация клиента позволила бы подготовить для него посылки во время ожидания.

Отметив, что у предприятия есть большой объем данных о клиентах, Подгузов сказал, что «раньше мы их не упорядочивали, сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики. Каждая посылка, которая отправляется, отслеживается нашей системой, и в будущем мы бы хотели прогнозировать, например, нагрузку на отделения исходя из понимания, сколько посылок будет доставлено в конкретный день в конкретное отделение. Это позволит нам оперативно управлять сетью, и, надеюсь, проблема очередей уйдет в прошлое», – сообщил глава «Почты России».

Также просто и незатейливо рассказывают о своих планах банкиры из ряда российских банков, - пишет Валерий Филимонов. - Готовятся к массовому сбору биометрических параметров своих клиентов в ВТБ, Бинбанке, банках «Ак Барс», «Восточный» и «Открытие», а также в Уральском банке реконструкции и развития, входящих в топ-30 по активам. В кредитных организациях уточнили, что полномасштабный сбор изображений лица и голосовых данных граждан начнется в I квартале следующего года. По мнению экспертов, биометрия позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций.

Некоторые кредитные организации уже начали сбор биометрических параметров граждан.

В конце августа Центральный Банк РФ разработал законопроект об удаленной идентификации, который обяжет все банки собирать биометрические данные клиентов (изображения лица и голосовые слепки). В России будет создана единая биометрическая система (ЕБС), необходимая для внедрения удаленной идентификации. Благодаря новации граждане смогут стать клиентами любого банка – открыть вклад и получить кредит, не приходя в его офис, а пройдя проверку с помощью биометрии. Законопроект обязывает банки в каждом регионе пропорционально – в зависимости от масштаба сети отделений – установить оборудование для сбора биометрических данных граждан.

ЕБС будет интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Собранные кредитными организациями биометрические параметры будут поступать в ЕБС. Система сформирует для каждого клиента «карточку» – файл-досье с изображением лица и голосовым слепком.

Через ЕСИА банки будут подтверждать личность гражданина (ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, номер мобильного телефона). «То есть те, кто захочет сдать биометрические параметры, должны быть одновременно зарегистрированы и на портале госуслуг», – отмечается в статье.

Технология распознавания позволяет сканировать человеческие лица в режиме реального времени. Видеокамера подключается к терминалу, и система определяет, соответствует ли лицо в кадре фотографиям из базы данных.

Принцип работы системы распознавания по лицу основан на специальном алгоритме оцифровки изображений, позволяющем выбирать на кадрах лицо человека и оцифровывать его, выделяя большое количество параметров (так называемые базовые точки – скулы, цвет и форма глаз, ширина переносицы, губ и т. д.). В результате каждое лицо описывается уникальным набором параметров, причем с некоторым избытком. Для идентификации с высокой степенью точности требуется не более 40 характеристик, тогда как система обычно задает около 2 тыс. оценочных параметров. Это обеспечивает высокую надежность опознания независимо от поворота головы, наличия очков, косметики. В принципе для надежного опознания человека программе достаточно всего несколько десятков базовых точек. Фотография и цифровое описание лица заносятся в базу данных, с которой впоследствии сравнивается распознаваемое лицо.

Как правило, требуется зафиксировать расстояние между глазами, между скулами, длину носа и другие параметры, что практически соответствует идентификации людей в гитлеровских концлагерях. Правда, тогда нацисты пользовались для измерения этих параметров совсем простым способом – с помощью штангенциркуля и рулетки...

В своей речи на Нюрнбергском процессе 8 февраля 1946 г. главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко заявил: «Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. В лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные, человеконенавистнические “теории” и “идеи”, ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества...»

Сегодня преступники, завладевшие миром, чувствуют свою полную безнаказанность. Биометрические технологии получают все большее распространение на планете.

В России уже забыли о Нюрнбергском трибунале, а главы Конституции РФ, посвященные правам и свободам человека, остаются только на бумаге. Пока... Скоро и их не будет. Принятие «цифрового кодекса» не за горами.

Да и без него уже полным ходом идет обкатка античеловеческих цифровых технологий.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, который курирует участие банков в проекте биометрической идентификации, заявлял еще в июне 2017 года, что к октябрю российские банки должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» готовое решение по сбору и регистрации биометрических параметров граждан – изображений лица и голосовых слепков. Планируется, что к декабрю кредитные организации смогут опробовать эти решения, после чего технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике. Банки будут идентифицировать граждан через портал госуслуг, а также проводить проверку личности по биометрическому шаблону.